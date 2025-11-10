Pamačiusi, ką Lietuvos gyventojai išmetė pakelėje, Justina negalėjo patikėti: „Žiauru“

Pasak moters, gyvūnai blaškėsi prie pat kelio, o katės motinos šalia nebuvo.
„Manau, kad jie buvo visai neseniai išmesti – visi keturi laikėsi kartu vienoje vietoje, atrodė sutrikę ir išsigandę. Katės šalia nesimatė“, – pasakojo Justina.
Šokiravo kitų abejingumas
Moteris teigia buvusi šokiruota ne tik pačiu poelgiu, bet ir aplinkinių vairuotojų abejingumu.
„Kol juos gaudžiau, pro šalį važiavo mašinos – nė viena net nepristabdė, nors kačiukai bėgiojo tiesiog ant kelio. Tai buvo žiauru matyti“, – sakė ji.
Gyventoja atkreipia dėmesį ir į problemos esmę – žmonių atsakomybės trūkumą.
„Katės sterilizacija kainuoja apie 30 eurų. Tai nėra didelė suma. Tai ne pinigų, o atsakomybės ir supratimo klausimas“, – pabrėžė Justina.
Žada kačiukams surasti naujus namus
Moteris, jau daugelį metų priglaudžianti benamius gyvūnus, šiuo metu augina net 10 kačių, visos jos – išgelbėtos iš panašių situacijų.
Ji pažadėjo pasirūpinti ir naujais keturiais mažyliais, kol šie sustiprės ir po mėnesio galės ieškoti naujų, atsakingų namų.
„Tikiuosi, kad šie kačiukai galiausiai pateks pas žmones, kurie juos mylės, o ne išmes kaip daiktus“, – sakė J. Naujalytė.
Autorė: Daina Baranauskaitė
