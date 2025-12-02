Vilniečių nerimas: kaip iš tikrųjų keisis NT mokesčiai ir šildymo kainos nuo 2026-ųjų?

Apie tai portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Ar galėtumėte patikslinti tarifus Vilniuje – kokia bus situacija ir kiek žmonės bei verslai turės mokėti už nekilnojamąjį turtą nuo Naujųjų metų?
V. Benkunskas: Čia turbūt dvi skirtingos situacijos. Jeigu kalbame apie gyvenamąjį būstą po tos reformos, kuri buvo priimta Seime, tai mūsų sprendimas niekaip nepasikeitė, ir iš esmės didžioji arba absoliuti dauguma gyventojų už pirmą būstą nemokės nekilnojamojo turto mokesčio.
Kai kalbame apie komercinį nekilnojamąjį turtą, tai vėlgi neseniai Taryboje yra priimti tarifai, atliepiantys verslo lūkestį ir nuogąstavimus dėl išaugusių mokestinių verčių plius atsiradusio papildomo 0,2 proc. mokesčio įvedimo būtent į Gynybos fondą.
Mes susimažinome tarifus, kurie ėjo tiesiai į miesto biudžetą. Iš esmės, žiūrint paprasčiausią skaičių, t. y., kiek miestas gauna pajamų šiemet ir kiek kitais metais gaus jau po visų reformų, tas pajamų lygis išlieka tas pats.
Šiuo atveju visą mokestinių verčių pakilimą ir gynybos finansavimą mes amortizavome per negautas pajamas į miesto biudžetą. Tai yra toks kompromisas ir balanso paieška su verslo atstovais.
Jeigu kalbame apie šildymą, žmonės sako, kad mokės ir 50 procentų brangiau. Kodėl tokios šildymo kainos?
V. Benkunskas: Nesu tikras, ką jūs turite omenyje – Vilniuje kaina yra rekordiškai maža, ir mes esame pirmieji pagal kainos mažumą tarp Lietuvos didmiesčių. Tai yra nuoseklus darbas – ką mes daug metų darėme, atsikovodami šilumos ūkį iš „Rubikono“, iš „Veolijos“ po visų skandalų.
Dabar jokių skandalų nėra, bet turime geriausią vadybinį rezultatą, kuris pavirsta mažomis sąskaitomis gyventojams, tačiau čia turbūt esminis dalykas yra tai, kad nuo sausio 1 dienos kyla PVM šildymo paslaugai.
Tai valstybės sprendimas buvo nepratęsti šitos lengvatos, o pasiimti pinigus į valstybės biudžetą. Ką mes, kaip miestas, galime, tą darome: užtikriname efektyvų šilumos ūkio valdymą, ir dėl to sąskaitos yra tikrai mažiausios.
Pavieniai atvejai, kad galbūt kažkam 50 proc. ta kaina iškilo, reikėtų individualiai įvertinti, bet tai daugiau susiję su šilumos suvartoto kiekio problema. Jeigu ten yra kiauri langai arba kiauros sienos, ta šiluma tiesiog išeina į orą, ir dėl to tos sąskaitos išsipučia, bet šiaip Vilniuje situacija su šilumos ūkiu yra ne tik gera, bet labai gera.
O kaip dėl kompensavimo mechanizmo arba mokėjimų atidėjimo? Ar Vilniuje taip pat turėsime kažkokią pagalbą?
V. Benkunskas: Šilumos kompensacijos jau yra reguliuojamos nacionaliniais teisės aktais, o lėšos skiriamos iš Socialinių reikalų ir darbo ministerijos lėšų. Visa ta programa, kuri veikė iki šiol, veiks ir toliau.
Aišku, priklausomai nuo pajamų lygio, žmonės turi įsivertinti savo pajamas, ar jiems priklauso kompensacija, ar ne, ar naują sezoną priklausys, ar ne, kai sąskaitos yra mažesnės. Šiaip visi mechanizmai, apsaugantys socialiai jautriausias visuomenės grupes, tikrai veikia.
Būtų nuodėmė nepaklausti, kaip Vilniaus miestas ruošiasi žiemos šventėms, kiek tos žiemos šventės Vilniaus miestui kainuoja. Ar galėtumėte plačiau papasakoti apie šeštadienį įžiebtą kalėdinę eglę ir apie visą pasiruošimą? Kokia bus bendra eglės ir visos šventės kaina?
V. Benkunskas: Iš tikrųjų šiemet Vilnius yra Europos Kalėdų sostinė – be visų titulų esame iškovoję ir tokį, tai kažkaip ypatingai ar esmingai nekeis mūsų Kalėdų šventimo, bet keli nauji akcentai tikrai bus.
Tradiciškai centrinė miesto eglė bus Katedros aikštėje su šiek tiek naujai suplanuotu Kalėdiniu miesteliu – atsirado nauji akcentai, kuriuos kviečiame pasižiūrėti. Pavyzdžiui, karuselė vaikams turėtų būti didelis traukos centras. Pati eglė kainuoja tiek pat, kiek ir pernai, t. y., 119 tūkst. eurų.
Kalėdas švęsime ne tik centre, bet visame Vilniuje, tęsis toliau mūsų graži akcija „Kalėdos kaimynams“, kur kiekvienoje Vilniaus seniūnijoje bus galimybė susiburti kaimynams prie tų mažesnių, bet jaukių vietinių eglių ir turėti tas susibūrimo šventes.
Iš esmės programa yra tikrai plati, apimanti ir Kalėdų šventimą, ir miesto papuošimą. Tas pats prigijęs mūsų ledas Rotušės aikštėje tikrai bus įspūdingas. Bendra visų ir papuošimo, ir šventimo darbų sąmata siekia daugiau negu 700 tūkst. – panašus lygis, koks buvo ir pernai. Miestas yra didelis, daug skirtingų gyvenviečių ir erdvių, bet labai norisi, kad ta šventinė atmosfera spindėtų visame Vilniuje, nes Vilnius yra visur.
Visą „Dienos pjūvio“ laidą kviečiame žiūrėti vaizdo įraše, esančiame teksto pradžioje.
