Atslenka šalčiausia žiema? Klimatologas atskleidžia, kas laukia

Naujienų portale „Bloomberg“ pranešama, kad artėjanti žiema gali gerokai padidinti energijos kainas, dėl galimų šalčio bangų Europoje.
Tiesa, klimatologas D. Valiukas atkreipia dėmesį, kad bent šiuo metu Lietuvoje prognozuojama, kad ši žiema neturėtų būti labai šalta.
„Dabartinės prognozės rodo, kad pas mus žiemos mėnesiai neturėtų būti labai šalti, bet taip pat pateikiamos ir tokios prognozės, kad šiaurės pusrutulyje galimi šalto oro įsiveržimai“, – teigė D. Valiukas.
Tiesa, ar jie pasireikš Lietuvoje, pasak klimatologo, pasakyti negali niekas. Jis taip pat pabrėžia, kad ir tokių ilgalaikių prognozių patikimumas šiuo metu yra labai žemas.
Patikimumą mažina ir tai, kad Lietuva yra sąlyginai mažas regionas.
„Tie šalto oro įsiveržimai prognozuojami, bet nėra prognozuojama, kurioje vietoje jie bus. Jei turėtume tokias dideles teritorijas kaip, pavyzdžiui, Kanadoje, lengviau pasakyti, kad Kanadoje tikėtini šalčiai, nes ji užima visą Šiaurės Amerikos šiaurinę dalį.
Kai mes nueiname į tokius smulkius regionus, kaip Lietuva, tai jau tas patikimumas (žemas – tv3.lt), dar vienas dalykas dėl ko yra sudėtinga“, – aiškino klimatologas.
Net ir vidutinė žiema gali pasirodyti šalta
Klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas pridūrė, kad pasakyti, kokie orai bus Lietuvoje sunku ir dėl to, kad Lietuvos geografinė padėtis yra tokia, kad orai mūsų šalyje gali būti paveikti iš įvairių pusių.
„Mūsų geografinė padėtis ir specifika yra tokia, kad tam tikri pokyčiai gali lemti ir tai, kad cirkuliacija pasikeis ir visiškai gali būti priešingai nei prognozuojama“, – tvirtino D. Valiukas.
Tiesa, klimatologas taip pat atkreipė dėmesį, kad pastarosios žiemos Lietuvoje buvo pakankamai šiltos, tad net ir tokia žiema, kuri pasiektų vidutinę žiemos oro temperatūrą, atrodytų šaltesnė nei paskutiniais metais.
„Reikėtų atsiminti, kad paskutinės mūsų žiemos iš tikrųjų nebuvo šaltos. Jos buvo pakankamai šiltos, eilė pakankamai šiltų žemų. Ir jeigu net mes priartėtumėme ar pasiektumėme vidutinę žiemos temperatūrą, tai atrodytų kaip šalčiau negu paskutiniais metais“, – teigė D. Valiukas.
Savaitės orų prognozė
Penktadienį, spalio 17 d. protarpiais lis, kai kur gausiau, popietę daugiausia pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Naktį kai kur tvyros rūkai ar miglos. Vėjas vakarų, pietvakarių: naktį 5–10 m/s, dieną 3–7 m/s, tik pajūryje šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį +6 – +8 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +8 – +12 °C.
Šeštadienį, spalio 18 d. daug kur krituliai, daugiausia lietus, įdienojus daugiau pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Naktį pajūryje gali amaluoti ar tolumoje sudundėti perkūnija. Vėjas naktį šiaurės rytų 6–11 m/s, dieną šiaurės 7–12 m/s, pajūryje naktį ir dienos pradžioje gūsiai 15–18 m/s. Naktį +2 – +7 °C, vėsiausia šiaurės vakaruose ir šiaurėje, dieną +7 – +9 °C.
Sekmadienį, spalio 19-osios naktį kai kur silpni krituliai, nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį –2 – +3 °C, šilčiausia pajūryje +4 – +6 °C, dieną +7 – +9 °C.
Pirmadienį, spalio 20 d. be kritulių, naktį vietomis rūkai, kai kur šarma paviršius nubalins. Vėjas nepastovus: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s, pajūryje pietryčių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį –4 – +1 °C, pajūryje +2 – +5 °C, dieną +7 – +9 °C.
Antradienį, spalio 21 d. be kritulių. Vėjas pietryčių 7–12 m/s, naktį pajūryje, o dieną daug kur gūsiai 15–17 m/s. Naktį –2 – +3 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +9 – +11 °C.
Trečiadienį, spalio 22-osios naktį dar be lietaus, dieną jau protarpiais lis, kai kur gausiau. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s. Naktį +2 – +7 °C, vėsiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną +8 – +12 °C.
Ketvirtadienį, spalio 23 d. lis: naktį gausiau šiaurės vakaruose ir šiaurėje, dieną daugiausia vakarinėje šalies pusėje. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7–12 m/s. Naktį +6 – +11 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +11 – +14 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!