TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Partizan“ sirgaliai pyktį nukreipė į klubo prezidentą Mijailovičių

2025-12-03 12:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-03 12:37

Toliau netyla aistros Belgrado „Partizan“ klube po to, kai vyriausiojo trenerio postą paliko Željko Obradovičius.

O.Mijailovičius reikalauja pasitraukti iš posto

REKLAMA

Strategas antradienį atvirai prabilo apie problemas ir ten buvo minimas klubo prezidentas Ostoja Mijailovičius. Dabar „Partizan“ sirgaliai reikalauja jo pasitraukimo: „Įkvėpti praėjusio Željko interviu, mes reikalaujame neatšaukiamo Mijailovičiaus pasitraukimo.“

Ž.Obradovičius teigė, kad Dylanas Osetkowskis buvo pasikviestas be jo žinios, o dabar jau buvęs sporto direktorius Zoranas Savičius dirbo be sutarties. Taip pat Isaiah Mike‘as išvyko, nors strategas prašė jį išsaugoti.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

