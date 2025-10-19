JAV ir Kinijos prekybos karas smogia Europai: automobilių pramonei gresia paralyžius

Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA) perspėja – jei sprendimas nebus rastas nedelsiant, visam žemynui gresia masinis gamybos sustabdymas.
Šios krizės epicentre – Nyderlanduose įsikūrusi, bet Kinijos kapitalo valdoma bendrovė „Nexperia“, kuri atsidūrė pačiame geopolitinių girnų viduryje.
Dėl glaudžių ryšių su Pekinu, įmonė jau seniai buvo JAV juoduosiuose sąrašuose. Spaudžiama prezidento Donaldo Trumpo administracijos, Nyderlandų vyriausybė neseniai perėmė „Nexperia“ kontrolę.
Pekino atsakas buvo žaibiškas ir negailestingas – Kinija uždraudė „Nexperia“ eksportuoti jos teritorijoje pagamintus puslaidininkius.
Rezultatas – paralyžiuota tiekimo grandinė. „Nexperia“ lustai – tai ne prabangos elementas, o fundamentalūs komponentai, naudojami dešimtyse automobilio valdymo blokų.
Tai – smegenys, valdančios viską: nuo variklio, pavarų dėžės ir stabdžių iki oro pagalvių, sėdynių šildymo ir langų keltuvų. Be jų Europos tiekėjai negali pagaminti būtinų detalių, o be detalių – sustoja automobilių surinkimo konvejeriai.
Situaciją paaštrina tai, kad laiko beveik nebėra. Pasak ACEA, dabartinių atsargų Europos gamyklose užteks vos kelioms savaitėms. Rasti ir sertifikuoti naujus tiekėjus užtruktų mėnesius.
Kol kas didieji gamintojai oficialiuose komentaruose išlieka demonstratyviai ramūs. BMW ir „Volkswagen“ teigia, kad gamyba kol kas vyksta pagal planą, tačiau pripažįsta, kad situaciją atidžiai stebi ir palaiko nuolatinį ryšį su tiekėjais. Tuo tarpu „Mercedes-Benz“ kol kas išvis susilaiko nuo komentarų.
Tačiau ACEA vadovė Sigrid de Vries neslepia nerimo. „Nors gamintojai pastaraisiais metais stengėsi diversifikuoti tiekimo grandines, rizikos visiškai pašalinti neįmanoma“, – teigia ji. – „Mes staiga atsidūrėme šioje nerimą keliančioje situacijoje. Mums reikia greitų ir pragmatiškų sprendimų iš visų susijusių šalių.“
