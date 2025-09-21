Ragina dabar darže padaryti 1 veiksmą: sukraus geresnį derlių

Taigi, yra svarbu žinoti, kurie augalai geriausiai tinka dirvos gerinimui, kada, kaip juos sėti ir kokias papildomas priemones galima taikyti. Kaip paruošti dirvą kitiems metams, naujienų portalui tv3.lt pasakoja patyręs sodininkas Algis.
Sodininkės svajonė: originalių idėjų sodui pavyzdžiai(63 nuotr.)
Atskleidė, kaip pagerinti dirvą
Sodininkai žino, kad sveika ir derlinga dirva yra pagrindas gausiam ir geram derliui. Norint pagerinti dirvos struktūrą ir derlingumą, svarbu atlikti kelis esminius žingsnius.
„Dirvos gerinimas prasideda nuo paprastų dalykų – svarbu pašalinti senas šaknis, nudžiūvusius augalus ir šiukšles. Po derliaus nuėmimo svarbu leisti dirvai „pailsėti“ ir papildyti ją natūraliomis maisto medžiagomis“, – sako Algis.
Sodininkas pabrėžia, kad kai kurie augalai ne tik dera, bet ir praturtina žemę azotu, kuris itin svarbus kitų metų augalams.
„Pavyzdžiui, ankštiniai augalai – žirniai, pupelės ar dobilai – puikiai tinka sėjai rudenį, nes jie praturtina dirvą azotu. Net jei jų nenuimsime, jie žemę pagerina, o pavasarį galime juos įdirbti į dirvą kaip natūralią trąšą“, – aiškina Algis.
Be to, sodininkas pataria sėti žieminius kviečius ar avižas kaip „žaliąją trąšą“.
„Šie augalai ne tik padeda apsaugoti dirvą nuo erozijos žiemą, bet ir pagerina jos struktūrą bei sulaiko drėgmę. Pavasarį juos galima įdirbti į žemę – tai suteikia papildomą maistinių medžiagų kiekį“, – pasakoja jis.
Organinės trąšos ir mulčiavimas
Po derliaus nuėmimo svarbu ne tik leisti dirvai „pailsėti“, bet ir pasirūpinti jos maistinėmis medžiagomis bei struktūra, kad kitais metais augalai gerai augtų. Vienas patikimiausių būdų tai padaryti – naudoti organines trąšas ir kompostą, kurie ne tik atgaivina dirvą, bet ir stiprina jos biologinę veiklą.
„Norint atgaivinti dirvą galima naudoti kompostą. Jis suteikia humuso, gerina drėgmės sulaikymą ir skatina dirvos mikroorganizmų aktyvumą. Taip pat verta pamėginti mulčiavimą – tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo ir saugo nuo šalčių“, – pataria sodininkas.
Be organinių trąšų ir komposto, Algis pataria reguliariai purenti dirvą.
„Reguliarus dirvos purenimas padeda išvengti jos sukietėjimo, leidžia šaknims lengviau augti ir gerina oro cirkuliaciją. Tai ypač svarbu sunkiose molingose dirvose“, – aiškina sodininkas.
Taip pat svarbu tikrinti dirvos pH lygį ir prireikus jį koreguoti.
„Dirvos pH turi didelę įtaką augalų maisto medžiagų pasisavinimui. Jei dirva per rūgšti ar per šarminė, augalai negaus reikalingų medžiagų, tad pH reguliavimas yra būtinas geram derliui“, – priduria jis.
Siunčia patarimą
Kalbėdamas apie praktinius patarimus, Algis pabrėžia ir sėjomainos svarbą.
„Svarbu planuoti, ką sėsite kitą sezoną ir kur. Jei praėjusiais metais vienoje vietoje buvo pomidorai, kitąmet geriau ten sodinti ankštinius augalus ar kopūstines kultūras. Tai padeda išvengti dirvos išnaudojimo ir ligų plitimo“, – atkreipia dėmesį sodininkas.
Galiausiai, jis pataria viską fiksuoti: „Laikykite žurnalą, kur pažymite, ką kada sodinote, kokios sėjos pasiteisino, o kurios ne. Tai padeda sekti dirvos būklę ir planuoti kitus metus.“
Ruduo – puikus metas ne tik nurimti po derliaus nuėmimo, bet ir pasiruošti kititiems metams. Teisingai paruošta dirva ir tinkamai parinkti augalai gali užtikrinti, kad kitą sezoną jūsų daržas bus derlingas, o augalai – sveiki ir gausūs derliaus.
Šaltinis:
tv3.lt