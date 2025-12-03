„Partizan“ sirgaliai pyktį nukreipė į klubo prezidentą Mijailovičių

Strategas antradienį atvirai prabilo apie problemas ir ten buvo minimas klubo prezidentas Ostoja Mijailovičius. Dabar „Partizan“ sirgaliai reikalauja jo pasitraukimo: „Įkvėpti praėjusio Željko interviu, mes reikalaujame neatšaukiamo Mijailovičiaus pasitraukimo.“
Ž.Obradovičius teigė, kad Dylanas Osetkowskis buvo pasikviestas be jo žinios, o dabar jau buvęs sporto direktorius Zoranas Savičius dirbo be sutarties. Taip pat Isaiah Mike‘as išvyko, nors strategas prašė jį išsaugoti.
