Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Pekino ranka bejėgė: Kinijos elektromobilių kainų karas tęsiasi nepaisant valdžios draudimų

2025-09-19 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 07:01

Birželį Kinijos valdžia bandė paskelbti paliaubas negailestingame elektromobilių kainų kare, ragindama gamintojus nutraukti „žiurkių lenktynes“. Tačiau praėjus keliems mėnesiams akivaizdu – gamintojai, esantys fronto linijose, šį įsakymą didžiąja dalimi ignoruoja.

„Xpeng“ elektromobilis

Birželį Kinijos valdžia bandė paskelbti paliaubas negailestingame elektromobilių kainų kare, ragindama gamintojus nutraukti „žiurkių lenktynes“. Tačiau praėjus keliems mėnesiams akivaizdu – gamintojai, esantys fronto linijose, šį įsakymą didžiąja dalimi ignoruoja.

REKLAMA
0

Naujausi „Bloomberg“ duomenys rodo, kad nuolaidos ne tik nesumažėjo, bet kai kuriais atvejais netgi išaugo, atskleisdamos, kokia desperatiška tapo kova didžiausioje pasaulio automobilių rinkoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.

Liepos mėnesio duomenys iš „China Auto Market“ atskleidė, kad net septyni iš 20 didžiausių prekių ženklų, palyginti su birželiu, padidino parduodamų elektromobilių nuolaidas.

REKLAMA
REKLAMA

Rinkos lyderė BYD, kurios agresyvi kainodara ir paskatino valdžios įsikišimą, vidutinę elektromobiliui suteikiamą nuolaidą sumažino tik simboliškai – nuo 7,9 proc. iki 7,5 proc. Maža to, vidutinė BYD automobilio pardavimo kaina toliau krito, o tai rodo, kad pirkėjai renkasi dar pigesnius modelius.

REKLAMA

Kaip gamintojai apeina taisyklės?

Pasak „Bloomberg“ kalbintų analitikų, gamintojai rado būdų, kaip apeiti valdžios raginimą.

„Jie greičiausiai vengs tiesiogiai mažinti automobilių kainas, tačiau yra daugybė kitų skatinimo būdų“, – teigia „Bloomberg Intelligence“ analitikė Joanna Chen.

Tai gali būti papildomos įrangos paketai, draudimo subsidijos ar kitos paslėptos nuolaidos.

Elektromobilių kainų karo priežastis – milžiniška konkurencija ir gamybos perteklius. Rinkos senbuviai, tokie kaip BYD ir „Tesla“, kaunasi su nauja agresyvių žaidėjų banga, įskaitant technologijų milžinę „Xiaomi“.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, tokie gamintojai kaip „Nio“ ir „Xpeng“ išleidžia vis naujus modelius, bandydami atsiriekti savo rinkos dalį.

Netikėta išimtis – gamintojai iš Europos

Vis dėlto, bent jau Europos prabangių automobilių prekių ženklai, atrodo, į Pekino raginimą sureagavo.

Mercedes-Benz“, BMW ir „Audi“ vidutinės automobilių pardavimo kainos pakilo. Manoma, kad tai lėmė ne tik noras laikytis taisyklių, bet ir valdžios sprendimas apriboti neskaidrias automobilių paskolų schemas, per kurias atstovybės finansuodavo papildomas nuolaidas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu vietos gamintojai viešai palaiko valdžios iniciatyvą, tačiau pabrėžia, kad savo strategijos nekeis.

„Leapmotor“ teigia, kad ir toliau siūlys „geriausią įmanomą vertę“ ir mažins kaštus, o „Xpeng“ prezidentas mano, kad valdžios kritika labiau skirta masinio segmento žaidėjams, o ne į inovacijas orientuotoms įmonėms.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų