TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Žali pomidorai sunoks turbo greičiu net be saulės: štai kas padės

2025-09-19 12:20 / šaltinis: valstietis.lt
2025-09-19 12:20

Kartais pomidorus tenka nuimti nuo lysvės dar žalius dėl lietaus, šalnų arba dėl to, kad reikia sutvarkyti daržą. Bet tai nereiškia, kad derlius prarastas.

Pomidorai (nuotr. Shutterstock.com)

Kartais pomidorus tenka nuimti nuo lysvės dar žalius dėl lietaus, šalnų arba dėl to, kad reikia sutvarkyti daržą. Bet tai nereiškia, kad derlius prarastas.

0

Yra paprastas būdas, kaip prinokinti žalius pomidorus net ir be saulės. Pakanka sukurti tinkamas sąlygas ir ant stalo atsiras saldūs ir sultingi vaisiai.

Kur dėti pomidorus, kad jie sunoktų

Pomidorai ne visada spėja sunokti ir parausti tiesiai lysvėje. Todėl sodininkai dažnai nuskina didelius, bet dar žalius vaisius, kad jie galėtų sunokti namuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paprastai pomidorai nuskinti nuo krūmo, kai temperatūra nukrinta žemiau +5 °C, bet tai nebūtina. Ką daryti su tokiais pomidorais toliau? Kad pomidorai greitai sunoktų, bet liktų skanūs, jiems reikia sudaryti tinkamas sąlygas.

Štai ką pataria sodininkai:

  • paimkite dėžę arba medinę dėžutę ir ant dugno išklokite laikraštį arba popierių;
  • išdėliokite vaisius, bet taip, kad jie nebūtų pernelyg glaudžiai sudėti, galite juos pabarstyti šiaudais arba pjuvenomis;
  • prie žalių pomidorų padėkite vieną prinokusią, kad ji išskirtų etileną – šis dujas pagreitins kaimyninių pomidorų nokimą, tam taip pat galima naudoti obuolį arba bananą.

Kai kurios šeimininkės į dėžę įdeda prinokusią pomidorą, kurios odelė yra pažeista: ji pradeda išskirti folio rūgštį, kuri taip pat stimuliuoja nokinimo procesą.

Kur pomidorai geriau noksta: tamsoje ar šviesoje?

Dėžę su žaliais pomidorais patariama laikyti sausoje, tamsioje vietoje, kurioje yra gera ventiliacija. Greitam nokimui optimaliausia temperatūra yra +20...+25 °C. 

Būtent nokstant tamsoje pomidorai tampa skanūs, o ne tik parausta veikiami šviesos. Todėl palangė šiuo atveju netinka.

Ir dar viena taisyklė: nokinti tinka nesugadinti ir sveiki pomidorai, tada jie greitai paraus ir išsaugos sultingumą.

Apsirūkę, ligos ar pažeidimų požymių turinčius pomidorus geriau iškart pašalinti. Taip pat kas 3–4 dienas peržiūrėkite vaisius – jei kurie nors pradėjo gesti, pašalinkite.

