Naglis Šulija kreipiasi į 1 zodiako ženklą: sulauksite piniginės sėkmės

2025-08-27 18:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 18:10

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

2

Į Mergelės ženklą Saulė įžengė dar pereitos savaitės pabaigoje, o šią savaitę savo kelią ji pratęs. Būdama Mergelėje Saulė yra darbšti, kruopšti ir labai pareiginga, todėl kasdieniame gyvenime būtent to mokys ir mus. Kitaip tariant, ši savaitė – tai jau perėjimas iš atostogų sezono į kalendorinio rudens pradžią ir kasdienių darbų laiką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nakties šviesulys Mėnulis dabar sklandžiai pilnėja ir pilnėdamas skatina mus nesnausti, asmeniškai mums svarbių darbų imtis neatidėliojant, kartu užsitikrinant ir pilnėjančio nakties Šviesulio paramą.

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus dabar keliauja Liūto Zodiako ženklu ir didina savo greitį. Merkurijus Liūto ženkle nėra nei labai racionalus, nei labai nuoseklus, tačiau yra ganėtinai kūrybiškas ir stiprus, dėl to reikalus be jokios abejonės kažkaip tvarkys, tačiau mus sėkmė šią savaitę lydės tuomet, kai galėsime kažką spręsti ir veiklos imtis niekieno neįtakojami, savarankiškai.

Beje, Merkurijus Liūto ženkle globoja ir tuos, kurie mėgsta pasakoti kokias nors įdomias istorijas – gali būti, kad jų ir visokių pompastiškų deklaracijų bus ne viena.

Gražuolė Venera pirmadienį vakare perėjo iš Vėžio į Liūto ženklą. Atsidūrusi Liūte ji iš karto pasidarė ryški, energinga, veikli ir tikrai nesidrovės panaudoti visas jai prieinamas priemones reikiamam efektui arba įspūdžiui pasiekti. O įspūdžio ji norės. Dėl to galima sakyti, kad prasideda laikas, kai rengiamasi ryškiai, pramogaujama triukšmingai, o jausmai rodomi demonstratyviai.

Nepatogumas tas, kad tik įžengusi į Liūtą Venera susidurs su kliūtimis ir pasipriešinimu, kurį jai pačiai įveikti vargu ar bus įmanoma. Dėl to iki savaitės vidurio viešai ir stipriai reikšti Veneros diktuojamą elgesį nėra patartina. Geroji žinia – savaitės pabaigoje Venera iš kliūčių ruožo išeis ir pradės kurti tai, ką moka geriausiai. Tada vasaros pabaigos šventė ir prasidės.

Kariūnas Marsas dabar Svarstyklėse, juda šiuo ženklu pirmyn. Marsas Svarstyklėse tikrai nėra stiprus ir tikrai nėra linkęs veltis į atvirą kovą, tačiau jis mielai aiškinasi jėgų pusiausvyrą ir galiausiai randa plytą, kurią ištraukus subyra visa gynybinė siena. Taigi, atvirų kovos veiksmų daug nebus, tačiau galimos gražios elegantiškos staigmenos. Ar silpnutis Marsas yra linkęs taikytis? Nebūtinai, tam reikėtų papildomų sąlygų. Bet aršus jis tikrai nebus. Toks ir mūšių laukuose vaizdas tikėtinas.

Avinas

Darbų darbe ne per daugiausia, namie – įprasta tvarka, dėl to kartais gali atrodyti, kad veikti nėra ką. Iš tiesų dabar gali būti daug kitų, su profesija nesusijusių darbų arba reikalų, kuriuos atlikti reikės labai pareigingai. Taip pat dabar patogus metas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais. Tikėtina, kad atsiras ir puikių progų smagiai pasilinksminti, tik ne visas jas pavyks įgyvendinti iš karto.

Jautis

Panašiai kaip ir iki šiol, daug dėmesio ir pastangų gali būti nukreipta namų ir šeimos reikalų link. Kita vertus, sėkmingi jie bus tik iš dalies, bent jau iki savaitės vidurio; vėliau viskas vyks kuo puikiausiai. Taip pat ši savaitė bus ir apie vasaros pabaigos pramogas, puikų asmeninį gyvenimą ir įkvėpimą kurti gražius, mielus dalykus. Sektųsi ir energingai rūpintis sveikatos reikalais.

Dvyniai

Būsite labai atviri, daug judėsite ir daug bendrausite – ir dalykinėmis temomis, ir visomis kitomis taip pat. Domėtis dalykinėmis temomis pavyks kuo puikiausiai, o štai pramoginė pusė šlubuos iki pat savaitės vidurio. Savaitės pabaiga šiuo požiūriu bus puiki. Taip pat ši savaitė – puikus laikas kažką svarbaus daryti namie, taip pat tai puikus laikas pramogoms, kurios skatina pajudėti.

