  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Motiejūnas lieka „Crvena Zvezda“ klube

2025-12-03 12:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-03 12:47

D.Motiejūnas lieka Belgrade (Scanpix nuotr.)

Belgrado „Crvena Zvezda“ klubas paskelbė apie Donato Motiejūno ateitį.

35 metų 213 cm ūgio centras atvyko nuomos pagrindais iš Monako „AS Monaco“ ekipos trims mėnesiams, o pasibaigus šiam laikotarpiui paskelbta, jog lietuvis lieka iki sezono pabaigos.

Šiame sezone Eurolygoje D.Motiejūnas per 16 minučių įmeta 8,3 taško, atkovoja 2,6 atšokusio kamuolio, atlieka po 1 rezultatyvų perdavimą ir renka 10,1 naudingumo balo.

„Crvena Zvezda“ (9/4) Eurolygoje dalinasi 1–3 pozicijas.

