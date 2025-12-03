 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pamatę, kokį grožį Lietuvoje sukūrė Mantas Petruškevičius, žmonės plūsta masiškai: pamatykite patys

2025-12-03 09:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 09:55

Šiuo metu Paryžiuje gyvenantis ir kuriantis floristas, dekoratorius Mantas Petruškevičius Lietuvoje – retas svečias, tačiau kaip ir kiekvienais metais į Vilnių grįžo šventėms išpuošti gražiausius sostinės objektus. Tarp jų ir pačioje miesto širdyje, priešais arkikatedrą, kurios aikštėje spindi gražiausia miesto eglė,  įsikūręs „Grand Hotel Vilnius, Curio Collection by Hilton“ viešbutis.

Mantas Petruškevičius, „Grand Hotel Vilnius, Curio Collection by Hilton“ viešbutis (nuotr. asm. archyvo, „AA Studio Photography“)
25

Šį viešbutį M. Petruškevičius puošia jau daugybę metų, todėl, kaip pats sako, didžiausias iššūkis – sugalvoti kažką naujo ir netikėto.

Šiemet menininko kurta kompozicija, kurią sudaro klasikinės sodrios spalvos bei įspūdingos, spindinčios ir viliojančios Venecijos karnavalo kaukės, ne tik atspindi prabangą, bet ir kuria paslaptingą, teatrališką nuotaiką, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Mantas Petruškevičius Vilniuje sukūrė magišką Venecijos karnavalo dvasią
(25 nuotr.)
(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mantas Petruškevičius Vilniuje sukūrė magišką Venecijos karnavalo dvasią

Mantas Petruškevičius sukūrė pasaką

„Mėgstu kurti tai, kas stebintų ir keltų tą magišką ir šventinį efektą. Neslėpsiu, atsakomybė didelė, nes žinau, kad visos mano kurtos šventinės dekoracijos tampa žmonių pokalbių tema. Todėl visada norisi nustebinti ne tik užsakovus ir mano kūrybos gerbėjus, bet ir save.

Žinau, kad žmonės iš visos Lietuvos atvažiuoja pažiūrėti ir nusifotografuoti prie šių dekoracijų. Bet juk šventinės dekoracijos ir yra viena iš švenčių laukimo dalių – jos kuria išskirtinę nuotaiką, skatina žmones susitikti, pabendrauti. Visas pasaulis dabar tuo gyvena ir džiaugiasi“, – sakė M. Petruškevičius.

Pasak Grand Hotel Vilnius, Curio Collection by Hilton“ viešbučio generalinės direktorės Sigitos Rudzevičienės, šiemet norėjosi sukurti vilniečiams ir miesto svečiams tikrą šventę ir bent kelioms akimirkoms leisti pajusti magiško Venecijos karnavalo dvasią.

„Šventinis periodas ir yra skirtas gerai nuotaikai kurti, draugiškiems pokalbiams, juokui, susitikimams ir naujoms patirtims, todėl dekoracijos neapsiriboja vien estetiniais elementais, jos skatina svečius sustoti, pasinerti į šventinę dvasią ir dalytis gerumu.

Man gera stebėti, kai įžengę pro viešbučio duris mūsų svečiai aikteli iš nuostabos ir su šypsena veide leidžiasi į šiltą ir svetingą atmosferą, kuri primena, kad Kalėdos – tai metas dalytis gerumu, mylėti ir išgyventi ypatingas akimirkas su artimaisiais. Tegul šios Kalėdos būna ne tik šventė, bet ir galimybė atrasti vieniems kitus ir pasinerti į šio ypatingo laikotarpio džiaugsmą.“

S. Rudzevičienė atskleidė, kad M. Petruškevičius su komanda šiame viešbutyje praleido ne vieną parą, kol gavo tokį rezultatą, kuris jam patiko.

„Mačiau, kiek kūrybinė grupė įdėjo pastangų ir darbo. Kiekviena detalė buvo apgalvota ir suderinta, kad būtų sukurtas nepakartojamas magijos ir džiaugsmo jausmas.“

„Grand Hotel Vilnius, Curio Collection by Hilton“ siekia visada būti ne tik geriausiu viešbučiu Lietuvoje, bet ir švenčių magijos sostine, kurioje kiekvienas gali rasti naujų patirčių, ramybę ir įkvėpimą. O Manto Petruškevičiaus talentas ir kūrybiškumas kiekvienais metais prieš didžiąsias šventes sukuria viešbučiui išskirtinumą, pritraukiantį tiek miesto gyventojus, tiek svečius iš užsienio.

