Pekino ranka bejėgė: Kinijos elektromobilių kainų karas tęsiasi nepaisant valdžios draudimų

Naujausi „Bloomberg“ duomenys rodo, kad nuolaidos ne tik nesumažėjo, bet kai kuriais atvejais netgi išaugo, atskleisdamos, kokia desperatiška tapo kova didžiausioje pasaulio automobilių rinkoje.
Liepos mėnesio duomenys iš „China Auto Market“ atskleidė, kad net septyni iš 20 didžiausių prekių ženklų, palyginti su birželiu, padidino parduodamų elektromobilių nuolaidas.
Rinkos lyderė BYD, kurios agresyvi kainodara ir paskatino valdžios įsikišimą, vidutinę elektromobiliui suteikiamą nuolaidą sumažino tik simboliškai – nuo 7,9 proc. iki 7,5 proc. Maža to, vidutinė BYD automobilio pardavimo kaina toliau krito, o tai rodo, kad pirkėjai renkasi dar pigesnius modelius.
Kaip gamintojai apeina taisyklės?
Pasak „Bloomberg“ kalbintų analitikų, gamintojai rado būdų, kaip apeiti valdžios raginimą.
„Jie greičiausiai vengs tiesiogiai mažinti automobilių kainas, tačiau yra daugybė kitų skatinimo būdų“, – teigia „Bloomberg Intelligence“ analitikė Joanna Chen.
Tai gali būti papildomos įrangos paketai, draudimo subsidijos ar kitos paslėptos nuolaidos.
Elektromobilių kainų karo priežastis – milžiniška konkurencija ir gamybos perteklius. Rinkos senbuviai, tokie kaip BYD ir „Tesla“, kaunasi su nauja agresyvių žaidėjų banga, įskaitant technologijų milžinę „Xiaomi“.
Be to, tokie gamintojai kaip „Nio“ ir „Xpeng“ išleidžia vis naujus modelius, bandydami atsiriekti savo rinkos dalį.
Netikėta išimtis – gamintojai iš Europos
Vis dėlto, bent jau Europos prabangių automobilių prekių ženklai, atrodo, į Pekino raginimą sureagavo.
„Mercedes-Benz“, BMW ir „Audi“ vidutinės automobilių pardavimo kainos pakilo. Manoma, kad tai lėmė ne tik noras laikytis taisyklių, bet ir valdžios sprendimas apriboti neskaidrias automobilių paskolų schemas, per kurias atstovybės finansuodavo papildomas nuolaidas.
Tuo tarpu vietos gamintojai viešai palaiko valdžios iniciatyvą, tačiau pabrėžia, kad savo strategijos nekeis.
„Leapmotor“ teigia, kad ir toliau siūlys „geriausią įmanomą vertę“ ir mažins kaštus, o „Xpeng“ prezidentas mano, kad valdžios kritika labiau skirta masinio segmento žaidėjams, o ne į inovacijas orientuotoms įmonėms.
