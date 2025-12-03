Motiejūnas lieka „Crvena Zvezda“ klube

35 metų 213 cm ūgio centras atvyko nuomos pagrindais iš Monako „AS Monaco“ ekipos trims mėnesiams, o pasibaigus šiam laikotarpiui paskelbta, jog lietuvis lieka iki sezono pabaigos.
Šiame sezone Eurolygoje D.Motiejūnas per 16 minučių įmeta 8,3 taško, atkovoja 2,6 atšokusio kamuolio, atlieka po 1 rezultatyvų perdavimą ir renka 10,1 naudingumo balo.
„Crvena Zvezda“ (9/4) Eurolygoje dalinasi 1–3 pozicijas.
