Ragina svogūnus sodinti jau dabar: paaiškino, kodėl

Tokia sėja turi daug privalumų, iš kurių pagrindinis – sėklų grūdinimasis. Pasėtos rudenį, pavasarį jos greičiau sudygsta, todėl derliaus sulauksite dviem-trimis savaitėmis anksčiau. Tačiau yra ir rizikos, ypač ilgai trunkantys šilti orai gali sukelti ankstyvą dygimą, todėl augalams gresia šalnos.
Ką sėti prieš žiemą?
Pateikiame augalų, kuriuos galima sėti prieš žiemą, sąrašą:
- česnakai – sėjami likus 2-3 savaitėms iki šaltų orų pradžios 3-5 cm gylyje;
- svogūnai – sėti prieš pirmąsias šalnas ne didesniame kaip 3 cm gylyje;
- krapus – sėti vėlai rudenį po pirmųjų šalnų, gylis - 2 cm;
- petražolės – sėti sudygusias sėklas 1 cm gylyje;
- morkos – sėjamos į įšalusią žemę 5 cm gylyje;
- burokėliai – sėjami į sausą dirvą ne žemesnėje kaip -5 °C temperatūroje;
- ridikėliai – sėti 0 °C temperatūroje 5 cm gylyje;
- salotos – sėti į šiek tiek įšalusią dirvą 1,5 cm gylyje;
- rūgštynės – sėjamos per pirmąsias šalnas 1,5 cm gylyje;
- pastarnokai – sėjami į šiek tiek įšalusią dirvą 2-3 cm gylyje.
Svarbu atsižvelgti į sodinimo vietą, kad būtų išvengta stovinčio vandens ir augalams būtų sudarytos optimalios sąlygos vystytis.
Šaltinis: gordonua.com
