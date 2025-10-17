Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Vilniuje stabdys 1 itin populiarią pramogą: ragina nepraleisti progos

2025-10-17 15:05 / šaltinis: Made In Vilnius
2025-10-17 15:05

Televizijos bokštas jau ruošiasi žiemai. Dėl artėjančio orų pablogėjimo, televizijos bokštas šaltam sezonui stabdys vieną populiarią pramogą, kurios teikimas bus atnaujintas tik pavasarį. Liko paskutiniai savaitgaliai, kada dar galėsime pasinaudoti šia paslauga.

Adrenalino mėgėjams: televizijos bokštas kviečia išbandyti išskirtines pramogas (nuotr. Shutterstock.com)

0

„Liko paskutinės dienos pasimėgauti aukščio pramogomis! Jas planuojame iki 2025 m. spalio 17 d., o susirinkus grupei ir paskutiniais jo savaitgaliais: spalio 18-19 d. ir 26-27 dienomis“, – skelbia Televizijos bokštas.

Aukščio pramogos televizijos bokšte

Šiuo metu Televizijos bokštas siūlo net dvi aukščio pramogas. Pirma – tai pasivaikščiojimas 360° apžvalgos aikštele.

Ši išskirtinė pramoga, siūlanti gyventojams pasivaikščioti stiklinėmis grindimis, tuo pačiu pamatyti visą miesto panoramą.

Kita pramoga – tai pasivaikščiojimas bokšto taurės pakraščiu.

Abi pramogos organizuojamos tik šiltuoju metu laiku, todėl tai bus paskutinė galimybė, kada vilniečiai ir miesto svečiai galės jomis pasinaudoti dar prieš žiemos sezono pradžią. Visgi jau dabar gyventojai prieš savo vizitą yra raginami apsirengti šilčiau.

Teksto autorė: Aneta Kurowska

