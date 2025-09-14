Naujutėlė Šulijos žinia: šiems ženklams – karališkas metas

Saulė vis dar keliauja darbščiu, kruopščiu ir nepaprastai tvarkingu Mergelės ženklu. Būdama čionai ji skatina ir moko mus, kad viskas turi būti suplanuota, sudėliota į lentynas ir padaryta taip, kaip turi būti padaryta pagal tikslias instrukcijas.
Iki ketvirtadienio Mergelės ženkle bus ir dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus. Būdamas čionai jis taip pat yra kruopštus, tikslus ir labai dalykiškas, kartu ir labai veiklus. Tačiau dalykinį Merkurijaus entuziazmą kaip reikiant sumažins jo kaimynystė su Saule ir dabar jis palaikys tiktai gerai žinomus darbus bei reikalus. Naujovėms metas bus prastas, jos kelią skinsis sunkiai. Ketvirtadienį Merkurijus pereis iš Mergelės į Svarstykles, taps ne toks veiklus ir gerokai apdairesnis.
Nakties šviesulys Mėnulis dabar pradeda paskutinį savo ketvirtį ir sekmadienį įvyks Jaunatis. Dėl to ši savaitė – puikus laikas kokius nors asmeniškai svarbius mums darbus užbaigti ir padėti aiškų tašką.
Kartu su Jaunatimi įvyks ir Saulės užtemimas. Geriausiai matomas bus Antarktidoje ir Naujojoje Zelandijoje, dėl to mums, gyvenantiems Lietuvoje, didelės įtakos neturės, nebent tik lems bendrą foną, sakantį, kad kitas savaitgalis – tai laikas, kai ne tik apsisprendžiama dėl svarbių dalykų, dėl gyvenimo krypties, bet ir patogu žengti žingsnį būtent ta kryptimi. Ja ir būtų žygiuojama vėliau.
Gražuolė Venera vis dar keliaus Liūto ženklu, bus ryški kaip rožė tarp lauko gėlių ir skatins mus nesidrovėti ir reiškiant jausmus, ir kuriant grožį, ir neriant į gyvenimo malonumus. Penktadienį Venera pereis iš Liūto į Mergelę ir iš karto didžiąją dalį savo žavesio praras. Kita vertus, būdama Mergelėje ji padės tiems, kurie mato grožį smulkmenose arba smulkiuose daiktuose.
Marsas vis dar keliaus Svarstyklių ženklu, tikrai nebus stiprus ir dėl to bus linkęs įvertinti kaip galima daugiau aplinkybių, į kurias reikia atsižvelgti. Dėl to mūšių laukuose didelio intensyvumo kovos mažai tikėtinos. Tačiau jos prasidės kitą savaitę, kai Marsas pereis į Skorpiono ženklą ir bus pasirengęs negailestingai kirsti į pačią skaudžiausią vietą.
Avinas
Kažkokio ypatingo polėkio kur nors lėkti ar dėl ko nors kovoti greičiausiai nebus. Tačiau bus tam tikrų smulkmenų, kurios bus svarbios. Iš tiesų, dabar yra puikus laikas siekti arba kovoti dėl teisingumo, pirmiausia teisinėmis priemonėmis. Taip pat laikas geras rūpintis sveikatos reikalais, maža to, bus daug progų smagiai pasilinksminti ir kartu sukurti ką mielo bei gražaus.
Jautis
Nedidelių, tačiau svarbių darbų, žinoma, nestigs. Tačiau iš tiesų dabar – labai linksmas laikas – bus daug progų smagiai pasilinksminti, nuveikti ką mielo ir sukurti ką gražaus. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su vaikais. Taip pat ši savaitė yra puikus metas rūpintis namais, namiškiais ir stengtis, kad čia būtų dar jaukiau, o namiškiai – dar laimingesni.
Dvyniai
Tikėtina, kad daug laiko, dėmesio ir pastangų paprašys namų, šeimos arba būsto reikalai – dabar labai geras metas stengtis, kad tvarkos čia būtų dar daugiau nei iki šiol. Savaitės pabaiga gali atnešti daugiau pramogų – jau ir iki šiol laikas joms, ypač tokioms, kurios skatina smagiai pajudėti, buvo puikus, o dabar jis bus dar geresnis. Na ir su draugais pasibūti pavyks kuo puikiausiai.
