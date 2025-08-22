Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Natūrali oda automobiliuose supriešino ekologus: vieni ją draudžia, kiti vadina tvariu sprendimu

2025-08-22 17:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 17:01

Automobilių pramonėje įsivyravo nauja mada – „veganiški“ interjerai be gyvūninės kilmės medžiagų. Tačiau šis iš pirmo žvilgsnio kilnus žingsnis sukėlė netikėtą ginčą tarp dviejų žinomų gamtosaugos organizacijų – PETA ir Pasaulio laukinės gamtos fondo (WWF).

Brabus 930 (nuotr. gamintojo)
11

Automobilių pramonėje įsivyravo nauja mada – „veganiški" interjerai be gyvūninės kilmės medžiagų. Tačiau šis iš pirmo žvilgsnio kilnus žingsnis sukėlė netikėtą ginčą tarp dviejų žinomų gamtosaugos organizacijų – PETA ir Pasaulio laukinės gamtos fondo (WWF).

0

Gyvūnų teisių organizacija PETA sveikina šį sprendimą. Jų teigimu, odos pramonė kasmet pražudo apie milijardą gyvūnų, o jos gamyba teršia aplinką. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Brabus 800 Adventure XLP Superblack
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Brabus 800 Adventure XLP Superblack

„Naudodamas gyvūnams draugiškas medžiagas, gamintojai ne tik išgelbės daugybę karvių, bet ir sumažins savo anglies pėdsaką. Šį sprendimą naudojantys gamintojai įrodo, kad atjauta ir inovacijos viena kitai neprieštarauja“, – teigia PETA atstovas.

Tačiau Pasaulio laukinės gamtos fondas (WWF) pateikia visiškai priešingą požiūrį. Jų teigimu, galvijai auginami ne dėl odos, o dėl mėsos.

Oda yra tik šalutinis mėsos pramonės produktas. Jei automobilių gamintojai jos nenaudos, tonos bus tiesiog išmetamos į sąvartynus ar deginamos.

WWF skaičiuoja, kad vien JAV kasmet išmetama dešimtys tūkstančių tonų gyvūnų odų, o tai tiesioginis išteklių švaistymas. Anot jų, odos panaudojimas kaip tik prisideda prie tvarumo, nes leidžia sunaudoti visą gyvūną ir sumažina atliekų kiekį.

Be to, natūralios odos keitimas sintetiniais pakaitalais, dažnai vadinamais „veganiška oda“, nėra ekologiškai neutralus.

Šios medžiagos dažniausiai yra pagamintos iš plastiko, jų gamyba reikalauja daug energijos, o perdirbimas yra sudėtingas. Tuo tarpu natūrali oda yra lengviau perdirbama.

