TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Kiniško elektromobilio fiasko: „Euro NCAP“ perspėja apie rimtus „Dongfeng Box“ trūkumus

2025-10-17 19:07
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 19:07

Vienas pigiausių elektromobilių Europos rinkoje, „Dongfeng Box“, patyrė triuškinantį fiasko „Euro NCAP“ saugumo bandymuose. Nors galutinis trijų žvaigždučių įvertinimas, palyginti su įprastu penkių žvaigždučių standartu, neatrodo kaip labai blogas rezultatas, tikroji problema slypi ne žvaigždutėse, o fundamentalioje konstrukcijos ydoje, kurią ekspertai įvardijo kaip „rimtą saugumo riziką“.

Vienas pigiausių elektromobilių Europos rinkoje, „Dongfeng Box“, patyrė triuškinantį fiasko „Euro NCAP“ saugumo bandymuose. Nors galutinis trijų žvaigždučių įvertinimas, palyginti su įprastu penkių žvaigždučių standartu, neatrodo kaip labai blogas rezultatas, tikroji problema slypi ne žvaigždutėse, o fundamentalioje konstrukcijos ydoje, kurią ekspertai įvardijo kaip „rimtą saugumo riziką“.

0

Didžiausią nerimą sukėlė priekinio susidūrimo testo rezultatai. Jo metu keli kėbulo virinimo taškai tiesiog neatlaikė ir lūžo. 

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Nors bandymas, imituojantis 50 km/val. greičio susidūrimą, baigėsi „sąlyginai gerai“, „Euro NCAP“ ekspertai perspėja, kad didesnio greičio avarijos metu pasekmės būtų kur kas liūdnesnės. Kėbulas tiesiog nebeatlaikytų smūgio ir pradėtų byrėti.

Tačiau bėdų sąrašas ties čia nesibaigia. Po smūgio automobilio durelės neatsirakino, o tai sukeltų didelių problemų gelbėtojams.

Vairuotojo oro pagalvėje taip pat užfiksuotas nepakankamas slėgis, dėl kurio, nepaisant jos išsiskleidimo, vairuotojo galva vis tiek trenkiasi į vairą.

Žinoma, „Dongfeng Box“ greičiausiai vis tiek yra saugesnis už senutėlį „Toyota Aygo“. Tačiau tai – ne kiniškų automobilių, o būtent „Dongfeng“ problema.

Kaip pavyzdį „Euro NCAP“ pateikia dar pigesnį „BYD Dolphin Surf“, kuris tuose pačiuose bandymuose be jokių problemų pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą.

