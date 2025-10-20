Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Atslenka šalčiausia žiema? Klimatologas atskleidžia, kas laukia

2025-10-20 10:06 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-20 10:06

Ilgalaikėse klimatologų prognozėse teigiama, kad visoje Europoje mus gali pasiekti šalto oro bangos. Visgi Lietuvos hidrometeorologijos klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas pažymi, kad tai nebūtinai reiškia, kad tokie orai bus ir Lietuvoje. Klimatologas taip pat pasidalino ir dabartinėmis žiemos prognozėmis. 

Rudens-žiemos orai BNS Foto

Ilgalaikėse klimatologų prognozėse teigiama, kad visoje Europoje mus gali pasiekti šalto oro bangos. Visgi Lietuvos hidrometeorologijos klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas pažymi, kad tai nebūtinai reiškia, kad tokie orai bus ir Lietuvoje. Klimatologas taip pat pasidalino ir dabartinėmis žiemos prognozėmis. 

REKLAMA
8

Naujienų portale „Bloomberg“ pranešama, kad artėjanti žiema gali gerokai padidinti energijos kainas, dėl galimų šalčio bangų Europoje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, klimatologas D. Valiukas atkreipia dėmesį, kad bent šiuo metu Lietuvoje prognozuojama, kad ši žiema neturėtų būti labai šalta.

REKLAMA
REKLAMA

„Dabartinės prognozės rodo, kad pas mus žiemos mėnesiai neturėtų būti labai šalti, bet taip pat pateikiamos ir tokios prognozės, kad šiaurės pusrutulyje galimi šalto oro įsiveržimai“, – teigė D. Valiukas.

REKLAMA

Tiesa, ar jie pasireikš Lietuvoje, pasak klimatologo, pasakyti negali niekas. Jis taip pat pabrėžia, kad ir tokių ilgalaikių prognozių patikimumas šiuo metu yra labai žemas.

Patikimumą mažina ir tai, kad Lietuva yra sąlyginai mažas regionas.

„Tie šalto oro įsiveržimai prognozuojami, bet nėra prognozuojama, kurioje vietoje jie bus. Jei turėtume tokias dideles teritorijas kaip, pavyzdžiui, Kanadoje, lengviau pasakyti, kad Kanadoje tikėtini šalčiai, nes ji užima visą Šiaurės Amerikos šiaurinę dalį.

REKLAMA
REKLAMA

Kai mes nueiname į tokius smulkius regionus, kaip Lietuva, tai jau tas patikimumas (žemas – tv3.lt), dar vienas dalykas dėl ko yra sudėtinga“, – aiškino klimatologas. 

Net ir vidutinė žiema gali pasirodyti šalta

Klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas pridūrė, kad pasakyti, kokie orai bus Lietuvoje sunku ir dėl to, kad Lietuvos geografinė padėtis yra tokia, kad orai mūsų šalyje gali būti paveikti iš įvairių pusių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų geografinė padėtis ir specifika yra tokia, kad tam tikri pokyčiai gali lemti ir tai, kad cirkuliacija pasikeis ir visiškai gali būti priešingai nei prognozuojama“, – tvirtino D. Valiukas. 

Tiesa, klimatologas taip pat atkreipė dėmesį, kad pastarosios žiemos Lietuvoje buvo pakankamai šiltos, tad net ir tokia žiema, kuri pasiektų vidutinę žiemos oro temperatūrą, atrodytų šaltesnė nei paskutiniais metais.

REKLAMA

„Reikėtų atsiminti, kad paskutinės mūsų žiemos iš tikrųjų nebuvo šaltos. Jos buvo pakankamai šiltos, eilė pakankamai šiltų žemų. Ir jeigu net mes priartėtumėme ar pasiektumėme vidutinę žiemos temperatūrą, tai atrodytų kaip šalčiau negu paskutiniais metais“, – teigė D. Valiukas. 

Savaitės orų prognozė

Penktadienį, spalio 17 d. protarpiais lis, kai kur gausiau, popietę daugiausia pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Naktį kai kur tvyros rūkai ar miglos. Vėjas vakarų, pietvakarių: naktį 5–10 m/s, dieną 3–7 m/s, tik pajūryje šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį +6 – +8 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +8 – +12 °C.

REKLAMA

Šeštadienį, spalio 18 d. daug kur krituliai, daugiausia lietus, įdienojus daugiau pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Naktį pajūryje gali amaluoti ar tolumoje sudundėti perkūnija. Vėjas naktį šiaurės rytų 6–11 m/s, dieną šiaurės 7–12 m/s, pajūryje naktį ir dienos pradžioje gūsiai 15–18 m/s. Naktį +2 – +7 °C, vėsiausia šiaurės vakaruose ir šiaurėje, dieną +7 – +9 °C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sekmadienį, spalio 19-osios naktį kai kur silpni krituliai, nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį –2 – +3 °C, šilčiausia pajūryje +4 – +6 °C, dieną +7 – +9 °C.

Pirmadienį, spalio 20 d. be kritulių, naktį vietomis rūkai, kai kur šarma paviršius nubalins. Vėjas nepastovus: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s, pajūryje pietryčių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį –4 – +1 °C, pajūryje +2 – +5 °C, dieną +7 – +9 °C.

REKLAMA

Antradienį, spalio 21 d. be kritulių. Vėjas pietryčių 7–12 m/s, naktį pajūryje, o dieną daug kur gūsiai 15–17 m/s. Naktį –2 – +3 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +9 – +11 °C.

Trečiadienį, spalio 22-osios naktį dar be lietaus, dieną jau protarpiais lis, kai kur gausiau. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s. Naktį +2 – +7 °C, vėsiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną +8 – +12 °C.

Ketvirtadienį, spalio 23 d. lis: naktį gausiau šiaurės vakaruose ir šiaurėje, dieną daugiausia vakarinėje šalies pusėje. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7–12 m/s. Naktį +6 – +11 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +11 – +14 °C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pirmosios snaigės (tv3.lt fotomontažas)
Į Lietuvą ateina seniai regėti šalčiai – įspėja ir tarnybas (89)
Lietus, žiema, Vėlinės, asociatyvi nuotr. (nuotr. Paulius Peleckis/BNS, Fotodiena, Roberto Riabovo)
Atskleidė, kokie orai laukia per Vėlines ir kokia bus žiema: parodė pati gamta (7)
Snaigės (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Sinoptikė įspėja: artėja žiemiški orai – štai kada sulauksime šalčio (8)
Pirmosios snaigės (tv3.lt fotomontažas)
Sinoptikai įspėja pasiruošti: štai kada Lietuvą užgrius žiemiškesni orai (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Nuslenka
Nuslenka
2025-10-20 10:14
Eilinis melas, praeitais metais lygiai taip pat gąsdino, o žiemos visai nebuvo
Atsakyti
Malėjas
Malėjas
2025-10-20 10:35
Klimatologas puikiai mala Š. Gali būti šalta, bet gali ir nebūti…
Atsakyti
Kimatologas
Kimatologas
2025-10-20 10:48
Žiema bus šaltesnė už vasara .
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų