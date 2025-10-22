Naujausia sinoptikės žinia: pakvips tikra žiema – štai kada pasirodys pirmasis sniegas

Sinoptikė aiškina, kad šiuo metu Lietuva vis dar yra rytiniame audrų sistemos pakraštyje, todėl orai kol kas išlieka gana švelnūs, tačiau ilgai tai netruks.
„Su auksinio rudens orais jau gretai „susidoros“ audringesnių ir drėgnesnių ciklonų sistema, esanti vakaruose, šiaurės vakaruose. Kol kas mes būsime rytinėje šios sistemos dalyje, bet jau šiltesnis oras iš pietų plūstels ir mus pasieks“, – prognozuoja E. Latvėnaitė.
Anot jos, pietryčių vėjas dar laikysis gana stiprus, o jau trečiadienį lietų Lietuvai atneš ciklono „Irawan I“ atmosferos frontas.
Nuo ketvirtadienio – vis audringesni orai
E. Latvėnaitės teigimu, tai – tik pradžia, mat iš Atlanto jau lekia naujas, dar stipresnis ciklonas „Joshua“, kuris Europai žada audras ir liūtis.
„Ant banguoto atmosferos fronto, virš Atlanto užsisukęs naujas ciklonas, vardu Joshua, lekia link Europos, virš Lamanšo sąsiaurio dar labiau stiprės, tad jau nuo ketvirtadienio Britų salyną ir Vakarų Europą stipriais vėjais ir lietumi gąsdins“, – aiškina sinoptikė.
Lietuvos, pasak jos, šis ciklonas tiesiogiai nepasieks, tačiau jo įtaka vis tiek bus juntama.
„Mūsų kol kas nepasieks, būsime jo rytinėje, šiek tiek ramesnėje dalyje, bet ir pas mus pūs kiek stipresnis pietryčių vėjas, o atmosferos frontų debesys lietų neš, smarkiau laistys šeštadienį ir sekmadienį“, – rašo E. Latvėnaitė.
Savaitgalį – lietūs ir pirmos snaigės
Sinoptikės teigimu, savaitgalį reikėtų pasiruošti gausesniam lietui, o kitą savaitę – ir vėsesniems orams.
Be to, nuo kitos savaitės prognozuojamos iškristi jau ir pirmosios šlapios snaigės.
„Kitos savaitės pradžioje vėjai palaipsniui rims, bet lietaus vis dar sulauksime. Bus jau vėsiau, o su vėstančiais orais su lietumi gali jau ir viena kita šlapia snaigė įsimaišyti“, – perspėja ji.
Savaitės orų prognozė
Trečiadienį, spalio 22-osios naktį dar be lietaus, dieną šiek tiek palis, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį –1 – +4 °C, vėsiausia rytiniame pakraštyje, šilčiausia vakariniuose rajonuose, Kuršių nerijoje iki +5 – +7 °C, dieną +9 – +12 °C, šilčiausia vakariniuose ir pietiniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, spalio 23 d. protarpiais šiek tiek palis, daugiau rytą ir dieną. Vėjas pietryčių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, vakariniame pakraštyje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +3 – +8 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +10 – +14 °C.
Penktadienį, spalio 24 d. protarpiais palis, daugiau rytą ir dieną, vakare vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose jau gausokai. Vėjas pietryčių, popietę vakariniuose rajonuose pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s, dieną stipresnis vakariniuose rajonuose. Naktį +7 – +9 °C, dieną +12 – +16 °C.
Šeštadienį, spalio 25 d. gausokai lyti turėtų visoje Lietuvoje. Vėjas naktį rytų, pietryčių, vakariniuose rajonuose pietvakarių 6–11 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, stipresni vakariniuose rajonuose ir pajūryje. Naktį +6 – +10 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +8 – +11 °C.
Sekmadienį, spalio 26-osios naktį turėtų gausokai lyti, dieną tik protarpiais lietus. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį +3 – +8 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje ir pajūryje, dieną +6 – +10 °C.
Pirmadienį, spalio 27 d. protarpiais palis. Vėjas pietinių krypčių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį +3 – +8 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +6 – +9 °C.
Antradienį, spalio 28 d. naktį be ženklesnių kritulių, dieną šiek tiek palis. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį +1 – +4 °C, šilčiausia pajūryje +5 – +7 °C, dieną +6 – +9 °C.
Trečiadienį, spalio 29 d. protarpiais nedideli krituliai, dieną lietus. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį +4 – +6 °C, pietuose ir rytuose tik 0 – +3 °C, dieną +7 – +11 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!