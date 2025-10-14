Padarykite tai dabar savo šiltnamyje: kitąmet sulauksite dvigubo derliaus

Sanitarinis šiltnamio valymas atliekamas prieš pat žiemos šalčius, lapkričio mėnesį.
Sanitarinis valymas
Jo tikslas – paruošti šiltnamį dezinfekciniam apdorojimui. Pirmiausia sunaikinamos augalų liekanos pačiame šiltnamyje ir 1 m spinduliu aplink jį.
Sanitarinis valymas baigiamas mechaniškai išvalant ir nuplaunant vandeniu šiltnamio konstrukcijas, įrenginių paviršius, auginimo ir priežiūros inventorių, kanalizacijos ir ventiliacijos kanalus, nes purvo dalelės, kitų medžiagų likučiai sumažina dezinfekcijos priemonių efektyvumą.
Dezinfekcija nuo vabzdžių ir patogenų
Šiltnamio dezinfekcija atliekama vėlai rudenį arba anksti pavasarį. Dezinsekcija (vabzdžių kontrolė) – tai priemonių kompleksas, apimantis vabzdžių ir voragyvių naikinimą naudojant chemines, mechanines ir biologines priemones, jų kombinacijas.
Atskira dezinfekcija reikalinga patogeninių mikroorganizmų (grybų, virusų, bakterijų, mielių ir kt.), esančių aplinkoje, naikinimui.
Patys populiariausi dezinfekcijos būdai yra fumigacija (nuodingų dūmų paskleidimas) ir plovimas (purškimas) augalų apsaugos priemonėmis, mikroelementinėmis trąšomis, botaniniais ekstraktais ir augalų ištraukomis (ekologinis būdas).
Uždegus sierą išsiskiria sieros dioksidas, kuris yra nuodingas patogenams ir kenkėjams.
Sieros dūmadėžės
Sieros dūmadėžė skirta šiltnamių dezinfekcijai pavasarį prieš augalų sodinimą ar rudenį nuėmus derlių, taip pat rūsių, daržovių saugyklų dezinfekcijai prieš sunešant vaisius ir daržoves rudens ar žiemos saugojimui. Uždegus sierą išsiskiria sieros dioksidas, kuris yra nuodingas patogenams ir kenkėjams.
Sieros dūmadėžės naudojimo norma – 30 g/m3 patalpų tūrio. Naudodami dūmadėžes sandariai uždarykite šiltnamio duris, vėdinimo langus, ventiliacijos ir kitas angas.
Šiltnamio viduryje kiekvienai dūmadėžei padėkite ne mažesnį kaip 30 x 30 cm nedegų padėklą. Tolygiai jas išdėlioję, pradėkite degti nuo tolimiausios dūmadėžės. Įsitikinę, kad visos rusena, išeikite iš šiltnamio ir sandariai uždarykite duris.
Po 36 val. atidarykite šiltnamio duris bei orlaides ir palikite vėdintis ne trumpiau kaip 48 val. Jei po poros parų vėdinimo dar užuosite sieros dioksido kvapą, vėdinkite tol, kol kvapas išnyks. Nuvyniokite popierių, jeigu naudojote, ir jį sudeginkite. Norėdami gerai įkurti sierą, galite naudoti nedidelį degiojo skysčio kiekį, bet jokiu būdu neleiskite įsiliepsnoti atvirai liepsnai – turi rusenti ir dūmyti.
Atminkite: dūmadėžės gali sugadinti dažytus paviršius ir sukelti metalinių daiktų koroziją (ypač drėgnose patalpose), todėl prieš apdorodami aptepkite juos tepalu, aliejumi, nulakuokite, apvyniokite laikraščiais arba padenkite rūgščių poveikiui atsparia danga.
Paviršių plovimas
Šlapiosios dezinfekcijos ir dezinsekcijos metu paviršiai apdorojami skiedinio tirpalu (dulksna, aerozoliu). Paviršiams apdoroti naudojamos medžiagų, parenkamų atsižvelgiant į konstrukcinius ypatumus ir norimą pasiekti rezultatą, kombinacijos.
Jei naudosite tą pačią šiltnamių, plastikinę ir daržo plėvelę, ją nuimkite, nuplaukite žaliuoju kalio muilu ir rinkinio „Burgundija“. Stiklinio ar polikarbonatinio šiltnamio dangą ir konstrukcijas apipurkškite: pesticidų („Previcur Energy“ ir „Mavrik“), mineralinių medžiagų (žaliuoju kalio muilu ir (arba) rinkinio „Bordo“, „Gardex“, „Burgundija“ tirpalu, „Copfort“, „Flama“, vario sulfatu, geležies sulfatu) arba ekologiškų ekstraktų mišiniais („NeemAzal“ ir „Funres“, „Oleorgan“ ir „Canelys“, „Deffort“ ir „Mimox“, „Matrinal B“ ir „Altosan“, „Konflic“ ir „Mimoten“).
Ekspozicijos laikui pailginti naudokite žaliąjį kalio muilą ar paviršiaus aktyviąsias medžiagas.
Be dangų ir konstrukcijų, tais pačiais tirpalais dezinfekuojami vazonėliai, daigyklos, peiliai, transporto įranga: dėžės, padėklai.
Ruošiame gruntą
Šiltnamio gruntas dažniausiai ruošiamas anksti pavasarį, prieš sėją. Rekomenduotina per kastuvo gylį nukasti esamą gruntą ir atvežti naujo, tuomet gruntą papildyti dirvos papildais (keramzitu, perlitu, ceolitu), įgėrio granulėmis.
Jeigu sezono metu kamavo kurmiai ir kurkliai, vertėtų patiesti apsauginį tinklą. Ekonomiška alternatyva – gruntą pakeisti tik auginimo lizduose.
Jeigu gruntas nekeičiamas, atsižvelgiant į pasirinktą auginimo pobūdį, jis dezinfekuojamas. Efektyviausiai veikia ir ilgai išliekantį poveikį turi fungicidas „Previcur Energy“. Taip pat gerai veikia išbarstytos ir į dirvą įterptos chlorkalkės, negesintos kalkės, karbidas, kalcio trąšos „Perlka“, medienos pelenai.
Derinant sėjomainas šiltnamio grunto paviršiuje galima pasėti rapsų, garstyčių ar kitų fitoncidinių sideratų, mulčiuojant saikingai naudoti šiaudų ir fitoncidinių augalų šieno mišinį (dilgėlių, chrizantemų, serenčių, medetkų, ramunėlių kraujažolių).
