Kruvinų muštynių Laisvės alėjoje atomazga: vieno iš jų taip ir nerado

Vienas asmuo paspruko
2023 rugpjūtį Kauno Laisvės alėją sukrėtė kruvinas išpuolis. Vidury baltos dienos dengdami veidus kaukėmis iš tarpuvarčių atlėkę užpuolikai puolė daužyti kavinėje prie vieno staliuko sėdinčius lankytojus.
Vienas iš ten sėdėjusių – nusikalstamo pasaulio veikėjas, ne kartą teistas, beje, šiuo metu suimtas – Rytis Sadauskas.
Ten sėdėjusius 3 vyrus trankė kumščiais, spardė, daužė įvairiais daiktais, svaidė kėdes – vienas kaunietis parkrito ir, atrodė, guli be sąmonės, jį išsivežė medikai, ant Laisvės alėjos grindinio liko telkšoti kraujo balos.
„Kaltinamieji dalyvaudami nusikaltime naudojo įrankius, kurie nurodyti kaltinime – kastetus, metalines lazdas, peilius, kitus daiktus, pritaikytus žalojimui, be kita ko, mėtė kėdes į nukentėjusiuosius“, – teigė prokurorė Gabija Večerinskienė.
Policijai įkliuvo 8. Vienas paspruko.
„Šitas asmuo nėra perduotas teismui, jis ieškomas, jis pasislėpęs nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, jis nerastas“, – teigė prokurorė.
Ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu dar tebevyksta, o štai kitiems po daugiau kaip dvejų metų Kauno apylinkės teismas paskelbė nuosprendį.
Už grotų nekeliaus nė vienas
Išgirsti bausmių susirinko visas aštuntukas – Lukas Ščerbinskas, Vitalijus Zakrževskis, Juozas Minkevičius, Tadas Mučinskas, Karolis Kavaliauskas, Edgaras Rezajevas, Rokas Sipavičius ir Gytis Kukliauskas.
Visi tamsiai apsirengę ir tradiciškai slepia veidus. Piktinasi jų byla besidominčiais žurnalistais:
„Gerai, nekalbinkit mūsų. – Kodėl? – Nenorim.“
Teismas visus aštuonis teisiamuosius pripažįsta kaltais dėl sveikatos sutrikdymo ir viešosios tvarkos pažeidimo. Nustatė, kad jie elgėsi chuliganiškai. Sunkinanti aplinkybė ir tai, kad veikė kaip bendrininkai organizuotoje grupėje.
Bausmės – kalėjimas nuo 4 mėnesių iki vienerių metų, tačiau už grotų nė vienas nekeliaus, mat vieniems įskaičiuotas sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas, kitiems bausmių vykdymas atidėtas.
„Rado vieną lengvinančią aplinkybę – kaltinamieji atlygino nusikaltimo padarytą žalą“, – teigė teisėjas Virginijus Kalkauskas.
Nors byloje 3 nukentėjusieji, tokio statuso jie patys nepageidavo, pripažinti nukentėjusiais juos nusprendė teismas. Tačiau jų parodymais nesirėmė ir teisėjas paaiškina kodėl.
„Šiuos parodymus vertino kritiškai, nė vienas iš nukentėjusių nelaikė savęs nukentėjusiais, keitė parodymus, klaidino tiek ikiteisminį tyrimą, tiek teismą“, – teigė teisėjas V. Kalkauskas.
Prokurorė prašė gerokai griežtesnių bausmių, tad svarstys ar skųsti tokį teismo sprendimą.
