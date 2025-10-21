Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Paskelbė vertingiausių automobilių markių reitingą: lietuvių mėgstami gamintojai – tarp vertingiausių

2025-10-21
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 13:04

Prekės ženklo galia automobilių pasaulyje – tai valiuta, vertingesnė už bet kokią nuolaidą. Būtent šią nematomą jėgą jau 26 metus matuoja autoritetingas „Interbrand“ tyrimas „Best Global Brands“.

Transportas BNS Foto
15

Prekės ženklo galia automobilių pasaulyje – tai valiuta, vertingesnė už bet kokią nuolaidą. Būtent šią nematomą jėgą jau 26 metus matuoja autoritetingas „Interbrand" tyrimas „Best Global Brands".

0

Naujausi 2025-ųjų rezultatai automobilių pramonėje atskleidė kontrastingą vaizdą: kol „Toyota“ tvirtai išlaiko lyderės poziciją, „Tesla“ patyrė skaudų, 35 procentus siekiantį vertės nuosmukį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Toyota bZ4X Touring
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Toyota bZ4X Touring

Jau 26 metus skelbiamas „Interbrand“ reitingas vertina prekės ženklus pagal jų atpažįstamumą, finansinę būklę ir gebėjimą prisitaikyti prie rinkos pokyčių.

Ne pirmus metus automobilių kategorijoje karaliauja „Toyota“. Japonijos milžinė ne tik išlaikė pirmąją vietą tarp automobilių gamintojų (ir šeštąją bendrame reitinge), bet ir sugebėjo padidinti savo prekės ženklo vertę 2 proc, kuri dabar siekia 74,2 mlrd. JAV dolerių.

Tiesa, tai vis dar nublanksta prieš absoliučią lyderę „Apple“, kurios vertė siekia 470,9 mlrd. dolerių.

Antroje vietoje tarp automobilių gamintojų (dešimtoje bendroje įskaitoje) išliko „Mercedes-Benz“, tačiau šio prekės ženklo vertė per metus krito net 15 proc. ir dabar siekia 50,1 mlrd. dolerių.

Trečioje vietoje – BMW (keturiolikta bendroje įskaitoje), kurios vertė sumažėjo 10 proc. iki 46,8 mlrd. dolerių.

Tačiau didžiausiu reitingo netikėtumu tapo „Tesla“ kritimas. Nors elektromobilių gamintoja vis dar išliko ketvirtoje vietoje tarp automobilių markių, prekės ženklo vertė per metus smuko net 35 proc.  – iki 29,5 mlrd. dolerių.

Bendrame reitinge „Tesla“ nusirito į 25-ąją vietą. Šis triuškinantis nuosmukis atspindi pastarųjų metų iššūkius, su kuriais susiduria Elono Musko vadovaujama kompanija.

Tarp nedaugelio augusių markių – „Hyundai“, kurios vertė pakilo 7 proc. (šešta vieta tarp automobilių), ir „Ferrari“.

Prabangių sportinių automobilių gamintoja pademonstravo įspūdingą 17 proc. augimą (aštunta vieta). Tuo tarpu kiti Vokietijos gigantai – „Audi“, „Volkswagen“ ir „Porsche“ – patyrė vertės sumažėjimą.

Už pirmojo dešimtuko ribų verta paminėti „Nissan“, kurios vertė krito net 33 proc, „Kia“ (+5 proc.) ir naujokę reitinge – Kinijos milžinę BYD, debiutavusią 90-oje bendros įskaitos vietoje.

Į reitingą taip pat pateko ir technologijų kompanijos „Xiaomi“ bei „Huawei“, vis aktyviau žengiančios į automobilių rinką.

Vertingiausių automobilių markių TOP 10 (2025 m.):

  1. Toyota (6 vieta bendrai) – 74,2 mlrd. USD (+2 proc)
  2. Mercedes-Benz (10 vieta bendrai) – 50,1 mlrd. USD (-15 proc)
  3. BMW (14 vieta bendrai) – 46,8 mlrd. USD (-10 proc)
  4. Tesla (25 vieta bendrai) – 29,5 mlrd. USD (-35 proc)
  5. Honda (29 vieta bendrai) – 24,8 mlrd. USD (-7 proc)
  6. Hyundai (30 vieta bendrai) – 24,6 mlrd. USD (+7 proc)
  7. Audi (52 vieta bendrai) – 15,4 mlrd. USD (-11 proc)
  8. Ferrari (54 vieta bendrai) – 15,4 mlrd. USD (+17 proc)
  9. Volkswagen (56 vieta bendrai) – 15,0 mlrd. USD (-9 proc)
  10. Porsche (57 vieta bendrai) – 15,0 mlrd. USD (-14 proc)

 