Vėžys

Rūpės keli dalykai. Pirmiausia – piniginiai reikalai: vieni klostysis labai sėkmingai ir atneš apčiuopiamos naudos, kiti kurį laiką gali šlubuoti ir tinkamai veikti pradės tiktai savaitės pabaigoje. Taip pat ši savaitė atneš daug judėjimo ir daug bendravimo visokiausiose srityse, tai puikus laikas plėsti ir kultūrinį akiratį. Taip pat tai puikus laikas svarbiems darbams arba permainoms namie.

Liūtas

Pirmiausia, būsite labai dalykiški ir mikliai tvarkysite bet kokius reikalus, kurių gali būti nemažai, taip pat ir susijusių su naudos gavimu. Taip pat rasis aplinkybių, kurios skatins pasimėgauti gyvenimo malonumais arba sukurti ką mielo ir gražaus. Čia sėkmė ims lydėti tiktai antroje savaitės pusėje, tad verta neskubėti. Visą savaitę lydės sėkmė tvarkant piniginius ir turtinius reikalus.

Mergelė

Būsite energingi, veiklūs ir puikios nuotaikos, kuria mielai dalysitės su aplinkiniais. Kita vertus, profesijos srityje veiklos greičiausiai bus nedaug, o namie tvarkos keisti irgi nereikės, todėl galima manyti, kad visa energija bus skirta asmeniniams reikalams tvarkyti. Labai tikėtina, kad bus ir piniginių reikalų, kurių imtis reikės greitai ir ryžtingai. Bet tai ir pavyks kuo puikiausiai, dėl to naudos ilgai laukti nereikės.

Svarstyklės

Būsite energingi, veiklūs, linkę prie tikslo žengti tiesiai, daug nesidairant ir visai nepergyvenant, ką apie ryžtingą jūsų nuotaiką galvos kiti. Dėl energijos pertekliaus ši savaitė – puikus laikas sportuojantiems, dažnai atrodys, kad laimėjimai tarsi patys ieško jūsų. Taip pat ši savaitė atneš daug susitikimų su artimais draugais – tikrai bus ką aptarti.

Skorpionas

Tikėtina, kad nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir reikalų bus darbe arba profesijos srityje. Greičiausiai jie bus ne nauji, jau gerai žinomi, todėl bus nesunku juos pratęsti. Naujovės kelią skinsis sunkiau. Taip pat ši savaitė atneš daug smagaus bendravimo ir smagios veiklos su artimais draugais. Kažkokia kolektyvinė veikla darbe irgi gali būti svarbi.

Šaulys

Tikėtina, kad jau reikės padirbėti – energingos veiklos gali būti darbe arba profesijos srityje. Tačiau dabar tikrai būsite labai kūrybiški, todėl su visomis užduotimis susitvarkysite žaismingai. Taip pat šią savaitę gali būti smagių vasaros pabaigos pramogų; vienos vyks labai sėkmingai, kitas sėkmė aplankys tiktai antroje savaitės pusėje. Smagiai pajudėti padės artimi draugai.

Ožiaragis

Tikėtina, kad gali būti nemažai darbų profesijos srityje. Viską reikės daryti energingai, greitai ir tiksliai taip, kaip reikia. Tačiau kliūčių nebus ir jums turėtų viskas pavykti. Taip pat ši savaitė labai palanki kelionei arba bet kokiai su užsieniu susijusiai veiklai. Palankus metas tvarkyti kai kuriuos, pirmiausia su skolomis ar paskolomis susijusius, piniginius reikalus.

Vandenis

Dėmesys gali būti šiek tiek išsibarstęs. Darbe greičiausiai vyraus įprasti darbai ir reikalai, todėl ramia sąžine galima būtų šokti į vasaros pabaigos kelionę, kuriai metas labai palankus. Pavyktų ir pailsėti, ir smagiai pajudėti. Taip pat dabar yra puikus laikas palaikyti dalykinius ryšius su svarbiais jums žmonėmis, galimos ir naujos naudingos pažintys. Tiktų tvarkyti netiesiogiai naudą nešančius piniginius reikalus.

Žuvys

Vasaros pramogų laikas eina į pabaigą, dabar atsiras vis daugiau nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir svarbios veiklos. Viską reikės daryti greitai, pareigingai ir taip, kaip reikia, bet tai ir pavyks visai neblogai. Geras metas aiškintis su sveikata arba sveikatingumu susijusias aplinkybes. Puikus metas palaikyti, puoselėti ryšį su svarbiu jums žmogumi. Galimos ir naujos vertingos pažintys.

