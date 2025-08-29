Šiems Zodiako ženklams žvaigždės žada sėkmę – štai kas laukia

AVINAS
Galite pasijusti pavargę, apnikti nesibaigiančių rūpesčių. Kai kuriose srityse reikalai ims gerėti, bet tik tuo atveju, jei rasite draugišką kalbą su artimais žmonėmis.
JAUTIS
Savo dėmesiu gali nudžiuginti senas draugas. Galbūt rasite naujų rimtų sąjungininkų, bendraminčių. Geras laikas sudaryti sutartis bei atlikti veiksmus, reikalaujančius atsakingo požiūrio, teisinio ar politinio išmanymo.
DVYNIAI
Ilgalaikės pastangos gali būti deramai įvertintos. Nusimato geri pokyčiai profesinėje s srityje. Atsiras daugiau kūrybiškumo ir noro darbuotis savo bei kitų labui. Jeigu atostogaujate, nusimato įdomių patirčių, turiningų pramogų.
VĖŽYS
Tikriausiai mėginsite įtvirtinti kai kurias pažintis, atsivėrusius šansus. Galite užmegzti reikšmingą pažintį pobūvio, reprezentacinio renginio metu. Iš užsienio gali ateiti svarbi informacija.
LIŪTAS
Tikriausiai aplinkybės ar kiti žmonės privers pasirūpinti sudėtingais klausimais. Galbūt nuriedės akmuo nuo širdies, nes pagaliau išsispręs skolų ar kitokie nuosavybės, verslo investicijų klausimai.
MERGELĖ
Sustiprės jūsų įžvalgumas, komunikabilumas. Kažkokiai veiklai jus gali įkvėpti draugai, partneriai. Arba jų dėka savyje galite atrasti naujų jėgų, sugebėjimų, kurie padės spręsti nelengvas problemas.
SVARSTYKLĖS
Šiandieną galite susitarti dėl kažkokio darbo, užsakymo, atsiras galimybė užsitikrinti didesnį stabilumą, pajamas. Galbūt čia jums pasitarnaus giminaičiai, seni draugai ar kolegos.
SKORPIONAS
Kils originalių kūrybinių idėjų, pajusite įkvėpimą, begalinį troškimą įgyvendinti drąsius užmojus. Didelės pagalbos ar moralinio palaikymo sulauksite iš mylimo žmogaus arba jūsų talento gerbėjo. Labai rūpės vaikų poreikiai.
ŠAULYS
Jūsų mąstymui trūks logikos, įžvalgumo, tačiau itin pasitarnauti gali intuicija. Jums gali pasisekti ten, kur nė nesitikėjote ką nors pasiekti dėl objektyvių priežasčių, o ne dėl asmeninių trūkumų.
OŽIARAGIS
Galimi pasikeitimai visuomeninėje veikloje arba asmeninių santykių srityje. Suaktyvės kontaktai su draugais. Seksis užmegzti reikalingus ryšius. Jei norite kažką išsiaiškinti, nuveikti, neatidėliokite.
VANDENIS
Šiandien turėtų pavykti susitarti dėl konkrečių, materialių reikalų, finansinių sąlygų, atsiskaitymų, tiekimo, nuomos, pirkinių. Nusimato rimti, atsakingi pasiūlymai bei sumanymai.
ŽUVYS
Nusimato pokalbiai su įtakingais, patikimais, konkrečiais žmonėmis, rimti pažadai. Gali būti aiškiai sudėlioti visi taškai ir prasidės tai, kas turėjo prasidėti. Būkite pasirengę prisiimti atsakomybę.