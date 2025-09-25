Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Ragina svogūnus sodinti jau dabar: paaiškino, kodėl

2025-09-25 13:20 / šaltinis: valstietis.lt
2025-09-25 13:20

Prieš žiemą pasėtos daržovės ir prieskoninės žolės gali duoti ankstyvą ir kokybišką derlių, apie tai rašo UNIAN.

Svogūnai (Nuotr. spaudos pranešimo)

Prieš žiemą pasėtos daržovės ir prieskoninės žolės gali duoti ankstyvą ir kokybišką derlių, apie tai rašo UNIAN.

REKLAMA
0

Tokia sėja turi daug privalumų, iš kurių pagrindinis – sėklų grūdinimasis. Pasėtos rudenį, pavasarį jos greičiau sudygsta, todėl derliaus sulauksite dviem-trimis savaitėmis anksčiau. Tačiau yra ir rizikos, ypač ilgai trunkantys šilti orai gali sukelti ankstyvą dygimą, todėl augalams gresia šalnos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ką sėti prieš žiemą?

Pateikiame augalų, kuriuos galima sėti prieš žiemą, sąrašą:

  • česnakai – sėjami likus 2-3 savaitėms iki šaltų orų pradžios 3-5 cm gylyje;
  • svogūnai – sėti prieš pirmąsias šalnas ne didesniame kaip 3 cm gylyje;
  • krapus – sėti vėlai rudenį po pirmųjų šalnų, gylis - 2 cm;
  • petražolės – sėti sudygusias sėklas 1 cm gylyje;
  • morkos – sėjamos į įšalusią žemę 5 cm gylyje;
  • burokėliai – sėjami į sausą dirvą ne žemesnėje kaip -5 °C temperatūroje;
  • ridikėliai – sėti 0 °C temperatūroje 5 cm gylyje;
  • salotos – sėti į šiek tiek įšalusią dirvą 1,5 cm gylyje;
  • rūgštynės – sėjamos per pirmąsias šalnas 1,5 cm gylyje;
  • pastarnokai – sėjami į šiek tiek įšalusią dirvą 2-3 cm gylyje.

Svarbu atsižvelgti į sodinimo vietą, kad būtų išvengta stovinčio vandens ir augalams būtų sudarytos optimalios sąlygos vystytis.

Šaltinis: gordonua.com

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Daržininkystė (nuotr. Shutterstock.com)
Ragina dabar sode pasodinti šiuos augalus: rezultatas nustebins

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų