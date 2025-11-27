TV3 Žinios. Nuo tako nuslydusio lėktuvo pasekmės; Opozicijos performansas Seime; Šaudynės šalia Baltųjų rūmų

Prie Seimo posėdžių salės – balionai su pririštomis dėžėmis ir Vyriausybės narių skambūs pasisakymai. Tokį šou sugalvojo liberalas Eugenijus Gentvilas, jis kritikuoja Ingą Ruginienę ir ministrus, kad jie nežino, ką daro Baltarusijos krizėje. Ministrai atkerta, kad dabartinė opozicija taip pat neišpsrendė šios problemos, o premjerė apskritai pasirinko kitą įėjimą, kad balionų iš arti nematytų. Bet valdantiesiems reikia atlaikyti ne tik opozicijos kritiką – Kęstutis Budrys šiandien iškviestas į Remigijaus Žemaitaičio frakciją.
Šalia Baltųjų rūmų – šaudynės. Imigrantas iš Afganistano sunkiai sužalojo du Nacionalinės gvardijos karius. Keršydamas Donaldas Trumpas, stabdo imigraciją iš Afganistano ir žada tikrint visus Amerikoje jau gyvenančius afganistaniečius.
Tiesioginė TV3 Žinių transliacija – straipsnio pradžioje.