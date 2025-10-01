Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Kinija siekia suvaldyti krizę: įvedė naują reikalavimą automobilių gamintojams

2025-10-01 17:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 17:06

Nuo kitų metų pradžios Kinijos elektromobilių gamintojai, norėdami eksportuoti savo produkciją, privalės gauti specialias vyriausybės licencijas. Nors oficialiai Pekinas teigia, kad taip siekia pagerinti „Pagaminta Kinijoje“ įvaizdį ir kovoti su pigiomis, nekokybiškomis prekėmis, analitikai įžvelgia kur kas sudėtingesnį geopolitinį ir ekonominį žaidimą.

Geely Yinhe E5 (nuotr. gamintojo)

Nuo kitų metų pradžios Kinijos elektromobilių gamintojai, norėdami eksportuoti savo produkciją, privalės gauti specialias vyriausybės licencijas. Nors oficialiai Pekinas teigia, kad taip siekia pagerinti „Pagaminta Kinijoje“ įvaizdį ir kovoti su pigiomis, nekokybiškomis prekėmis, analitikai įžvelgia kur kas sudėtingesnį geopolitinį ir ekonominį žaidimą.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak Kinijos lengvųjų automobilių asociacijos generalinio sekretoriaus Cui Dongshu, naujosios taisyklės skirtos užkirsti kelią žemos kokybės produktų eksportui ir automobilių pardavimui žemiau savikainos. Tikslas – priversti gamintojus konkuruoti ne kaina, o technologijomis.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA

Tačiau naujienų agentūros „Bloomberg“ kalbinti ekspertai mano, kad tikrieji motyvai yra gilesni. Pirma, tai – strateginis reveransas Vakarų prekybos partneriams, ypač Europos Sąjungai.

Tokiu būdu Kinija demonstruoja, kad „kontroliuoja“ eksporto srautus, Pekinas tikisi sušvelninti kaltinimus dėl rinkos užtvindymo pigiais automobiliais ir galbūt išvengti naujų muitų.

REKLAMA
REKLAMA

Antra, tai dar vienas įrankis Pekino rankose, siekiant suvaldyti chaotišką vidaus rinką – apriboti perteklinę gamybą ir sustabdyti visus sekinantį kainų karą.

Ši priemonė taip pat gali padėti kovoti su sukčiavimo schemomis, kai fiktyviai eksportuojami automobiliai siekiant gauti valstybės subsidijas.

Koks bus poveikis rinkai? 

Analitikai sutaria, kad didieji Kinijos gamintojai, tokie kaip BYD, „Geely“ ar SAIC, neturės jokių problemų gauti licencijas. Vyriausybė nėra suinteresuota stabdyti savo nacionalinių čempionų sėkmės, ypač kuomet šalies ekonomikos rodikliai prastėja. Naujos taisyklės greičiausiai palies mažesnius, žemesnės kokybės gamintojus.

Tuo tarpu Vakarų markės, gaminančios automobilius Kinijoje, pavyzdžiui, BMW, didelių pokyčių taip pat nesitiki, nes joms ir anksčiau buvo taikomos eksporto licencijavimo procedūros.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų