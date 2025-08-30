Žinia vienam Zodiako ženklui: stiprės permainų ir meilės troškulys

Rugpjūčio 30 dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų.
Horoskopai
AVINAS
Šiandien galite tikėtis dėmesio iš užsieniečių ar išrankios publikos. Gali atsirasti norinčių tapti jūsų draugais. Pasiskaičiuokite, kiek lėšų galite skirti šio vakaro renginiams, sambūriams. Pasitarkite su artimu žmogumi, partneriu.
JAUTIS
Iš ryto būsite nervingi ir tai gali persiduoti šalia esantiems. Laimei, po vidurdienio nuotaika gerės, stiprės permainų ir meilės troškulys. Jeigu žinote, ko norite, išties pravartu siekti.
DVYNIAI
Norėsite visiems patikti ir įtikti. Nemažos įtakos jums gali turėti draugų ar partnerio nuomonė. Geras metas susitaikymams. Nepaisant patiklumo ir komformizmo visgi turėtumėte išvengti lengvabūdiškų nuotykių.
VĖŽYS
Nuo pat ryto svajosite apie nuotykius ir pramogas bei ieškosite tam tinkamos kompanijos. Nepersistenkite, nes vakarop nebe taip norėsis savaitgališkų malonumų arba atsiras neatidėliotinų pareigų.
LIŪTAS
Dalyvaukite konkursuose, žaidimuose, suteikite džiaugsmo vaikams. Galbūt laimėsite kokį prizą ar ką nors sužavėsite. Nepasiduokite dirglumui, kad kokia nors smulkmena neišvestų jūsų iš pusiausvyros ir nesusipyktumėte su visais iš eilės.
MERGELĖ
Daug dėmesio skirsite asmeniniam gyvenimui, gerovei, komfortui. Galimi jaudinami prisiminimai. Kontroliuokite emocijas, neskubėkite išsakyti jausmų tam žmogui, apie kurį galvojate. Tai gali jį sutrikdyti.
SVARSTYKLĖS
Šiandien būsite uolūs skaičiuotojai ir mąstytojai. Jeigu prekiaujate ar tvarkote buhalterinius dokumentus, toks nusiteikimas jums išties pravers. Bus ūpas pasimokyti, įgyti naujų žinių, o komunikabilumas padės plėtoti pažintis, daryti įspūdį.
SKORPIONAS
Jeigu turėjote planų, susijusių su žemės darbais, nuoma, pirkimu ar pardavimu, kuo puikiausiai juos įgyvendinsite. Tačiau jums svarbūs santykiai gali patirti išbandymą. Arba rūpesčių sukels vaikai, jų nepigūs poreikiai.
ŠAULYS
Diena gali būti šauni, jei taikiai ir romantiškai nusiteiksite. Nenuvils ir įsigyti pirkiniai. Vakaras palankus pasimatymams, kultūriniams renginiams.
OŽIARAGIS
Emocijų kels netyčia sužinotos paslaptys ar išgirstos paskalos. Regis, stengsitės atsikratyti senų įsipareigojimų ar išsiginti savo žodžių, pažadų. Kuo mažiau plepėsite, tuo daugiau laimėsite. Pravartu pasirūpinti įvaizdžiu ir sveikata.
VANDENIS
Rytas kiek nervingas, tačiau įdienojus nuotaiką taisys draugų dėmesys, pokalbiai arba realūs susitikimai su jais. Galite tolokai išvykti, galbūt į didelį renginį arba viešnagėn.
ŽUVYS
Šiandien bus nesunku atkreipti į save kitų dėmesį. Tačiau jei nenorite, kad sugestų nuotaika, o gal ir santykiai, venkite demagogiškai moralizuoti ir girtis savo nuopelnais bei ryšiais.
Horoskopą parengė Sidonija Kulikauskienė.