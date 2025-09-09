Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Dvyniai

Rugsėjis nepasigailės 4 Zodiako ženklų: nesakykite, kad neįspėjo

2025-09-09 15:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 15:10

Dabar esame pačiame užtemimų laikotarpio įkarštyje ir artimiausias dvi savaites niekas nebus taip, kaip atrodo, o stabilumas liks tik svajonė, o ne realybė. Nors Mėnulio ir Saulės užtemimų poveikį pajus visi, 4 Zodiako ženklams vertėtų ypač pasisaugoti.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Shutterstock.com)

Dabar esame pačiame užtemimų laikotarpio įkarštyje ir artimiausias dvi savaites niekas nebus taip, kaip atrodo, o stabilumas liks tik svajonė, o ne realybė. Nors Mėnulio ir Saulės užtemimų poveikį pajus visi, 4 Zodiako ženklams vertėtų ypač pasisaugoti.

0

Užtemimų koridorius – tai laikotarpis tarp Saulės ir Mėnulio užtemimų. Jis trunka dvi savaites – šį rudenį „atsiveria“ nuo rugsėjo 7 dienos ir „užsidaro“ rugsėjo 21 d., rašo nypost.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visas šis mėnuo vadinamas užtemimų laikotarpiu. Įsivaizduokite pilnatį ar jaunatį, tik padauginkite intensyvumą dešimčia kartų. Užtemimo energija yra stipri; aplink užtemimų koridorius dažnai prasideda reikšmingi įvykiai ir naujos pažintys, kurios linkusios išlikti ir neša ilgalaikes pamokas“, – „The Post“ sakė astrologė Polina Arutiunian iš dvasinio konsultavimo platformos „Nebula“.

Užtemimų koridorius pasižymi intensyvia, bauginančia energija. „Užtemimai apskritai laikomi nepalankia energija.

Užtemimų laikotarpis neišvengiamai atneša nelaimių: avarijas, katastrofas, kartais net svarbios figūros mirtį. Tokie įvykiai pasitaiko per visą užtemimų laikotarpį“, – „The Post“ teigė astrologas chiromantas Ankuras.

Nors užtemimai dažnai būna sunkūs kolektyviai, individualiame lygmenyje jie gali atnešti netikėtų, bet būtinų pokyčių.

„Jei užtemimas paliečia jautrią jūsų vietą, rezultatas nebūtinai bus blogas: tai gali tapti tuo dirgikliu, kurio jums reikia“, – sakė Ankuras.

Dabartinis užtemimų ciklas vyksta Mergelės / Žuvų ašyje, todėl tie, kurių diagrama stipriai siejasi su šiais ženklais, šį laikotarpį jaus intensyviau nei kiti. O keturiems Zodiako ženklams šis laikas bus pats sunkiausias.

Dvyniai (gegužės 21 – birželio 20)

Dvyniai užtemimų sezoną pajus dešimtuose karjeros ir socialinės padėties namuose bei ketvirtajame namų būste.

„Pagrindinė tema Dvyniams – paleisti praeitį ir komforto zoną bei griebti augimo galimybes, net jei tai reiškia keisti darbą, komandą ar net gyvenamąją vietą.

Įvykiai šio užtemimų koridoriaus metu gali parodyti Dvyniams, kaip svarbu judėti pirmyn, planuoti ilgam laikui ir mąstyti dešimt žingsnių į priekį.

Nebijokite naujų pareigų ar atsakomybių – jos gali duoti ilgalaikių rezultatų“, – dalijosi P. Arutiunian.

Mergelė (rugpjūčio 23 – rugsėjo 22)

Mergelės patirs  užtemimų koridoriaus poveikį septintuose pasitikėjimu grįstų partnerystės namuose.

„Įvykiai aplink užtemimą gali parodyti naują kelią santykiuose. Galite sutikti naujų žmonių, pradėti naujus santykius ar pasiekti naują etapą esamuose santykiuose ir šie įvykiai gali paaiškinti, ko iš tiesų norite.

Šiame užtemimų cikle jūsų aplinka ir partneriai veikia kaip veidrodis, atspindintis jūsų bruožus ir elgesį“, – sakė P. Arutiunian.

Ji ragina Mergeles, kurios nelaimingos dabartiniuose santykiuose, pagalvoti, kaip jos pačios gali pakoreguoti savo elgesį, kad labiau atitiktų tai, ko nori iš partnerystės:

„Kai kurios Mergelės gali sutikti svarbių žmonių, kurie taps augimo katalizatoriais – sakykite „taip“ kvietimams ir naujoms pažintims.“

Šaulys (lapkričio 22 – gruodžio 21)

Šauliams užtemimų koridorius apšvies ketvirtąjį namų būstą bei kvies labiau pabrėžti savo ribas, limitus ir tai, kas neabejotina.

„Ši energija gali suteikti įžvalgų ar galimybių dirbti su senais modeliais, pagerinti santykius su artimaisiais, rasti naują gyvenamąją vietą ar išspręsti su namais ir nekilnojamuoju turtu susijusius klausimus.

Šis laikotarpis gali išryškinti artimų santykių, šeimos, namų ir vidinės gerovės svarbą. Užtemimas kviečia paleisti visuomenės lūkesčius, kurie iš tiesų nėra jūsų; jei kažkas neatrodo teisinga, nebijokite pasakyti „ne“, – dalijosi P. Arutiunian.

Žuvys (vasario 19 – kovo 20)

Žuvims užtemimų koridorius sustiprins pirmuosius iniciatyvos, nepriklausomybės ir individualumo namus.

„Šis užtemimų ciklas stumia jus dirbti su savimi – asmeninis augimas, iniciatyva, nepriklausomybė ar fizinis atsinaujinimas bus patys svarbiausi.

Pietų mazgas yra jūsų septintuose partnerystės namuose, todėl šis laikotarpis gali parodyti, kurie žmonės jus stabdo“, – sakė P. Arutiunian.

Ji pataria Žuvims saugotis skeptikų ar tų, kurie menkina jų pasiekimus.

„Nebijokite atsisveikinti su toksiškais žmonėmis. Šis laikotarpis gali paveikti ir santykius: partnerio problemos gali atskleisti sritis, kuriose jums trūksta atkaklumo ar ryžto – darbas yra išmokti ginti savo interesus.

Daugelis Žuvų gali gauti naujų įžvalgų apie asmeninius projektus ir darbus – nepraleiskite progos pradėti kažką drąsaus, kas galėtų atnešti didybę.“

