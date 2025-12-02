Apklausa: kiek lietuviai planuoja išleisti kalėdinėms dovanoms?

Apklausos duomenimis, šių metų kalėdinėms dovanoms simbolišką sumą – iki 50 eurų – ketina išleisti 12 proc. šalies gyventojų, o nuo 100 iki 200 eurų – 24 proc. apklaustųjų.
Didesnį biudžetą – nuo 200 iki 300 eurų – dovanoms planuoja skirti 16 proc. gyventojų. Tuo metu pernai tokią sumą teigė išleisiantys 13 proc. apklaustųjų. „Citadele“ banko Baltijos šalių klientų patirties tobulinimo centro vadovės Rasos Narės teigimu, tai rodo Lietuvos gyventojų perkamosios galios atsigavimą.
„Stiprėjanti perkamoji galia, mažėjantis EURIBOR ir dėl to atpigusios paskolos, taip pat augantys atlyginimai didins pirkėjų galimybes įsigyti brangesnių ir ilgalaikio vartojimo prekių. Todėl šiemet tikėtinas elektronikos, garso ir vaizdo technikos, juvelyrikos, drabužių, sporto prekių, žaidimų ir žaislų pardavimų augimas“, – pranešime teigia R. Narė.
Panašios tendencijos fiksuotos ir kitose Baltijos šalyse. Tyrimo duomenimis, Estijoje dažniau pasirenkama 100–200 eurų suma kalėdinėms dovanoms, tačiau dauguma šios šalies gyventojų, kaip ir Latvijoje, planuoja išleisti 50–100 eurų.
Apklausos rezultatai taip pat parodė, kad 42 proc. lietuvių kalėdines dovanas ketina pirkti gruodžio pradžioje arba viduryje. Taip pat 21 proc. apklaustųjų teigė dovanas perkantys spontaniškai, o 20 proc. – jomis jau pasirūpino likus mėnesiui ar net keliems mėnesiams iki švenčių.
Tuo metu 5 proc. apklaustų šalies gyventojų teigė dovanas perkantys savaitę prieš šventes, dar 2 proc. – kelias dienas prieš šventes arba tą pačią švenčių dieną.
Tyrimo duomenimis, dauguma gyventojų Latvijoje ir Estijoje taip pat planuoja dovanas įsigyti iki gruodžio vidurio. Tačiau visose Baltijos šalyse pastebima ir spontaniško apsipirkimo dalis – šiemet Estijoje tokių pirkėjų 23 proc., o Latvijoje – 28 proc.
„Citadele“ banko užsakymu reprezentatyvią Baltijos šalių gyventojų apklausą šių metų lapkritį atliko tyrimų agentūra „Norstat“. Internetinės apklausos būdu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje apklausta mažiausiai po 1 tūkst. gyventojų nuo 18 iki 74 metų.