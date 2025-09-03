Vaiva Budraitytė atskleidė, kodėl Graikijoje lieka viena: su vyru priėmė sprendimą

Su naujienų portalu tv3.lt V. Budraitytė dalijosi mintimis apie pasibaigusią vasarą, ypatingą ryšį su anūkėmis ir netikėtus rudens planus.
Vasarą sulaukia ypatingų svečių
V. Budraitytės vasaros neįsivaizduojamos be anūkės Bonos Beatričės – aštuonmetė kasmet šiltąjį sezoną praleidžia pas senelius Graikijoje. Astrologė prisipažįsta, kad būtent dėl anūkės stengiasi šiuo metu dirbti mažiau ir laiką skirti šeimai.
„Kadangi dirbu iš namų, vasarą darbų ritmas mažai kuo skiriasi nuo kitų metų laikų, tačiau stengiuosi dirbti truputį mažiau, nes atvykus anūkei, reikia skirti jai dėmesio. Vyresnioji anūkė taip pat mus aplanko, pernai keliavome kartu į kalnus. Bet ji neseniai sulaukė pilnametystės, baiginėja mokslus, aktyviai dalyvauja skautų veiklose, tad vasarą jai kiek sunkiau susiplanuoti atvykimą pas mus“, – pasakojo V. Budraitytė.
Kaip teigė Vaiva, jos šeimoje yra itin stipri „senelių institucija“. Dar pati V. Budraitytė vaikystėje daug laiko vasaromis praleisdavo su savo seneliais, o dabar pati džiaugiasi, kai pas ją svečiuojasi anūkės.
„Mes esame tokie seneliai, kurie anūkus nuo 2-3 metų „tamposi“ visur su savimi, – juokėsi ji. – Patys vasaromis augdavome pas senelius, o dabar mūsų anūkai atvyksta pas mus. Kažkaip natūraliai susiklostė ši tradicija, bet džiaugiuosi, kad „senelių institucija“ mūsų šeimoje yra tokia stipri“, – teigė ji.
Pokalbio metu Vaiva prisiminė, kad ir jos amžinatilsį mama turėjo savitą būdą sudrausminti vaikus – pasitelkdavo vasaras pas senelius kaip paskatą elgtis tinkamai. Šiandien tuo pačiu principu vadovaujasi ir Vaivos dukra Marija.
„Mano mama sakydavo, kad jei tinginiausime ar gausime prastesnį pažymį, vasarą pas močiutę nevažiuosime. Tai būdavo savotiškas įspėjimas, skatinęs drausmę. Dabar panašiai kalba ir dukra Marija – jei vaikai neatlieka pareigų, vasarą pas senelius nelėks. Į svečius važiuoja tik tie, kurie yra pareigingi ir atsakingi“, – šyptelėjo V. Budraitytė.
1 dalykas – griežtai draudžiamas šeimoje
Į saulėtąją Graikiją atvykus anūkei, Vaiva stengiasi laiką su ja leisti kuo aktyviau ir kūrybiškiau. Kaip pati sako, įsivaizduoti anūkę sėdinčią su telefonu rankose – tiesiog neįmanoma.
„Seneliai turi daugiau laiko, todėl jie labiau kreipia dėmesį į bendravimą su anūkais kūrybiniu aspektu. Nors aš ir su savo dukra kadaise prisigalvodavau įvairių kūrybinių veiklų, mėgdavome užsiimti keramika, piešti ant senų patalų ir panašiai.
Mūsų šeimoje yra griežtos taisyklės dėl telefonų, jie mums – kaip keiksmažodis. Pas mus nepamatysite anūkų, pakritusių ant lovos ir rankose laikant telefonus. Tiesa, anūkei leidžiame žiūrėti televizorių, bet viską – tik graikų kalba“, – atskleidė ji.
Vaiva su vyru Gaudentu kiekvieną vasarą turi tradiciją – prieš prasidedant mokslo metams, anūkei padovanoja kokį nors nuotykį. Ne išimtis buvo ir šiemet – paskutines vasaros dienas šeima leido su gausybe pramogų.
„Vienais metais buvome nusivežę anūkę į Akropolį, kitais – plaukėme per Korinto kanalą. O kai vyko Olimpinės žaidynės, vykome į Olimpijos miestą, kad parodytume anūkei vietą, kurioje graikai uždega olimpinę ugnį. Šiemet keturioms dienoms vykome į vaikams itin draugišką viešbutį, kuriame yra daug pramogų, netoli ir vandens parkas“, – dalijosi astrologė.
Graikijoje gyvenanti Vaiva su vyru Gaudentu yra įsikūrusi vietoje, nuo sostinės Atėnų nutolusioje apie 120 km. Pašnekovės teigimu, nors kitais metų laikais čia yra labai ramu, vasarą netrūksta šurmulio.
„Mes gyvename tokioje vietoje, kurioje antruosius savo būstus yra nusipirkusi graikų inteligentija – mokytojai, dėstytojai ir panašiai. Jie čia leidžia laiką vasarą, savaitgaliais. Tačiau yra nemažai ir lietuvių, kurie verčiasi kambarių nuoma, tad ir turistų privažiuoja, kartais net nebelieka vietos automobiliui pastatyti. Bet toks laikotarpis trunka 2-3 mėnesius, o vėliau – ir vėl ramybė“, – šyptelėjo V. Budraitytė.
Šiemet ruduo prasideda kitaip
Pasibaigus vasarai, įprastai astrologė grįždavo į Lietuvą, padėdavo dukrai ir anūkėms įsivažiuoti į rugsėjo ritmą. Tačiau šis ruduo bus kitoks – į gimtinę su anūke išskrido vyras Gaudentas, o Vaiva mėnesiui Graikijoje liko viena. Pasirodo, toks sprendimas buvo priimtas ne šiaip sau.
„Mes su vyru jau 25 metus nuolat esame kartu, tad nusprendėme, kad norime pailsėti vienas nuo kito. Jis padės dukrai Lietuvoje įsivažiuoti į rudens ritmą. Juk vis dėlto rugsėjis yra didelis stresas – reikia vaikus suruošti mokyklai, vežioti į būrelius, keičiasi visas grafikas. Tad esame įpratę, kad rugsėjį bent vienas iš mūsų padeda dukrai, palengvina šį laikotarpį“, – atskleidė pašnekovė.
Vaiva jau žino, ką visą mėnesį veiks Graikijoje, čia likusi viena. Astrologės planuose – ne tik darbai, poilsis, bet ir laikas su draugėmis tapusiomis vietinėmis graikėmis.
„Žinoma, šiuo laikotarpiu daug dirbsiu, bet pirmiausia su draugėmis graikėmis turėsiu išvyką. Jos man sako: būsi viena, tai varom ten, ten ir ten. Jos yra vietinės, tad moka pigiai, ekonomiškai susiplanuoti keliones. Smagu, nes visos važiuosime be vyrų, – šypsojosi V. Budraitytė. – Taip pat planuoju šiuo laikotarpiu pamedituoti, aplankyti Panagijos vienuolyną, budistų centrą.“
Pokalbio pabaigoje pasidomėjus apie kitus rudens planus, Vaiva užsiminė, kad nors darbų netrūks, labiausiai ji nori gerai išmokti graikų kalbą.
„Neseniai kalbėjau su viena vietine graike. Kai ji sužinojo, kad Graikijoje gyvenu tris metus ir dar normaliai nemoku kalbos, ji susiėmė už galvos. Jau šiek tiek jaučiu dėl to gėdą. Noriu išmokti taip, kad galėčiau susikalbėti ne tik viešbutyje ar restorane“, – teigė V. Budraitytė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!