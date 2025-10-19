Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

JAV ir Kinijos prekybos karas smogia Europai: automobilių pramonei gresia paralyžius

2025-10-19 17:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 17:05

Europos automobilių pramonėje – aukščiausias pavojaus signalas. Praėjusį penktadienį (spalio 10 d.) pagrindiniai gamintojai ir tiekėjai gavo oficialų laišką iš vienos svarbiausių lustų gamintojų „Nexperia“, kuriame pranešama, kad bendrovė nebegali garantuoti gyvybiškai svarbių komponentų tiekimo.

„Audi“ automobilių gamykla Belgijoje (nuotr. gamintojo)

Europos automobilių pramonėje – aukščiausias pavojaus signalas. Praėjusį penktadienį (spalio 10 d.) pagrindiniai gamintojai ir tiekėjai gavo oficialų laišką iš vienos svarbiausių lustų gamintojų „Nexperia“, kuriame pranešama, kad bendrovė nebegali garantuoti gyvybiškai svarbių komponentų tiekimo.

REKLAMA
2

Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA) perspėja – jei sprendimas nebus rastas nedelsiant, visam žemynui gresia masinis gamybos sustabdymas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Šios krizės epicentre – Nyderlanduose įsikūrusi, bet Kinijos kapitalo valdoma bendrovė „Nexperia“, kuri atsidūrė pačiame geopolitinių girnų viduryje.

REKLAMA

Dėl glaudžių ryšių su Pekinu, įmonė jau seniai buvo JAV juoduosiuose sąrašuose. Spaudžiama prezidento Donaldo Trumpo administracijos, Nyderlandų vyriausybė neseniai perėmė „Nexperia“ kontrolę.

Pekino atsakas buvo žaibiškas ir negailestingas – Kinija uždraudė „Nexperia“ eksportuoti jos teritorijoje pagamintus puslaidininkius.

Rezultatas – paralyžiuota tiekimo grandinė. „Nexperia“ lustai – tai ne prabangos elementas, o fundamentalūs komponentai, naudojami dešimtyse automobilio valdymo blokų.

REKLAMA
REKLAMA

Tai – smegenys, valdančios viską: nuo variklio, pavarų dėžės ir stabdžių iki oro pagalvių, sėdynių šildymo ir langų keltuvų. Be jų Europos tiekėjai negali pagaminti būtinų detalių, o be detalių – sustoja automobilių surinkimo konvejeriai.

Situaciją paaštrina tai, kad laiko beveik nebėra. Pasak ACEA, dabartinių atsargų Europos gamyklose užteks vos kelioms savaitėms. Rasti ir sertifikuoti naujus tiekėjus užtruktų mėnesius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kol kas didieji gamintojai oficialiuose komentaruose išlieka demonstratyviai ramūs. BMW ir „Volkswagen“ teigia, kad gamyba kol kas vyksta pagal planą, tačiau pripažįsta, kad situaciją atidžiai stebi ir palaiko nuolatinį ryšį su tiekėjais. Tuo tarpu „Mercedes-Benz“ kol kas išvis susilaiko nuo komentarų.

Tačiau ACEA vadovė Sigrid de Vries neslepia nerimo. „Nors gamintojai pastaraisiais metais stengėsi diversifikuoti tiekimo grandines, rizikos visiškai pašalinti neįmanoma“, – teigia ji. – „Mes staiga atsidūrėme šioje nerimą keliančioje situacijoje. Mums reikia greitų ir pragmatiškų sprendimų iš visų susijusių šalių.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Audi A6 Sportback e-Tron (nuotr. gamintojo)
Tylus Briuselio planas: ar nuo 2030-ųjų būsime priversti tarnybinius automobilius keisti į elektrinius? (6)
„Mercedes-Benz“ automobilių gamykla (nuotr. gamintojo)
Sulaukė malonės: JAV sumažino muitus europietiškiems automobiliams (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų