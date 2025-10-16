Štai kur geriausia laikyti morkas per žiemą: pasižymėkite

Populiarus „YouTube“ kanalo „W Szumilose“ kūrėjas primena paprastą, senovinį, bet itin veiksmingą būdą – daržovių laikymą smėlyje, kurį naudojo mūsų seneliai, rašoma kuchnia.fakt.pl.
Kodėl verta laikyti daržoves smėlyje?
Šis metodas nereikalauja nei elektros, nei brangios įrangos, o rezultatas – išsaugotos daržovės su visomis skoninėmis ir maistinėmis savybėmis.
Pasak kūrėjo, smėlyje laikyti burokėliai ar morkos netgi skanesni nei šaldyti – išsilaiko tvirtesni, kvapnesni ir nesuminkštėja.
Smėlyje galima laikyti ne tik šakniavaisius (burokėlius, salierus, morkas, petražoles, pastarnokus), bet ir kai kuriuos vaisius, pavyzdžiui, obuolius ar net cukinijas.
Pasiruošimas daržovių laikymui
Turinio kūrėjas pasidalijo detaliais patarimais, kaip reikėtų pasiruošti daržovių laikymui smėlyje.
- Paruoškite daržoves. Nupjaukite lapus (ne visai pilnai, o šiek tiek aukščiau) ir švelniai nubraukite žemes. Tai reikia padaryti greitai, kad daržovės nepradėtų minkštėti.
- Paruoškite indą. Tinka 40–50 litrų talpos plastikinis dubuo ar panašus indas. Dugną išklokite sausu smėliu – jis geriau nei žemė, nes nesulaiko drėgmės.
- Sudėkite daržoves. Kiekvieną šakniavaisį dėkite taip, kad nesiliestų su kitu. „Jei vienas burokas pradės pūti, kiti liks sveiki“, – pabrėžia autorius.
- Užberkite smėliu. Kiekvieną daržovių sluoksnį užberkite smėliu ir galiausiai uždenkite viršų.
- Laikykite vėsioje, bet ne šaltoje vietoje. Idealiai tinka rūsys, garažas ar sandėliukas – svarbu, kad būtų vėsu ir gerai vėdinama, bet neužšaltų.
Patarimas: smėlis turi būti sausokas. Jei bus per daug drėgmės, daržovės gali pradėti pūti. Tik patyrę daržininkai kartais įpila šiek tiek vandens, jei smėlis itin sausas ir daržovės buvo nelaistytos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!