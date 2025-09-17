Kinija kuria automobilių stebėjimo tinklą: vairuotojams nuslėpti savo kelionių nepavyks

Per pastaruosius du mėnesius į orbitą iškėlusi 22 palydovus, „Geely“ sparčiai kuria nuosavą globalų tinklą, kuris ne tik sujungs jos automobilius (tarp kurių – „Volvo“, „Polestar“ ir „Lotus“), bet ir taps pagrindu ateities autonominio vairavimo technologijoms.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Kam automobiliui reikalingi nuosavi palydovai?
Oficialus projekto, pavadinto „Geely Future Mobility Constellation“ (liet. „Geely ateities mobilumo žvaigždynas“), tikslas – sukurti daiktų interneto (IoT) infrastruktūrą.
Planuojama, kad iš viso 240 palydovų tinklas užtikrins nuolatinį interneto ryšį ne tik automobiliams, bet ir laivams bei sunkiajai technikai.
Tačiau svarbiausia šio projekto funkcija – itin tikslus pozicijos nustatymas, kuris yra būtinas autonominio vairavimo sistemoms.
Pirmieji šią technologiją gaus „Zeekr“ markės modeliai, o vėliau ji palaipsniui bus diegiama ir kitus koncerno automobilius.
Automobilių gamintojai kosmose – ne naujiena
Šaltojo karo ir „Apollo“ programos laikais JAV automobilių pramonė buvo labai artima NASA partnerė.
„General Motors“ kūrė navigacijos sistemas raketoms ir kartu su „Boeing“ sukonstravo legendinį mėnuleigį (LRV).
„Chrysler“ buvo atsakinga už pirmąsias „Saturn“ raketų pakopas, o „Ford“ tiekė valdymo sistemas ir kompiuterius „Apollo“ misijoms. Tai buvo laikai, kai automobilių pramonės galia ir išradingumas tarnavo nacionaliniams tikslams.
Šiandien kosmoso ambicijų vėl daugėja. Elono Musko „Tesla“ neatsiejama nuo „SpaceX“. „Honda“ kuria savo daugkartinio naudojimo raketą, o „Toyota“ investuoja į kosmoso startuolius ir kartu su Japonijos kosmoso agentūra kuria robotus.
Kinijos drakonas danguje
Vis dėlto, Vakarų pasaulyje „Geely“ projektas kelia nerimą. Nors „Geely“ oficialiai deklaruoja, kad nauja palydovų sistema bus naudojama tik komerciniams tikslams, tačiau ekspertus neramina faktas, kad „Geely“ šį projektą vysto kartu su Kinijos valstybinėmis įmonėmis.
Į kosmosą išsiųstos raketos buvo sukurtos ne „Geely“, o valstybinių įmonių inžinierių, o tai reiškia, kad jų paskirtis bus dvejopa. Palydovų tinklas bus skirtas ne tik tobulinti autonominių automobilių sistemas, bet ir pasitarnaus kaip įrankis šnipinėjimui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!