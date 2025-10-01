Kinija siekia suvaldyti krizę: įvedė naują reikalavimą automobilių gamintojams

Pasak Kinijos lengvųjų automobilių asociacijos generalinio sekretoriaus Cui Dongshu, naujosios taisyklės skirtos užkirsti kelią žemos kokybės produktų eksportui ir automobilių pardavimui žemiau savikainos. Tikslas – priversti gamintojus konkuruoti ne kaina, o technologijomis.
Tačiau naujienų agentūros „Bloomberg“ kalbinti ekspertai mano, kad tikrieji motyvai yra gilesni. Pirma, tai – strateginis reveransas Vakarų prekybos partneriams, ypač Europos Sąjungai.
Tokiu būdu Kinija demonstruoja, kad „kontroliuoja“ eksporto srautus, Pekinas tikisi sušvelninti kaltinimus dėl rinkos užtvindymo pigiais automobiliais ir galbūt išvengti naujų muitų.
Antra, tai dar vienas įrankis Pekino rankose, siekiant suvaldyti chaotišką vidaus rinką – apriboti perteklinę gamybą ir sustabdyti visus sekinantį kainų karą.
Ši priemonė taip pat gali padėti kovoti su sukčiavimo schemomis, kai fiktyviai eksportuojami automobiliai siekiant gauti valstybės subsidijas.
Koks bus poveikis rinkai?
Analitikai sutaria, kad didieji Kinijos gamintojai, tokie kaip BYD, „Geely“ ar SAIC, neturės jokių problemų gauti licencijas. Vyriausybė nėra suinteresuota stabdyti savo nacionalinių čempionų sėkmės, ypač kuomet šalies ekonomikos rodikliai prastėja. Naujos taisyklės greičiausiai palies mažesnius, žemesnės kokybės gamintojus.
Tuo tarpu Vakarų markės, gaminančios automobilius Kinijoje, pavyzdžiui, BMW, didelių pokyčių taip pat nesitiki, nes joms ir anksčiau buvo taikomos eksporto licencijavimo procedūros.
