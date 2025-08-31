Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai

Perspėja 1 Zodiako ženklą: saugokitės

2025-08-31 09:43
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-31 09:43

Zodiako ženklams sekmadienis atneš naujų potyrių gausą. Vis tik vienam iš jų siunčiamas įspėjimas pasisaugoti.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Zodiako ženklams sekmadienis atneš naujų potyrių gausą. Vis tik vienam iš jų siunčiamas įspėjimas pasisaugoti.

0

Astrologinė prognozė rugpjūčio 31-ajai, sekmadieniui

AVINAS

Diena energetiška, uždeganti naujiems sumanymams, norui bendrauti, megzti pažintis, svečiuotis. Jausite stimulą laisvalaikį praleisti nekasdieniškai, ne namuose. Galbūt vyksite į įdomų renginį. Saugokitės traumų.

JAUTIS

Situacija klostysis nekaip, jeigu jūsų ar kitų godumas, seksualumas jus paskatins elgtis neapgalvotai. Regis, bandysite sublizgėti sąmoju, originalumu, tačiau kai kam galite pasirodyti nesubtilūs, neetiški.

DVYNIAI

Iš ryto jums labai norėsis kaip nors užglaistyti asmeninių santykių nesklandumus, išreišti savo meilę ar tiesiog partneriškai, supratingai elgtis. Galbūt ir pavyks, jei tuoj pat vėl visko nesugadinsite.

VĖŽYS

Jeigu ruošiatės renginiui, konkursui, tai nuo pat ryto staipysitės prieš veidrodį ir kraustysite drabužių spintas. Nerimastingumas gali pereiti į dirglumą. Galite pasielgti kažkaip ekscentriškai.

LIŪTAS

Diena pasižymės azartinėmis nuotaikomis ir kūrybiniu įkvėpimu. Labiau vertinkite esamus meilės santykius, nesileiskite užvaldomų momentinių seksualinių pagundų. Išlaidaukite su protu, antraip prisipirksite nereikalingų daiktų.

MERGELĖ

Diena atneš šiokių tokių ūkinių, buitinių rūpesčių. Gali streikuoti technika arba sveikata, tik galbūt ne jūsų, o artimo žmogaus. O galbūt pasijusite kalti dėl kažkokio incidento.

SVARSTYKLĖS

Aktyvi diena. Jeigu dalyvausite pobūvyje, pramoginiame renginyje, tikriausiai kažkuo pasižymėsite. Tačiau ruošdamiesi renginiui išeikvosite daug nervinių ląstelių dėl apsirengimo, šukuosenos, dovanų ir panašių dalykų.

SKORPIONAS

Galite išleisti pinigų arba priimti netikėtą sprendimą norėdami padaryti įspūdį.. Nors būsite užsiėmę įvairia veikla, į šeimos rūpesčius ir vaikų problemas nenumokite ranka. Atsargiai kelyje.

ŠAULYS

Būsite emocionalūs, priklausomi nuo nuotaikų. Lengvai gali kilti šeiminiai skandalai. Tik dvasinė pusiausvyra, blaivus protas padės to išvengti. Saugokite turtą, pinigus. Regis, kažkuo nustebins artimas žmogus.

OŽIARAGIS

Nesugebėsite objektyviai vertinti savęs ir aplinkos. Gali kilti nesusipratimų. Galbūt taip įtikinamai sumeluosite, kad visi patikės ir pasklis trikdanti informacija. Itin saugokite sveikatą.

VANDENIS

Jūsų interesais rūpinsis draugai, pažįstami, tačiau apsigausite manydami, kad jie nesiekia sau naudos. Dėl netinkamo elgesio galimi materialiniai nuostoliai.

ŽUVYS

Jums derėtų būti tolerantiškesniems ir sažiningesniems, kitaip įskaudinsite svarbų jums žmogų arba išprovokuosite, kad jis įžeistų jus. Venkite viską griežtai skirstyti į juoda ir balta. Saugokitės vagių, atsargiai prie vandens.

 

Horoskopą parengė Sidonija Kulikauskienė

Naujasis tv3.lt kalendorius: čia rasite dienos horoskopą, orus, vardadienius. Išbandykite!