Vėžys
Būsite atviri naujovėms, daug judėsite ir daug bendrausite – pirmiausia dalykinėmis temomis, bet visomis kitomis taip pat. Tai puiki savaitė plėsti akiratį svarbiose jums srityse. Taip pat ši savaitė yra patogi rūpintis namų, būsto reikalais ir stengtis, kad čia visas būtų taip, kaip turi būti. Tikėtina, kad ir piniginiai reikalai klostysis visai neblogai, čia dažnai lydės sėkmė.
Liūtas
Būsite atsipalaidavę, jausmingi ir spinduliuosite nepakartojamą asmeninį žavesį. Tai puikus laikas kurti gražius, mielus dalykus ir sau, ir artimiesiems. Žinoma, kai tokia būsena, ir asmeninis gyvenimas klestės. Taip pat šią savaitę bus patogu tvarkyti piniginius reikalus – panašu, kad čia tikėtina solidi sėkmė. Galimos ir neilgos kelionės bei išvykos.
Mergelė
Būsite energingi, veiklūs ir labai dalykiški, tačiau didžiausia sėkmė lydės tvarkant įprastus darbus arba įprastus reikalus, o naujovėms laikas ne toks palankus. Iš tiesų dabar yra geras laikas kažką svarbaus užbaigti, ypač savaitės pabaigoje. Taip pat ši savaitė gal atnešti ir piniginių reikalų – greiti, ryžtingi veiksmai šioje srityje gali pasibaigti apčiuopiama nauda.
Svarstyklės
Būsite energingi, veiklūs ir linkę prie tikslo žengti nebūdingai tiesiai, daug nesidairant į šalis ar į kitas nuomones. Dėl energijos pertekliaus dabar yra puikus laikas sportuoti ir sportuojantiems – dažnai atrodys, kad laimėjimai patys jūsų ieško. Savaitės pabaiga parodys, kad ir dalykinių reikalų netrukus bus gerokai daugiau nei įprasta.
Skorpionas
Laikas eis tarsi kažko lūkuriuojant. Iš tiesų, didelio veiklumo metas jau visai čia pat, dėl to dabar visai praverstų daugiau poilsio, daugiau laiko su savimi ir daugiau planavimo, kaip viskas turi būti. Taip pat kol kas yra palankus laikas daugiau, dažniau susitikti su artimais draugais, aptarti visiems svarbias temas ir net nuveikti ką visiems įdomaus.
Šaulys
Tikėtina, kad bus nemažai nedidelių, tačiau gana svarbių darbų darbe arba profesijos srityje. Iš tiesų, laikas palankus ką svarbesnio tęsti arba užbaigti, o naujovėms laikas ne toks geras. Taip pat dabar yra tiesiog nuostabus laikas rudens kelionei – ir pailsėti, ir pasisemti nuostabių įspūdžių pavyktų kuo puikiausiai. Įdomios veiklos gali pasiūlyti artimi draugai.
Ožiaragis
Tikėtina, kad darbe arba profesijos srityje nestigs darbų ir visokios veiklos. Energijos tikrai nestigs, tinkamo nusiteikimo irgi, todėl nuveikti pavyks išties nemažai. Iš tiesų, dabar yra puikus laikas ką svarbesnio užbaigti ir pamiršti. Taip pat dabar yra neblogas metas planuoti rudens kelionę, o tinkamas metas ja pasimėgauti ateis visai netrukus.
Vandenis
Darbe vyraus įprasti darbai ir reikalai, namie – įprasta tvarka, kurios keisti niekas neketins. Panašu jūs – taip pat. Tęsiasi neblogas metas kelionei, ypač tokiai, kuri verčia smagiai pajudėti ir po to atsidėkoja smagiais nuotykiais. Taip pat ši savaitė – puikus laikas palaikyti, puoselėti santykius su svarbiu jums žmogumi arba tvarkyti abipusiai naudingus teisinius reikalus.
Žuvys
Ši savaitė susijusi su žmogiškaisiais santykiais. Iš tiesų, tai puikus laikas tiems, kurie pasenusį, netikusį ryšį nori užbaigti arba nutraukti ir šioje istorijoje padėti tašką. Naujiems ryšiams laikas nėra palankus. Taip pat ši savaitė gali atnešti malonių rūpesčių sveikatos arba sveikatingumo srityje ir tvarkant kai kuriuos piniginius reikalus, ypač jeigu jie susiję su skolomis bei paskolomis.