Pomidorus užpuolė maras? Štai ką reikia daryti

Nors ir ankstyvasis, ir vėlyvasis maras dažniausiai visiškai nenužudo augalo, jis stipriai susilpnina augimą ir mažina derlių. Ankstyvasis maras – rimta problema, bet dar pavojingesnė yra vėlyvoji maro forma, galinti greitai pražudyti pomidorus ir plisti itin plačiai, rašo thespruce.com.
Kas yra pomidorų maras?
Pomidorų maras – tai grybelinės kilmės liga, kurią atpažinti galima pagal įvairiaspalves, rudas ar puvimo žymes ant lapų ir vaisių. Maro sporos plinta vėjo, vandens ir dirvožemio pagalba. Jos lengvai dauginasi esant vėsiam, drėgnam orui arba šiltoms ir drėgnoms sąlygoms.
Pomidorus vienu metu gali paveikti kelių rūšių maras. Yra dvi pagrindinės šios ligos formos – ankstyvasis ir vėlyvasis maras, taip pat dažna liga – septoriozė. Visas šias ligas sukelia skirtingi grybeliai, tačiau jų požymiai yra panašūs.
Septoriozė dažnai painiojama su ankstyvuoju maru, nes dėl abiejų ligų ant lapų atsiranda dėmelės, lapai ima gelsti ir galiausiai žūsta.
Ankstyvasis maras
Ankstyvasis maras dažniausiai paveikia nusilpusius, senesnius augalus, tačiau gali atsirasti ir ant jaunesnių daigų. Tai labai paplitusi problema, paveikianti ir bulves.
Liga gali tūnoti dirvožemyje, užkrėstose sėklose ar daiguose. Ji netgi gali peržiemoti ligotose pomidorų liekanose ir išlikti dirvožemyje bent vienerius metus.
Nors ankstyvasis maras gali atsirasti bet kokiomis oro sąlygomis, jam ypač palanki drėgna aplinka – dažnas lietus ar gausi rasa skatina jo plitimą.
Požymiai
Ant lapų atsiranda didelės, netaisyklingos dėmės su geltonais apvadais. Dėmės dažniau – apvalios, rudos, formuojasi ant lapų ir stiebų, pradžioje – žemutinėje augalo dalyje. Dėmės plinta, jungiasi ir naikina lapų audinius.
Tamsios dėmės ant stiebų atrodo kaip įdubusios, vėliau ima ilgėti. Ant vaisių atsiranda tamsios, odą primenančios įdubos su žiedais.
Ką daryti?
Nors nėra visiškai atsparių veislių, kai kurios pomidorų rūšys yra šiek tiek atsparesnės ankstyvajam marui. Šie būdai padeda kontroliuoti ligą:
Užtikrinkite oro cirkuliaciją: sodinkite augalus pakankamu atstumu, kad jie vėdintųsi.
Riškite ar dėkite į atramas: tai padeda lapams nesiliesti prie žemės ir vengti sąlyčio su sporomis.
Šalinkite paveiktus lapus: pašalinus pažeistas augalo dalis galima jį išgelbėti.
Vėlyvasis maras
Vėlyvasis maras plinta labai greitai ir klesti vėsiame, drėgname ore. Liga paveikia visas antžemines augalo dalis. Pomidorai, užsikrėtę šiuo maru, dažniausiai žūsta.
Požymiai
Pirmieji požymiai – netaisyklingos formos, vandeningos dėmės ant jaunų lapų. Dėmės atsiranda iš abiejų lapo pusių.
Ligai plintant, lapai tampa rudi su pilkšvais kraštais, susisuka ir nudžiūsta. Ant vaisių susiformuoja rudos dėmės.Vėlyvąjį marą sukelia Phytophthora infestans.
Ką daryti?
Jei jūsų augalai vis dėlto suserga vėlyvuoju maru, svarbu veikti greitai:
Pašalinkite paveiktas dalis: nedelsdami pašalinkite užkrėstas vietas, kad maras toliau neplistų, tai darykite atsargiai, kad sporos neplistų toliau.
Išskinkite nepaveiktus pomidorus: jei maras dar nepasiekė vaisių, nuskinkite kad ir nesunokusius pomidorus ir nokinkite juos namuose, kad išsaugotumėte derlių.
Išmeskite visą augalą: jei liga pasiekė pomidorus, visą augalą reikia pašalinti. Maro pažeistų augalų nekompostuokite.
Kaip sumažinti pomidorų maro riziką
Laistymas: venkite laistymo iš viršaus – laistykite tiesiai prie šaknų, kad lapai ir stiebai liktų sausi.
Sertifikuotos sėklos: pirkite sėklas ir daigus iš patikimų pardavinėjų ir atidžiai juos apžiūrėkite prieš sodindami.
Sodo švara: sezono pabaigoje pašalinkite visus augalų likučius – ankstyvasis maras gali peržiemoti liekanose.
Sėjomaina: jei kilo pomidorų maro protrūkis, kitais metais pomidorus sodinkite kitoje vietoje ar net į vazonus.
Nesodinkite giminingų augalų kartu: nesodinkite kartu bulvių, baklažanų ar paprikų, nes jos priklauso tai pačiai šeimai ir gali perduoti ligas viena kitai.
Fungicidai: stebėkite augalus, ypač drėgnu oru. Pastebėję ligos požymius ant vieno augalo – jį pašalinkite ir naudokite fungicidus.
Tarpai tarp augalų: sodinkite pomidorus su pakankamu tarpu – tai sumažina drėgmę ir ligų riziką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!