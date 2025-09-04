Laukia didžioji sodinukų mugė: pasakė, kur ir kada

Mugėje dalyvaus daugiau nei pusšimtis dalyvių, suvažiuosiančių iš visos Lietuvos, taip pat bus keletas dalyvių iš netolimo užsienio, tad mugės asortimentas – itin gausus, rašoma pranešime spaudai.
„Į ją geriausia ateiti su sąrašu, kitaip gali tikrai apsisukti galva“, – juokėsi renginio iniciatorė renginių agentūros „Gera gyventi“ įkūrėja ir vadovė Ventė Viteikaitė.
Kas laukia sodinukų mugėse?
Didžioji sodinukų mugė pirmiausiai buvo pradėta organizuoti sostinėje ir čia vyks jau šeštąjį kartą, Klaipėdoje – ketvirtąjį kartą, o Šiauliuose – antrąjį. Renginys vyksta dukart per metus – balandžio ir rugsėjo mėnesiais. Jame apsilanko tūkstančiai augalų entuziastų.
Su minėtu prekybos centru agentūra bendradarbiauja jau daugiau nei dešimtį metų. Didžioji sodinukų mugė – naujausias, tačiau tiesiog žaibiškai išpopuliarėjęs jos projektas, jau turintis nemažą gerbėjų ratą.
„Lankytojai vertina mūsų pastangas tiek surinkti kuo didesnį augalų asortimentą, tiek užtikrinti kokybę. Dalyvių atranka yra itin griežta. Taip pat daug kam patrauklu, kad mugėje galima ne tik įsigyti sodinukų bei jiems prižiūrėti skirtų prekių, bet ir pasikonsultuoti su profesionalais“, – atskleidė organizatorė.
Atėjusieji į renginį galės įsigyti vaismedžių ir vaiskrūmių sodinukų, gėlių bei dekoratyvinių augalų, prieskoninių ir vaistinių augalų, retųjų egzotinių augalų, įvairių substratų, mulčio, trąšų, priemonių nuo kenkėjų, įrankių, laistymo įrangos, vazonų ir vazų, pakeltų lysvių, nedidelių skulptūrų, fontanėlių, kitų sodo aksesuarų, taip pat – įvairių rudens gėrybių.
„Daug kas nežino, bet kai kuriems augalams, pavyzdžiui, tiems patiems vaismedžiams ar vaiskrūmiams sodinti, ruduo yra netgi palankesnis metas, nei pavasaris, dėl didesnės dirvos drėgmės. Taip pat daug kas mėgsta sodinti rudenį, nes pavasarį turi daugybę kitų ūkio darbų, o ruduo dažnai būna laisvesnis“, – pridūrė moteris.
Į mugę pakviesti ir stambūs komerciniai medelynai, ir maži gamtiniai ūkiai, pavieniai augintojai. Bus galima rasti tiek Lietuvoje populiarių augalų rūšių bei veislių, daug senovinių, tiek ir egzotikos, tačiau pritaikytos mūsų klimato sąlygoms.
Prekybininkai mugėje siūlys obelų, kriaušių, slyvų, vyšnių, trešnių, šilkmedžių, abrikosų, persikų, riešutmedžių, šermukšnių, serbentų, agrastų, aktinidijų, vynuogių, aviečių, gervuogių, sedulų, medlievų, sausmedžių, šilauogių bei kitų vaismedžių ir vaiskrūmių, mėgstantys puoselėti aplinką galės rinktis iš galybės gėlių bei kitų dekoratyvinių augalų, o tie, kam patinka sukiotis virtuvėje – turės galimybę įsigyti įvairių prieskoninių ir vaistinių žolelių.
Mugėje dalyvaus ir keletas specializuotų ūkių, garsių Lietuvos kolekcininkų – jie su lankytojais dalinsis vertingiausiais savo turimais egzemplioriais. „Pavyzdžiui, praėjusiame renginyje viena augintoja turėjo atsivežusi daugiau dvidešimties rūšių mėtų“, – stebėjosi V. Viteikaitė.
Be to, lankytojai galės įsigyti įvairių reikmenų sodui ir daržui prižiūrėti, papuošti. Užsibuvus ilgiau, bus galima vietoje užkąsti.
„Norime, kad mugėje būtų galima rasti visko, ko reikia, vienoje vietoje“, – tvirtino pašnekovė. Pasak jos, sau tinkamų dalykų joje randa ir mėgėjai, ir profesionalai – iš mugės niekas neišeina be pirkinio.
Visuose trijuose miestuose patogu apsipirkti, nes prie mugės yra patogus privažiavimas, nemokamas parkavimas, o Vilniuje mugė vyks dar ir po stogeliu, tad nebūtų baisus net visiems jau įkyrėjęs lietus. Mugės darbo laikas nurodytomis dienomis – nuo 8 iki 16 val. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.
