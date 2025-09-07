Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Mergelė

Prasideda didysis Mėnulio užtemimas: Budraitytė įspėja 2 Zodiako ženklus

2025-09-07 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 10:00

Šiandien, rugsėjo 7-ąją, danguje bus galima pamatyti ypatingą reiškinį – Mėnulio užtemimą. Pranešama, kad jis bus matomas Lietuvoje, o taip pat žymės sudėtingo laikotarpio pradžią.

Vaiva Budraitytė, mistika, pilnatis asociatyvi nuotr. (nuotr. Šarūno Mažeikos ir 123rf.com)

Šiandien, rugsėjo 7-ąją, danguje bus galima pamatyti ypatingą reiškinį – Mėnulio užtemimą. Pranešama, kad jis bus matomas Lietuvoje, o taip pat žymės sudėtingo laikotarpio pradžią.

Daugiau apie Mėnulio užtemimą ir jo poveikį naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.

Ji paaiškino, kad Mėnulio užtemimas pradeda sudėtingu periodu laikomą „užtemimų koridorių“, kuris žymi laikotarpį tarp Mėnulio ir Saulės užtemimų.

Koks yra užtemimų poveikis?

Pasak V. Budraitytės, Mėnulio užtemimas nėra tik eilinis astronominis reiškinys. Ji atskleidė, kad pastebimas intensyvus šio reiškinio poveikis žmonėms. 

„Dažnai astronomai mėgsta pabrėžti, kad tai tik eilinis rutininis gamtos reiškinys ir nieko daugiau. Na, bet Rytų išminčiai ir viso pasaulio ezoterikai turi kitą nuomonę.

Yra teigiama, kad tokiais periodais pasaulį valdo juodos energijos, demonai ir kitos blogio jėgos. Tokiais periodais net nerekomenduojama eiti į lauką, nes galite būti energetiškai išsiurbti, jus gali nužiūrėti ar šiaip negatyviai paveikti“, – bendrąja užtemimų reikšme dalijosi astrologė.

Ji pridėjo, kad tose vietovėse, kuriose užtemimai yra matomi, galima tikėtis stipresnio jų poveikio. Anot V. Budraitytės, šiandien Lietuvoje užtemimas puikiai matysis.

„Lietuvoje bus matomas Mėnulio užtemimas, bet džiugu, kad nors Saulės užtemimo nematysime. Nepamirškime, kad savaitė iki užtemimo ir savaitė po užtemimo yra sunkesnis periodas ir jautresni žmonės tai jaučia“, – informavo pašnekovė.

Mėnulio užtemimas (nuotr. 123rf.com)

Budraitytė įspėjo nesiimti šių veiklų

Astrologė ir būrėja taip pat dalijosi savo išmintimi pasakodama apie tai, ko verčiau nesiimti sudėtingu laiku. Anot jos, tokių veiklų vengimas gali padėti išvengti negandų.

„Vanduo tuo periodu tampa negyvu mirties vandeniu, tad maudydamiesi naudos tikrai negausite. Taip pat rekomenduojama negerti, aš jau net nekalbu apie vaišinimąsi svaigiaisiais gėrimais.

Iš tiesų, rekomenduojama netgi šiomis dienomis pasilaikyti pasninko, nes užtemimų periodu badaujantis organizmas nepriima energetinių nuodų iš aplinkos.

Dar tuo periodu geriau nedaryti jokių sudėtingų medicininių operacijų, procedūrų, nebent kažkas nutinka staigiai.

Nesistebėkite, kad tomis dienomis sunkiau susikaupti, atsiminti, nesistebėkite, jei viskas kris iš rankų“, – įspėjo pašnekovė, pridėdama, kad taip pat vertėtų būti labiau dėmesingiems mažiems vaikams ir vyresniems giminaičiams.

Pasak V. Budraitytės, šiuo periodu vertėtų pailsėti ir nuo dvasinių praktikų, o norintiems jas toliau praktikuoti reikėtų apsibrėžti tik malda. 

Dar ji pasidalijo keliais būdais, kaip šiandien galima apsaugoti savo namus nuo neigiamos užtemimo įtakos.

„Šiuo laiku galima skambinti varpeliais, smilkyti smilkalus, deginti aliejines, sviestines žvakes. Tokiu būdu juodosios jėgos negali jūsų negatyviai veikti“, – patarė ji.

Ragino pasisaugoti 2 Zodiako ženklus

Astrologė neslėpė, kad per užtemimus susiduriama su neįprastais reiškiniais, dėl to visus ragino tuo nesistebėti. 

„Nenustebkite, jeigu pasireikš neįprasti sapnai, suaktyvės lunatikavimas, nes Mėnulio užtemimas labiausiai veikia Lietuvą ir žmones“, – pasakojo ji.

Galiausiai ji prabilo apie Zodiako ženklus, kuriuos labiausiai paveiks šis Mėnulio užtemimas. Pasak jos, šįkart jis yra nusitaikęs į du ženklus.

„Sunkiausia bus Mergelėms ir Žuvims. Šįkart užtemimas vyksta Mergelių ženkle, o jo ašis – Žuvų ženklas“, – sakė ji.

