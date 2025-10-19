Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Žaliosios galvelės sugalvojo naują idėją: siūloma dirbtinai lėtinti degalinių darbą

2025-10-19 15:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 15:04

Jei negali padėti saviškiams laimėti, visada gali pakišti koją varžovams. Būtent tokia, atrodytų, absurdiška logika vis dažniau vadovaujamasi kovoje dėl automobilių pramonės ateities.

Degalinė (nuotr. BNS)
11

Jei negali padėti saviškiams laimėti, visada gali pakišti koją varžovams. Būtent tokia, atrodytų, absurdiška logika vis dažniau vadovaujamasi kovoje dėl automobilių pramonės ateities.

REKLAMA
0

Kadangi elektromobiliai vidaus degimo varikliams pralaimi nuvažiuojamo atstumo ir „įkrovimo“ greičio srityse, „žaliųjų idėjų“ šalininkai pasiūlė naują, radikalų sprendimą. Jie siūlo dirbtinai sulėtinti degalų pylimo greitį degalinėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

e-Gazas Dugnas laidos reportažas apie „BYD“ elektromobilį
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. e-Gazas Dugnas laidos reportažas apie „BYD“ elektromobilį

Šio, iš pažiūros, pokšto šaknys slypi fundamentaliuose ir kol kas neišsprendžiamuose fizikos dėsniuose.

REKLAMA

Tarp benzino ir baterijų vis dar žioji technologinė praraja. Net ir pats moderniausias „Ferrari“ elektromobilis, bandydamas atkartoti vos 30 litrų talpos benzino baką, su savimi turi vežtis 625 kilogramų svorio bateriją. Palyginimui, 60 litrų talpos degalų bakas su visu turiniu sveria mažiau nei 60 kg. Skirtumas – dvidešimt kartų.

Kadangi šios prarajos neįmanoma greitai užversti, portalas „Electrek“ iškėlė naują idėją. Pasiūlymas – pakeisti JAV galiojančius saugumo reikalavimus, ribojančius degalų tekėjimo greitį, ir sumažinti jį daugiau nei tris kartus.

REKLAMA
REKLAMA

Tai reikštų, kad didelio pikapo savininkas, užuot užtrukęs kelias minutes, prie kolonėlės praleistų dešimt ar daugiau minučių. O susidarius eilėms, visas procesas taptų dar lėtesnis ir labiau erzinantis.

Šis pasiūlymas puikiai iliustruoja tam tikros visuomenės dalies mąstymą, kuris remiasi ne „lygių galimybių“, o „lygių rezultatų“ principu.

Užuot leidę rinkoje laisvai konkuruoti skirtingoms technologijoms ir laimėti geriausiai, jie iš anksto nusprendžia, koks rezultatas yra „teisingas“, ir tuomet kuria taisykles, kurios dirbtinai baudžia pranašesnę technologiją.

Klausimas, kas bus toliau? Gal bus ribojamas degalų bakų dydis? O gal, siekiant sulyginti svorį, benzininiai automobiliai bus priversti vežiotis kelis šimtus kilogramų švino? O gal, kad būtų visiškai sąžininga, automobilius degalinėje reikės palikti vakare ir atsiimti tik ryte?

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų