Parodė, kas naktį dėjosi Lietuvoje: sunku nupasakoti žodžiais

„Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“ žmonės aktyviai dalijosi įspūdingais kadrais, kuriuose užfiksavo įvairias Mėnulio užtemimo fazes. Vieni kėlė nuotraukas iš didmiesčių balkonų ar kiemų, kiti – iš atokesnių vietų, kur dangaus grožį buvo galima stebėti be miesto šviesų trikdžių.
Užfiksavo Mėnulio užtemimą
Įspūdinga nuotraukų galerija liudija, kad net ir paprasti telefonų objektyvai gali perteikti nepakartojamą atmosferą. Komentaruose netrūko susižavėjimo ir nuostabos – žmonės rašė, kad tokios akimirkos primena, koks nuostabus ir paslaptingas yra mus supantis pasaulis.
Kai kurie grupės nariai net prisipažino pirmą kartą savo akimis stebėję tokį reiškinį ir džiaugėsi, jog galėjo pasidalinti patirtimi su bendraminčiais.
Dalis skaitytojų užfiksavo Mėnulį, nusidažiusį rausvais ir bronziniais atspalviais, kurie užtemimo metu tampa itin ryškūs. Tokios nuotraukos sulaukė ypatingo susidomėjimo – prie jų būriavosi šimtai komentarų ir paspaudimų „patinka“.
Kiti dalijosi ir trumpais vaizdo įrašais, kuriuose buvo galima pamatyti lėtą, bet užburiantį dangaus pokytį.
Užtemimas daugeliui tapo ypatinga proga – žmonės komentaruose dalijosi, kad sąmoningai skyrė tam laiko: išėjo į lauką, važiavo į gamtą ar net išjungė namų šviesas, kad dangus atsivertų dar aiškiau.
Koks yra užtemimų poveikis?
Apie Mėnulio užtemimą ir jo poveikį naujienų portalo tv3.lt skaitytojams anksčiau papasakojo astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.
Pasak V. Budraitytės, Mėnulio užtemimas nėra tik eilinis astronominis reiškinys. Ji atskleidė, kad pastebimas intensyvus šio reiškinio poveikis žmonėms.
„Dažnai astronomai mėgsta pabrėžti, kad tai tik eilinis rutininis gamtos reiškinys ir nieko daugiau. Na, bet Rytų išminčiai ir viso pasaulio ezoterikai turi kitą nuomonę.
Yra teigiama, kad tokiais periodais pasaulį valdo juodos energijos, demonai ir kitos blogio jėgos. Tokiais periodais net nerekomenduojama eiti į lauką, nes galite būti energetiškai išsiurbti, jus gali nužiūrėti ar šiaip negatyviai paveikti“, – bendrąja užtemimų reikšme dalijosi astrologė.
Ji pridėjo, kad tose vietovėse, kuriose užtemimai yra matomi, galima tikėtis stipresnio jų poveikio.
„Lietuvoje bus matomas Mėnulio užtemimas, bet džiugu, kad nors Saulės užtemimo nematysime. Nepamirškime, kad savaitė iki užtemimo ir savaitė po užtemimo yra sunkesnis periodas ir jautresni žmonės tai jaučia“, – informavo pašnekovė.
