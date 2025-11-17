Pamatykite: šie nykstantys gyvūnai zoologijos sode nevengia „kabinėtis“ prie lankytojų

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Šarvuotis meiliai kibina savo antrąją pusę. Meilė tarp jų užgimė nuo pat pirmo pasimatymo Lietuvos zoologijos sode. O darbuotojai sako, kad ši trijuosčių šarvuočių pora – Jonas ir Merilyn išties primena garsiosios holivudinės poros Marilyn Monroe ir Džono Kenedžio meilės legendą.
„Pas mus ilgą laiką gyveno vienas mūsų šarvuotis Jonas. Atvažiavo Merilyn Monroe su gražiu vardu, tai turime istorijos pasikartojimą pas mus zoologijos sode, žinome, kas vyko prieš daugybę metų už Atlanto, tai čia kartojasi bent vardų atžvilgiu ta pati meilės istorija“, – pasakojo edukacinių programų koordinatorius Egidijus Praspaliauskas.
Pirmomis dienomis gyvūnai vis sekiojo vienas kitą.
„Meilės buvo tiek pat daug, kiek ir susidomėjimo, jie vienas paskui kitą lakstė, uostinėjo, patinėliui buvo įdomu, nes jis ilgą laiką gyveno vienas“, – pridūrė E. Praspaliauskas.
Prižiūrėtojai viliasi, kad gyvūnų aistra neišblės ir laukia 4 metų Jono bei dviejų Merilyn meilės vaisių –mažylių šarvuočių. Lankytojai sako, kad labai smagu stebėti laisvai egzotariume vaikštančius gyvūnus ir skraidančius paukščius.
„Merilyn Monro turėtų būti gracija. – Kai bėga atrodo kaip su aukštakulniais? – Tai ne veltui gal ir davė tą vardą, buvo panaši kažkam, kas rinko vardus“, – sakė viena lankytoja.
Neįprasta eisena susijusi su maisto paieška
Specialistai paaiškina, kad tokia eisena susijusi su ėdesio paieška.
„Jie kasa dėl to, kad turi susirasti maisto, tai dažniausiai skruzdės, termitai. Tai dėl to tos kojos, ypač priekinės turi tokius savotiškai aukštakulnių batukų principą primenančius nagus, dėl to jie taip keistai vaikšto“, – sakė gyvūnų priežiūros specialistas Vytautas Ivanauskas.
Zoologijos sodo darbuotojai juokauja, kad sulaukęs panelės žaismingasis patinėlis Jonas net pamiršo savo mėgiamus užsiėmimus.
„Šarvuočiai, jie yra vieni iš tų, kurie prie žmonių kabinėjasi, labai mėgsta kabinėtis prie batų, ir jei prie jų kabinėjasi, priimkite tai kaip komplimentą. Nes jūsų batai šarvuočiui patinka“, – šypsojosi E. Praspaliauskas.
O patinka šarvuočiams ne vien batai ir jų raišteliai – smalsiai apžiūrinėja ir filmavimo kamerą. Bet labiausiai mėgsta dūkti su kamuoliu. Beje, ir patys šarvuočiai taip susiriečia, kad virsta tikrų tikriausiu kietu kamuoliuku. Taip dažniausiai nuo pavojų gamtoje gelbstisi – jų kiautas toks tvirtas, kad retas aštriadantis įveikia.
„Aštrūs dantys neima ir ta forma, kad nėra patogu sukąsti – yra slidu, apvalu, ir pats kietumas – tu neperkąsi taip, jeigu tau reikia tokių dantų, kaip pas jaguarą“, – pasakojo V. Ivanauskas.
Kiekvieno šarvuočio galvos plokštelės raštas yra unikalus kaip ir žmogaus piršto antspaudas. Beje, šie trijuosčiai šarvuočiai įtraukti į Tarptautinę raudonąją knygą, iškilusi grėsmė jų populiacijai. Didžiausi priešai žmonės, jie ne tik naikina buveinėms tinkamas teritorijas, bet ir medžioja šarvuočius maistui.
„Aišku tos mėsos mažai, bet kita vertus kurapka neturi irgi daug mėsos, bet mes ją valgome“, – tikino gyvūnų priežiūros specialistas V. Ivanauskas.
O lankytojams zoologijos sode nereiktų nustebti, jei dieną šarvuočių nepamatys, jie dažniausiai saldžiai miega, mat judriausi yra sutemus.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.