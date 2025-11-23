Kauniečio namuose išvydo šokiruojantį vaizdą: šaldytuve šalia sviesto – žiurkėnų gaišenos

Iš viso specialistai konfiskavo pusketvirto šimto nelaimėlių.
Mergina nusiperka jūrų kiaulytę už 50 eurų ir sumoka žymėtomis kupiūromis – taip prasideda iš anksto suplanuotas reidas Aleksoto turguje. Tikslas – pričiupti nelegaliai įvairius gyvūnus – graužikus ir sparnuočius – veisiantį ir pardavinėjantį kaunietį.
„Praeitais metais jam buvo sustabdyta gyvūnų veisimo veikla Maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimu, taip pat taikyta nuobauda dėl nebendradarbiavimo“, – pasakoja Maisto ir veterinarijos tarnybos patarėja Diana Jankauskienė.
Vien iš turgaus gyvūnų gelbėtojai paima daugiau kaip pusšimtį nelaimėlių.
„Jis turėjo lauke paukščių, graužikų narveliuose, boksiukuose, dėžutėse, norėjome paimti juos visus, jis priešinosi, tada buvo iškviesta policija“, – teigia prieglaudos „Egzoticsos“ vadovė Rūta Jatkonienė.
Kauniečio namuose – kraupus radinys
O pažeidėjui įteikti teismo dokumentai, kad kita patikrinimo stotelė – jo namai, kuriuos pravėrus pasitiko kraupūs vaizdai.
„Gyvūnai laikomi surūdijusiuose, supelijusiuose narvuose, pašarai su parazitais, paukščiai be plunksnų, be uodegų, praskeltomis galvomis“, – detalėmis dalijasi „Gyvūnų gerovės iniciatyvų“ atstovė Karina Guliaeva.
„Praplikę, kas su peraugusiais nagais, kas su gumbuotom uodegom, su augliais, išpešiotom uodegom, išdraskytom akim papūgos“, – prideda prieglaudos „Egzoticsos“ savanorė Elvyra Kindaravičiūtė.
Ankštoje patalpoje sugrūsti narvai: nevalyti, dvokiantys, pilni išmatų, tarp jų gausybė mažutėlių – vieni dar gyvi, kitų – jau tik gaišenos. Nebegyvų augintinių specialistai aptiko ir šaldiklyje.
„Mes atidarome šaldymo kamerą ir matome pakelį sviesto ir pakelį su žiurkėnais, arba papūgomis, radome elektrošoko, antkaklių ir labai baisių dalykų“, – kraupius faktus dėsto K. Guliaeva.
Konfiskavo 345 gyvūnus
Gyvūnus priėmusi prieglauda „Egzoticsos“ suskaičiavo, kad į jų globą pateko net 345 nelaimėliai, deja, šis skaičius nuolat kinta – vieni miršta, kiti gimsta.
„Degučiai, jūros kiaulytės, žiurkėnai, papūgos, susistvėrėm už galvų, tai pilnos 6 mašinos“, – teigia E. Kindaravičiūtė.
Visi į prieglaudą nesutilptų, tad savanoriai suremia pečius ir ima mažylius laikinai globai. O nelegaliam gyvūnų daugintojui gresia rimti nemalonumai.
„Asmeniui pradėta teisena dėl nelegalios veiklos ir dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais“, – komentuoja D. Jankauskienė.
„Per tas 8 valandas mums surinkinėjant gyvūnus iš jo namų, jis vis kartojo, kad darykit, ką norit, kitą savaitgalį aš vėl stovėsiu ir vėl pardavinėsiu“, – pasakoja K. Guliaeva.
Tad gyvūnų globėjai prašo žmonių atsakingai rinktis, iš ko pirkti gyvūnus, o geriausia paimti iš prieglaudos. Tiesa, kol kas šie pusketvirto šimto mažylių nedovanojami. Naujų namų prieglauda jiems ieškos, jei teismas nuspręs juos konfiskuoti.
