Kieme paberkite pipirų: rezultatas nustebins

Nors tai gali skambėti neįprastai, specialistai pabrėžia: juodieji pipirai tikrai gali apsaugoti jūsų augalus nuo kenkėjų, ligų ir net pelėsio.
Šis visiškai natūralus ir saugus metodas tampa vis populiaresnis, ypač tarp tų, kurie vengia chemikalų, rašoma mirror.co.uk.
Juodieji pipirai – natūrali apsauga sode
Pasak tyrimų, juodieji pipirai turi daugybę naudingų savybių:
- Veikia kaip natūralus pesticidas;
- Turi antibakterinių ir priešgrybelinių savybių;
- Apsaugo nuo gyvūnų daromos žalos;
- Nepavojingi žmonėms, gyvūnams ir aplinkai.
Skirtingai nei cheminės priemonės, juodieji pipirai neužteršia gruntinio vandens, nekenkia žmonėms ar augintiniams ir svarbiausia – kenkėjams jie nepatinka, todėl nauda nebus vienkartinė ar laikina.
Pasak „Week&“ specialistų, pipirai ypač efektyviai padeda kovoti su įvairiais sodo kenkėjais – ypač vabzdžiais ir vikšrais.
Remiantis Otavos universiteto tyrimu, pipirai pradeda veikti per 24 valandas ir kai kuriais atvejais net yra efektyvesni už sintetinius pesticidus.
Kaip naudoti pipirus sode?
Ekspertai rekomenduoja:
- Barstykite maltus pipirus tiesiai ant žemės aplink augalus;
- Įmaišykite pipirus į dirvožemį, kad jie apsaugotų nuo bakterijų ir grybelinių ligų;
- Naudokite profilaktiškai arba kai augalai jau serga.
„Pipiruose esantys junginiai įsigeria į augalą ir veikia kaip natūrali apsauga iš vidaus“, – teigia specialistai.
Juodieji pipirai yra natūralus antibakterinis agentas, galintis apsaugoti augalus nuo:
- Bakterinių infekcijų;
- Pelėsio atsiradimo (ypač šiltnamiuose ar drėgnose vietose);
- Dirvožemio puvimo.
Pipirai ypač naudingi ten, kur yra daug drėgmės, bet mažai ventiliacijos – tokiose sąlygose bakterijos dauginasi sparčiausiai.
Kovai su amarais pravers pipirai
Pasak „House Digest“, daugelis augalų mylėtojų yra susidūrę su amarais – mažyčiais, bet labai žalingais vabzdžiais, kurie siurbia augalų sultis, silpnina juos ir net platina ligas.
2021 m. žurnale „Molecules“ publikuotas tyrimas atskleidė įspūdingą rezultatą: juodųjų pipirų aliejus pasiekė net 80 proc. amarų mirtingumą. Tai ypač reikšminga, nes šie amarai garsėja savo atsparumu daugeliui kitų priemonių.
Tad jei ieškote būdo apsaugoti savo sodą be chemijos – griebkite pipirus. Juodieji pipirai apsaugo nuo vabzdžių, kovoja su bakterijomis, padeda kovoti su pelėsiu bei nė kiek nepakenkia aplinkai.
Tad kitą kartą, kai pritrūksite idėjų, kaip pasirūpinti savo augalais – prisiminkite, jog sprendimas gali slėptis jau jūsų virtuvėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!