Užsukę į Valdos kiemą svečiai lieka be žado: pasidalijo auksiniu patarimu

Per kone 30 metų Valdai ir Stanislavui savo sodyboje pavyko susikurti tokią aplinką, kurioje gera būti patiems, kuria susižavi ir apie kokią svajoja ne vienas.
Ji naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo, kaip pavyko tai padaryti, bei turėjo vieną naudingą patarimą visiems, kurie dar tik pradeda kurti savo sodą.
Savo gėlynus kuria bene 30 metų
Kaip pasakojo pašnekovė, ji ir jos šeima Kaišiadoryse esančioje sodyboje gyvena nuo 1996 metų. Tiesa, Valda pridėjo, kad pirmiausia reikėjo susitvarkyti su patogumais, o tik vėliau buvo galima skirti dėmesį aplinkai.
„Pirmiausia rūpinomės, kad name atsirastų įprasti patogumai – šaltu, karštu vandeniu, vonia, tualetu, šildymu radiatoriais, o tik vėliau ėmiau kurti gėlynus“, – apie tuometinius prioritetus pasakojo sodininkė.
Ji atskleidė, kad kai jau galėjo skirti laiko sodybos aplinkai, nieko nelaukė. Pasak pašnekovės, kiek tik likdavo laiko – visas būdavo atiduodamas sodybai. Kartu su vyru sodino medžius, krūmus, rideno akmenis – taip sukūrė pagrindines augalų grupes.
„Žinote, kai nori susikurti kažką gražaus, reikia važiuoti, susirasti, nusipirkti augalų, tada reikia juos parsivežti, pasisodinti – visa tai užtrunka, o laiko ne marios. Visgi taip po truputį, po truputį ir pavyko man čia pasisodinti tai, ko norėjau“, – dalijosi ji.
Visos kompozicijos – sugalvotos pačios
Pažvelgus į Valdos sodyboje augančius augalus net akys raibsta nuo jų gausos. Pašnekovė neslėpė – ji labai juos myli.
O augalus tarpusavy sodininkė derino taip, kaip jai pačiai atrodė gražu, dėl to dabar gali džiaugtis autorinės kūrybos vaisiais.
„Kalbant apie kompozicijas – visos jos yra laisvos, taip, kaip pati sugalvoju, taip ir susodinu. Jos vis keičiasi, o bėgant metams vis norisi išbandyti naujų augalų. Žinoma, čia kalbu apie tokius augalus, kuriuos galiu pakilnoti, ne apie medžius.
Kartais būna taip, kad pasižiūriu į savo sodą – aha, va čia norėčiau štai tokias madas pabandyti, o štai čia kitokias. Kartais pavyksta, viskas prigyja, pasiseka, o kartais – ne ir tada vėl viską darau iš naujo. Tad viskas keičiasi, gėlynai labai dinamiški“, – pastebėjo Valda.
Pasiteiravus, kaip jai pavyksta sumąstyti tokias kompozicijas, ji prisipažino, kad tikriausiai dėl to, nes ši veikla yra labai artima jos širdžiai. Pasak pašnekovės, galimybė kurti grožį aplink save suteikia jai daug laimės ir džiaugsmo.
„Man labai patinka rūpintis savo gėlynais, dėl to meilės į darbą buvo įdėta daug. Aš taip atsipalaiduoju, mano mintys pailsi, netgi sakyčiau, kad tai yra tam tikra meditacija“, – dalijosi aplinkos kūrėja.
Jau išbandė aibes augalų
Valda pokalbio metu taip pat prisipažino, kad jai labai patinka išbandyti vis naujus augalus. Pašnekovė atskleidė, kad socialiniuose tinkluose kartais pamato išskirtinių augalų, o tada nori juos išbandyti pas save.
„Kažkiek pasižiūriu ir „Facebook“, nes pamatau, kad va pas tuos žmones auga augalas, o tokio pavadinimo nežinau, tada jau pasidomiu augalu daugiau“, – teigė ji.
Dėl to, pasak pašnekovės, jos sodyboje nuolatos vyksta veiksmas – tai vieną augalą reikia persodinti, tai kitą.
Ji atskleidė, kad kiek naujų augalų savo sodyboje per tiek laiko išbandė – jau sunku ir besuskaičiuoti.
„Aš jau tikrai daug augalų išbandžiau. Kai pasižiūriu į sąrašus, tai man net baisu pasidaro“, – šyptelėjo Valda.
Turėjo svarbų patarimą visiems
Pasiteiravus pašnekovės, ar ji galėtų savo ilgamete sodybos aplinkos kūrimo išmintimi pasidalinti su skaitytojais, ji turėjo vieną patarimą visiems.
Pasak jos, tai – sodybos aplinkos kūrimo pagrindas, kurio svarbu laikytis ir kuris suteikia galimybes vėliau tolimesniems norimiems eksperimentams.
„Kažkada labai seniai, nepamenu net šios minties autoriaus pavardės ar šalies, išgirdau patarimą, kuris man išliko atmintyje per daugybę metų.
Jeigu norite jaukios sodybos, pirmiausia sodinkite medžius tiek, kiek jų telpa. Po to sodinkite krūmus, po to sodinkite mažesnius krūmelius ir tik po to sodinkite daugiametes gėles.
Jeigu norite spalvų, tai žiūrėkite augalų spalvotais lapais. Manau, kad čia yra visa sodybos kūrimo esmė“, – patarimu pasidalijo ir pokalbį užbaigė Valda.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!