Žaliosios galvelės sugalvojo naują idėją: siūloma dirbtinai lėtinti degalinių darbą

Kadangi elektromobiliai vidaus degimo varikliams pralaimi nuvažiuojamo atstumo ir „įkrovimo“ greičio srityse, „žaliųjų idėjų“ šalininkai pasiūlė naują, radikalų sprendimą. Jie siūlo dirbtinai sulėtinti degalų pylimo greitį degalinėse.
Šio, iš pažiūros, pokšto šaknys slypi fundamentaliuose ir kol kas neišsprendžiamuose fizikos dėsniuose.
Tarp benzino ir baterijų vis dar žioji technologinė praraja. Net ir pats moderniausias „Ferrari“ elektromobilis, bandydamas atkartoti vos 30 litrų talpos benzino baką, su savimi turi vežtis 625 kilogramų svorio bateriją. Palyginimui, 60 litrų talpos degalų bakas su visu turiniu sveria mažiau nei 60 kg. Skirtumas – dvidešimt kartų.
Kadangi šios prarajos neįmanoma greitai užversti, portalas „Electrek“ iškėlė naują idėją. Pasiūlymas – pakeisti JAV galiojančius saugumo reikalavimus, ribojančius degalų tekėjimo greitį, ir sumažinti jį daugiau nei tris kartus.
Tai reikštų, kad didelio pikapo savininkas, užuot užtrukęs kelias minutes, prie kolonėlės praleistų dešimt ar daugiau minučių. O susidarius eilėms, visas procesas taptų dar lėtesnis ir labiau erzinantis.
Šis pasiūlymas puikiai iliustruoja tam tikros visuomenės dalies mąstymą, kuris remiasi ne „lygių galimybių“, o „lygių rezultatų“ principu.
Užuot leidę rinkoje laisvai konkuruoti skirtingoms technologijoms ir laimėti geriausiai, jie iš anksto nusprendžia, koks rezultatas yra „teisingas“, ir tuomet kuria taisykles, kurios dirbtinai baudžia pranašesnę technologiją.
Klausimas, kas bus toliau? Gal bus ribojamas degalų bakų dydis? O gal, siekiant sulyginti svorį, benzininiai automobiliai bus priversti vežiotis kelis šimtus kilogramų švino? O gal, kad būtų visiškai sąžininga, automobilius degalinėje reikės palikti vakare ir atsiimti tik ryte?
