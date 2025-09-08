Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Parodė, kas naktį dėjosi Lietuvoje: sunku nupasakoti žodžiais

2025-09-08 09:21 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-08 09:21

Vakar, naktį iš rugsėjo 7-os į 8-ąją, Lietuvos dangų papuošė išskirtinis reiškinys – Mėnulio užtemimas. Tokie reginiai nėra kasdienybė, todėl sulaukė didžiulio gyventojų susidomėjimo. Socialiniuose tinkluose netrūko reakcijų į šį įspūdingą dangaus reiškinį.

Užfiksavo Mėnulio užtemimą (nuotr. Orų entuziastų, BNS)
13

Vakar, naktį iš rugsėjo 7-os į 8-ąją, Lietuvos dangų papuošė išskirtinis reiškinys – Mėnulio užtemimas. Tokie reginiai nėra kasdienybė, todėl sulaukė didžiulio gyventojų susidomėjimo. Socialiniuose tinkluose netrūko reakcijų į šį įspūdingą dangaus reiškinį.

REKLAMA
0

„Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“ žmonės aktyviai dalijosi įspūdingais kadrais, kuriuose užfiksavo įvairias Mėnulio užtemimo fazes. Vieni kėlė nuotraukas iš didmiesčių balkonų ar kiemų, kiti – iš atokesnių vietų, kur dangaus grožį buvo galima stebėti be miesto šviesų trikdžių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mėnulio užtemimas
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mėnulio užtemimas

Užfiksavo Mėnulio užtemimą

Įspūdinga nuotraukų galerija liudija, kad net ir paprasti telefonų objektyvai gali perteikti nepakartojamą atmosferą. Komentaruose netrūko susižavėjimo ir nuostabos – žmonės rašė, kad tokios akimirkos primena, koks nuostabus ir paslaptingas yra mus supantis pasaulis.

REKLAMA
REKLAMA

Kai kurie grupės nariai net prisipažino pirmą kartą savo akimis stebėję tokį reiškinį ir džiaugėsi, jog galėjo pasidalinti patirtimi su bendraminčiais.

REKLAMA

Dalis skaitytojų užfiksavo Mėnulį, nusidažiusį rausvais ir bronziniais atspalviais, kurie užtemimo metu tampa itin ryškūs. Tokios nuotraukos sulaukė ypatingo susidomėjimo – prie jų būriavosi šimtai komentarų ir paspaudimų „patinka“.

Kiti dalijosi ir trumpais vaizdo įrašais, kuriuose buvo galima pamatyti lėtą, bet užburiantį dangaus pokytį.

Užtemimas daugeliui tapo ypatinga proga – žmonės komentaruose dalijosi, kad sąmoningai skyrė tam laiko: išėjo į lauką, važiavo į gamtą ar net išjungė namų šviesas, kad dangus atsivertų dar aiškiau.

REKLAMA
REKLAMA

Koks yra užtemimų poveikis?

Apie Mėnulio užtemimą ir jo poveikį naujienų portalo tv3.lt skaitytojams anksčiau papasakojo astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.

Pasak V. Budraitytės, Mėnulio užtemimas nėra tik eilinis astronominis reiškinys. Ji atskleidė, kad pastebimas intensyvus šio reiškinio poveikis žmonėms.

„Dažnai astronomai mėgsta pabrėžti, kad tai tik eilinis rutininis gamtos reiškinys ir nieko daugiau. Na, bet Rytų išminčiai ir viso pasaulio ezoterikai turi kitą nuomonę. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Yra teigiama, kad tokiais periodais pasaulį valdo juodos energijos, demonai ir kitos blogio jėgos. Tokiais periodais net nerekomenduojama eiti į lauką, nes galite būti energetiškai išsiurbti, jus gali nužiūrėti ar šiaip negatyviai paveikti“, – bendrąja užtemimų reikšme dalijosi astrologė.

Ji pridėjo, kad tose vietovėse, kuriose užtemimai yra matomi, galima tikėtis stipresnio jų poveikio.

Lietuvoje bus matomas Mėnulio užtemimas, bet džiugu, kad nors Saulės užtemimo nematysime. Nepamirškime, kad savaitė iki užtemimo ir savaitė po užtemimo yra sunkesnis periodas ir jautresni žmonės tai jaučia“, – informavo pašnekovė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų