Naujas žaidėjas Lietuvos SUV rinkoje: debiutuoja elektrinis „MG S5“

„MG S5“ pirkėjams siūlomas su dviem baterijų versijomis. Didesnioji, 64 kWh talpos „Long Range“ baterija, leidžia viena įkrova nuvažiuoti iki 480 kilometrų (pagal WLTP ciklą), o dėl 139 kW siekiančios įkrovimo galios energijos atsargas nuo 10 iki 80 proc. galima papildyti vos per 28 minutes. 231 AG elektros variklis užtikrina solidžią dinamiką – iki 100 km/val. visureigis įsibėgėja per 6,3 sekundės.
Vienas didžiausių „MG S5“ privalumų – saugumas. Automobilis „Euro NCAP“ bandymuose pelnė maksimalų 5 žvaigdučių įvertinimą, o visose versijose standartinėje įrangoje montuojama centrinė oro pagalvė tarp vairuotojo ir keleivio – sprendimas, dažniausiai sutinkamas tik „premium“ segmento automobiliuose.
Tačiau bene įdomiausias šio modelio aspektas – gamintojo reakcija į vairuotojų kritiką ankstesniems modeliams. MG atstovai pabrėžia, kad kuriant S5 buvo atsižvelgta į pastabas, todėl, nepaisant didelio 12,8 colio jutiklinio ekrano, į saloną sugrąžinti fiziniai mygtukai svarbiausioms funkcijoms valdyti. Taip pat įdiegta ir patobulinta „MG Pilot Custom“ funkcija, leidžianti vairuotojui išsisaugoti pageidaujamus pagalbinių sistemų nustatymus.
Oficialūs MG atstovai Lietuvoje „Autobrava Motors“ teigia, kad naujasis modelis turėtų ypač patikti šeimoms, vertinančioms saugumą, komfortą ir praktiškumą. Bazinėje įrangoje jau yra šildomos sėdynės bei vairas, belaidis „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ palaikymas, o dėl nedidelio, vos 10,5 metro apsisukimo spindulio, automobilis yra itin manevringas mieste.
Lietuvoje „MG S5“ kainos prasideda nuo 32 990 eurų.
