TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Daugiau nei 180 000 „Hyundai“ automobilių Europoje – su pavojingu defektu: pasitikrinkite savo

2025-10-18 13:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 13:05

Pietų Korėjos gamintojas „Hyundai“ Europoje skelbia didelio masto serviso akciją, paliesiančią du itin populiarius modelius – hečbeką „i20“ ir mažąjį visureigį „Bayon“.

Hyundai Tucson (nuotr. gamintojo)
50

Iš viso atšaukiama daugiau nei 180 000 automobilių dėl degalų siurblio defekto, kuris, esant tam tikroms sąlygoms, gali sukelti staigų variklio galios praradimą arba visišką jo užgesimą.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Hibridinė „Hyundai Kona“
(50 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Hibridinė „Hyundai Kona“

Problemos esmė slypi degalų siurblio konstrukcijoje. Nustatyta, kad esant aukštesnei temperatūrai, siurblio viduje esanti sparnuotė (rotorius) gali išsiplėsti ir pradėti liestis su siurblio korpuso sienelėmis.

Dėl atsirandančios trinties sutrinka degalų tiekimas, o tai ir sukelia pavojingą gedimą. Ypač pavojinga tai gali tapti lenkiant arba judant dideliu greičiu greitkelyje.

Atšaukimas palies „Hyundai i20“ ir „Hyundai Bayon“ modelius, pagamintus nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 3 d. Iš viso Europoje – 181 726 automobiliai.

Gamintojas artimiausiu metu turėtų susisiekti su visų potencialiai defektuotų automobilių savininkais ir pakviesti juos atvykti į oficialią atstovybę.

Siurblio patikra ir, esant reikalui, jo keitimas bus atliekamas nemokamai. Savininkams, kurių automobiliai patenka į nurodytą gamybos intervalą, rekomenduojama nelaukti ir, esant abejonių, patiems susisiekti su artimiausiu „Hyundai“ atstovu.

 

Patiko straipsnis?

