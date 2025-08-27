Perspėja 2 Zodiako ženklus: užklups audringi jausmai

AVINAS. Pasistenkite elgtis geranoriškai, negadinti nuotaikos sau ir kitiems, neprovokuoti agresijos. Nepasitenkinimo priežastimi gali būti jūsų giluminės seksualinės arba psichologinės problemos, o ne aplinkiniai.
JAUTIS. Nuoširdžiai pasidomėkite aplinkinių reikalais, problemomis - jūsų patarimai jiems gali būti lyg gydantis balzamas. Nesunkiai įvesite tvarką savo ūkyje ar darbe. Tikėtinas aistringas flirtas, kuris gali pereiti į barnius. Saugokitės traumų, agresijos.
DVYNIAI. Jūsų šiandienis nerūpestingumas ir dosnumas gali atnešti sėkmę meilėje. Galbūt jūsų šeimyninis gyvenimas pražys naujomis spalvomis arba vaikai suteiks džiaugsmo, kuo nors nustebins. Susiorganizuokite bendrą pramogą.
VĖŽYS. Nebūkite pernelyg savininkiški ir kritiški - tiek santykiuose su žmonėmis, tiek daiktų atžvilgiu. Priimkite aplinkinius su visais jų trūkumais ir ydomis. Gerinkite atmosferą namuose, šeimoje. Nepasiduokite provokacijoms.
LIŪTAS. Jeigu ką nors sumanėte padaryti, darykite nedelsdami ir iki galo. Į veiklą įtraukite ir draugus bei šeimos narius. Sugebėsite sukurti gerą, produktyvią atmosferą. Galite pasikviesti svečių.
MERGELĖ. Jus užvaldys gilūs jausmai, būsite atsidavę žmonėms, kuriuos mylite. Galite gauti gerą žinią. Regis, įsigysite trokštamą daiktą arba papildomai užsidirbsite pinigų.
SVARSTYKLĖS. Būsite populiarūs draugų ir priešingos lyties tarpe. Seksis megzti pažintis, daryti norimą įspūdį. Tačiau daugiausia dėmesio derėtų skirti mylimam žmogui, šeimai. Saugokitės avarinių situacijų, traumų.
SKORPIONAS. Galite stengtis pabėgti nuo realybės, kasdieninių rūpesčių. Labai vargins šurmulys, bendravimas. Paskirkite laisvalaikį savo pomėgiams, susijusiems su muzika, menu, poezija.
ŠAULYS. Remkitės sveika nuovoka ir pažįstamų žmonių patarimais. Galite išgirsti įdomių ir naudingų pamokymų. Tikėtinas malonus susitikimas, nauja pažintis.
OŽIARAGIS. Šiandien nederėtų švaistytis pažadais, girtis savo privalumais, galimybėmis. Nepervertinkite savo įtakos kitiems žmonėms - tai gali pasirodyti panašu į pasipūtimą ir aroganciją.
VANDENIS. Gerų nuojautų ir optimistinių vilčių diena. Nors nebus jokio konkretumo, niekas praktiškai neišsispręs, tačiau jūsų viduje kažkas pasikeis, išsisklaidys nerimas, atsiras daugiau tikėjimo būsima sėkme.
ŽUVYS. Skirkite dieną finansinių reikalų tvarkymui. Peržiūrėkite savo dokumentus, planus. Būsite seksualūs, tad trauks nuotykiai, meiles pasimatymai. Galite išprovokuoti skandalą, agresiją.
Horoskopą parengė Sidonija Kulikauskienė.