Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Skubus perspėjimas visiems lietuviams: pamatę šį radinį kieme – sukluskite

2025-10-24 15:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-24 15:10

Ruduo jau įsibėgėja, orai šąla, o gamta lėtai ruošiasi žiemai. Daugeliui gyvūnų tai metas, kai jie įsitraukia į ramybės ir miego periodą, o ežiukai – ne išimtis. Kartais žmonės pamato mažą „negyvą“ ežiuką ir susigundo jį paimti ar palaidoti, tačiau dažniausiai jis tiesiog miega, pasiruošęs žiemojimui.

Kiemas, asocaityvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)
15

Ruduo jau įsibėgėja, orai šąla, o gamta lėtai ruošiasi žiemai. Daugeliui gyvūnų tai metas, kai jie įsitraukia į ramybės ir miego periodą, o ežiukai – ne išimtis. Kartais žmonės pamato mažą „negyvą“ ežiuką ir susigundo jį paimti ar palaidoti, tačiau dažniausiai jis tiesiog miega, pasiruošęs žiemojimui.

REKLAMA
0

Todėl radus tokį ežiuką svarbu neskubėti – leisti gamtos ritmui dirbti savo darbą. Daugiau patarimų apie žiemojančius ežiukus ir kaip elgtis juos radus anksčiau socialiniuose tinkluose dalijosi Gitana Švedarauskienė, sutikusi įrašu pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis ežiukas – tikras mielumo įsikūnijimas
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šis ežiukas – tikras mielumo įsikūnijimas

Pasakė, kaip elgtis radus miegantį ežį

Pamatę savo kieme „mirusį“ ežiuką neskubėkite – gali būti, kad jis visai ne miręs, o miega, nes žiemoja nuo lapkričio iki kovo.

REKLAMA
REKLAMA

„Norėdami išlikti saugūs, dažniausiai kasa duobes, tačiau šiomis dienomis turime mažiau žalių zonų, krūmų ar miškingų plotų ir darosi vis sunkiau rasti saugią vietą žiemą miegant.

REKLAMA

Kai kurie gali ateiti į jūsų sodus siekdami saugumo ir šilumos žiemoti, kai kurie taip išsekę nuo žiūrėjimo, kad galiausiai miega įvairiose keistose vietose, pavyzdžiui, pakelės gatvėse ar net ant grindinių.

Kai jie būna užmigę, jų širdies ritmas ir bendras kūno veikimas gerokai sulėtėja, nes tai energijos taupymo būdas, kuris gali supainioti žmogų, kad ežiukas negyvas.

REKLAMA
REKLAMA

Jei pamatysite gulintį ežiuką, įsitikinkite, kad jis saugioje ir šiltoje vietoje ir kad vieta jam būtų saugi penkis mėnesius.

Jei savo sode ar kažkur gatvėje randate ežiuką, padarykite skylę kartoninėje dėžėje ir sausoje, saugioje ir ramioje vietoje, kad jis ten galėtų praleisti šaltus mėnesius“, – rašoma socialiniuose tinkluose.

Primenama, kad ežiai yra nykstanti rūšis, be to, šie nekenksmingi gyvūnėliai atlieka svarbų vaidmenį ekosistemoje: valgo vabalus, sraiges varles, driežus, gyvates (įskaitant nuodingas), taip pat naikina pelių lizdus:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jie nebijo nei bičių, nei vapsvos. Ežiukas gali lengvai sunaikinti širšių lizdą ir suėsti jo gyventojus, ignoruodamas jų įkandimus.

Mokslininkai jau seniai pastebėjo ežių imunitetą stipriems nuodams, įskaitant įkandimus nuo vabzdžių. Šis priešnuodis mokslininkams dar nežinomas.

Atkreipkite dėmesį, kai šaltais mėnesiais pamatysite ežiuką. Padėti tokiam trapiam dalykui nieko nekainuoja. Būkime geri gyvūnams!“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų