TV3 Žinios. Rusų lėktuvai įskrido į Lietuvą; Mažina būsto paskolų pradinį įnašą

„TV3 Žinių“ kalbinti Kybartų gyventojai sako girdėję virš galvos skraidančius karinius lėktuvus. Kol kas neaišku, ar tai buvo tyčinė rusų provokacija, ar tiesiog klaida pratybų metu. Premjerė sako, kad tokie atvejai netoleruojami, bet ramina tuos, kurie siūlo rusų lėktuvus numušinėti.
Lietuvos bankas (LB) švelnina būsto paskolų pradinio įnašo sąlygas. Kas būsto dar neturi, turės sukaupti mažiausiai dešimtadalį būsto kainos pradiniam įnašui. LB viliasi, kad tai leis jauniems žmonėms greičiau nusipirkti pirmąjį būstą ir viliasi, kad šis sprendimas kainas tik nežymiai kilstelės. Tačiau bankininkai perspėja, kad už mažesnį įnašą skolininkai vis tiek papildomai turės susimokėti – bus didesnės mėnesinės įmokos visą paskolos laikotarpį.
