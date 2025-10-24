Skubus perspėjimas visiems lietuviams: pamatę šį radinį kieme – sukluskite

Todėl radus tokį ežiuką svarbu neskubėti – leisti gamtos ritmui dirbti savo darbą. Daugiau patarimų apie žiemojančius ežiukus ir kaip elgtis juos radus anksčiau socialiniuose tinkluose dalijosi Gitana Švedarauskienė, sutikusi įrašu pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pasakė, kaip elgtis radus miegantį ežį
Pamatę savo kieme „mirusį“ ežiuką neskubėkite – gali būti, kad jis visai ne miręs, o miega, nes žiemoja nuo lapkričio iki kovo.
„Norėdami išlikti saugūs, dažniausiai kasa duobes, tačiau šiomis dienomis turime mažiau žalių zonų, krūmų ar miškingų plotų ir darosi vis sunkiau rasti saugią vietą žiemą miegant.
Kai kurie gali ateiti į jūsų sodus siekdami saugumo ir šilumos žiemoti, kai kurie taip išsekę nuo žiūrėjimo, kad galiausiai miega įvairiose keistose vietose, pavyzdžiui, pakelės gatvėse ar net ant grindinių.
Kai jie būna užmigę, jų širdies ritmas ir bendras kūno veikimas gerokai sulėtėja, nes tai energijos taupymo būdas, kuris gali supainioti žmogų, kad ežiukas negyvas.
Jei pamatysite gulintį ežiuką, įsitikinkite, kad jis saugioje ir šiltoje vietoje ir kad vieta jam būtų saugi penkis mėnesius.
Jei savo sode ar kažkur gatvėje randate ežiuką, padarykite skylę kartoninėje dėžėje ir sausoje, saugioje ir ramioje vietoje, kad jis ten galėtų praleisti šaltus mėnesius“, – rašoma socialiniuose tinkluose.
Primenama, kad ežiai yra nykstanti rūšis, be to, šie nekenksmingi gyvūnėliai atlieka svarbų vaidmenį ekosistemoje: valgo vabalus, sraiges varles, driežus, gyvates (įskaitant nuodingas), taip pat naikina pelių lizdus:
„Jie nebijo nei bičių, nei vapsvos. Ežiukas gali lengvai sunaikinti širšių lizdą ir suėsti jo gyventojus, ignoruodamas jų įkandimus.
Mokslininkai jau seniai pastebėjo ežių imunitetą stipriems nuodams, įskaitant įkandimus nuo vabzdžių. Šis priešnuodis mokslininkams dar nežinomas.
Atkreipkite dėmesį, kai šaltais mėnesiais pamatysite ežiuką. Padėti tokiam trapiam dalykui nieko nekainuoja. Būkime geri gyvūnams!“
