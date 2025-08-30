Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

„Kar-a-Sutra“: nešvankų pavadinimą turėjęs konceptas, numatęs automobilių ateitį

2025-08-30 10:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 10:01

Nors pirmuoju šiuolaikiniu vienatūriu laikomas „Renault Espace“, idėja paversti automobilį erdvia svetaine ant ratų gimė gerokai anksčiau.

„Kar-a-Sutra“ (nuotr. bellini.it)
17

Nors pirmuoju šiuolaikiniu vienatūriu laikomas „Renault Espace“, idėja paversti automobilį erdvia svetaine ant ratų gimė gerokai anksčiau.

REKLAMA
0

Dar 1972 metais italų architektas ir dizaineris Mario Bellini, bendradarbiaudamas su „Citroën“ ir „Pirelli“, pristatė radikalų konceptą provokuojančiu pavadinimu „Kar-a-Sutra“.

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kar-a-Sutra“ koncepcija
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Kar-a-Sutra“ koncepcija

Šio inovatyvaus automobilio pavadinimas – tai žodžių žaismas, jungiantis žodį „automobilis“ (angl. Car) ir senovės indų traktatą „Kamasutra“.

REKLAMA
REKLAMA

Idėja buvo sukurti mobilią erdvę, kurioje, dėka plokščių grindų ir transformuojamų minkštų pagalvių vietoje tradicinių sėdynių, keleiviai galėtų užsiimti įvairiausia veikla ir pačiomis įvairiausiomis pozomis.

REKLAMA

Šis konceptas stebėtinai tiksliai numatė kelias ateities tendencijas. Didelis sėdimų vietų skaičius buvo užuomina į tai, kad ateityje, didėjant automobilių skaičiui, individualias keliones teks keisti bendromis.

Taip buvo numatyta dalijimosi transportu (ride-sharing) idėja. O didžiuliai, nuimami stiklo plotai buvo šiuolaikinių panoraminių stogų, leidžiančių grožėtis aplinka, pirmtakai.

REKLAMA
REKLAMA

Nors „Kar-a-Sutra“ buvo tik statinis maketas be variklio, jo dizainas paliko ryškų pėdsaką. Minimalistinio kėbulo šonuose matoma „Citroën“ įtaka, primenanti gofruotą modelių „Méhari“ ir „HY“ skardą.

Tačiau priekinės dalies forma ir jos jungtis su priekiniu stiklu tapo akivaizdžiu įkvėpimo šaltiniu daugiau nei po dešimtmečio pasirodžiusiam pirmosios kartos „Renault Espace“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

M. Bellini svajojo, kad tokiame automobilyje galėtų tilpti net pusė fortepijono. Šiuolaikiniai vienatūriai nuėjo kitu keliu – juose montuojami šaldytuvai, dulkių siurbliai, televizoriai ir net kavos aparatai.

Tačiau pagrindinė italų dizainerio idėja – paversti automobilį jaukia erdve tarp namų ir kelionės tikslo – išliko gyva.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų