„Renault“ ir „Geely“ sprendimas lėtėjantiems elektromobilių pardavimams: bet kurį elektromobilį gali paversti hibridu

Sprendimą šiai problemai siūlo „Renault“ ir „Geely“ įkurta bendrovė „Horse Powertrain“. Tai – kompaktiškas įrenginys, padedantis prailginti nuvažiuojamą atstumą. Be to, teigiama, kad jį galima integruoti į bet kurį elektromobilį ir taip paversti jį hibridu.
Šis „stebuklingas lagaminas“, kaip jį vadina kūrėjai, yra autonominis modulis, kuriame telpa keturių cilindrų benzininis variklis, generatorius, inverteris ir aušinimo sistema.
Jis yra itin kompaktiškas (500 x 550 x 275 mm) ir gali būti montuojamas elektromobilio priekyje arba gale.
Variklis nėra mechaniškai sujungtas su ratais – jo vienintelė funkcija yra gaminti elektrą ir įkrauti pagrindinę bateriją, kai šios įkrova tampa per maža.
Bazinė 70 kW galios versija skirta kompaktiniams elektromobiliams, o galingesnė 120 kW versija su turbina – prabangiems ir komerciniams modeliams.
Pasak „Horse Powertrain“, ši technologija leidžia gamintojams į elektromobilius montuoti mažesnes, lengvesnes ir pigesnes baterijas, neaukojant bendro nuvažiuojamo atstumo, o vairuotojams tai reiškia streso dėl įkrovimo pabaigą.
Teigiama, kad sistema bus ekonomiška, nes variklis-generatorius visuomet veiks pačiu efektyviausiu sūkių diapazonu. Jis taip pat galės naudoti ne tik benziną, bet ir etanolį, metanolį ar sintetinius degalus.
Nors dauguma Europos gamintojų anksčiau nurašė tokio pobūdžio sprendimus kaip laikiną technologiją ir pasirinko įkraunamus hibridus, lėtas elektromobilių populiarėjimas verčia juos persvarstyti savo strategijas.
Ši technologija populiarėja Kinijoje, o ja, kaip teigiama, vėl susidomėjo net ir „Volkswagen“. Todėl C15 gali tapti efektyviu vaistu gamintojams, patekusiems į tik elektrai skirtų platformų spąstus.
