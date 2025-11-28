Nuo sausio brangs elektra ir šildymas: vardija, kokios kainos laukia gyventojų

Sąskaitos padidės ir dujas naudojantiems maistui gaminti. Tik besišildantiems dujomis jos šiek tiek atpigs, o pigesne elektra galės guostis tik neįgalieji ir pašalpas gaunantys gyventojai.
Brangsta šildymas ir elektra
Standartiniame sovietiniame daugiabutyje gyvenanti panevėžietė atsakingai seka savo kasdienes išlaidas, kad 500 eurų pensijos užtektų visoms sąskaitoms apmokėti. Maistas, vaistai ir komunalinės paslaugos – pagrindinės jos išlaidos, o prasidėjus žiemai itin padidėja sąskaitos už centralizuotą šildymą.
„Panevėžio energija“ praneša, kad jau trečią iš eilės šio šildymo sezono mėnesį didins šilumos kainą. Senjorei tai – papildomas stresas: šąlant orams ji kas mėnesį gaus vis didesnę sąskaitą.
Daugumos didžiųjų miestų šilumos tiekimo įmonės šąlant orams toliau didina šilumos kainas, o tai dar labiau padidina galutines sąskaitas gyventojams.
„Pagrindinis faktorius – kuro kainos, biokuro sezoniškumas. Kas perka – 23 ct už kilovatvalandę. Šilumos kainos šokinėja kiekvieną mėnesį. Žiemą jos stabiliai padidėja“, – sako Šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius.
Nuo sausio daugumai gyventojų brangs ir elektra. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nusprendė vienu centu už kilovatvalandę padidinti valstybės reguliuojamą kainos dedamąją.
Galutinė visuomeninės elektros, kurią naudoja beveik pusė milijono šalies gyventojų, kaina nuo sausio padidės beveik 2 centais – iki 22 ct/kWh.
Tik apie 120 tūkst. gyventojų nuo sausio už elektrą mokės pigiau. Tai nauja visuomeninės elektros vartotojų grupė – pažeidžiamieji: turintys negalią, gaunantys pašalpas ar šildymo kompensacijas. Jiems elektra atpigs pustrečio cento ir artimiausią pusmetį kainuos 18 ct/kWh.
„Gamintojai turėjo mokėti viršpelnį – 2023 m. sukaupta 13 mln. eurų. Šitie pinigai pagal Vyriausybės tvarką naudojami pažeidžiamų vartotojų mažinimui“, – tikina Energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius.
Nuo sausio – energijos kainų pokyčiai
Elektros kainas kelia ir nepriklausomi tiekėjai. „Enefit“ naujiems klientams daugiau nei dvigubai didina abonentinį mokestį, o „Ignitis“ nefiksuotos kainos planų turėtojams 1 centu brangina tiekimo dedamąją.
„Tiekimo dalis „Ignitis“ kintamos kainos planuose didėja dėl aptarnavimo sąnaudų“, – sako „Ignitis“ atstovas Andrius Kavaliauskas.
Kainų pokyčių sulauks ir dujų vartotojai. Pačios dujos visoms trims grupėms atpigs 3–10 ct už kubinį metrą, nes jos pastaruoju metu atpigusios Europos biržose, o galimo brangimo ženklų nematyti.
Visgi gyventojams, kurie dujas naudoja maistui gaminti, t. y. sunaudoja mažiausiai dujų, reguliuotojas nusprendė 18 centų padidinti abonentinį mokestį. Todėl tiems, kurie sunaudoja iki 2 kubinių metrų per mėnesį, galutinės sąskaitos padidės keliais centais.
„Turime 40 tūkst. vartotojų, kurie nevartoja dujų. Jie neprisideda prie infrastruktūros, tad nuspręsta kainos dalį padidinti“, – sako Energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius.
Didžiausias energijos sąskaitų padidėjimas tikėtinas nuo sausio centrinio šildymo vartotojams. Seimas nusprendė nuo Naujųjų metų panaikinti PVM lengvatą, todėl vien dėl to šildymo sąskaitos padidės 12 proc. Mažesnio pabrangimo gali tikėtis tik tie, kurie gauna šildymo kompensacijas.
