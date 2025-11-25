Naglis Šulija apie sniegą: „15 centimetrų!“

Daugiau apie tai – transliacijoje teksto viršuje.
Iš tiesų daugiausia nerimo yra ne dėl tų numatomų 14 ar 15 centimetrų sniego, o dėl mišrių kritulių ir apledėjimo reiškinių. Būtent dėl jų eismo sąlygos gali būti apsunkintos.
„Kitaip tariant, ankstyvoji žiema iš karto ėmė išdykauti“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Naktį pasnyguriuos šalies pietuose, dieną daug kur, vietomis gausiai, bus apledėjimo reiškinių ir sunkaus drėgno sniego ant medžių šakų. Naktį bus nuo 0 laipsnių pietuose iki 5 šalčio šiaurėje, dieną vyraus 1–3 šalčio, pietuose iki 2 šilumos.
Ketvirtadienio naktį krituliai atkeliaus ir į tas vietas, kuriose dar nebus rytoj, drėgnas sniegas vėl vietomis gali drėbtelėti smarkiau, dieną viskas laipsniškai rims. Apledėjimo reiškinių saugotis vis dar reikės, ypač naktį. Naktį vyraus menkas šaltukas, dieną – menka šiluma.
Penktadienio naktį menkų kritulių kai kur dar pasitaikys, bet dieną jie jau nebenumatomi. Vėjas pietinių krypčių, balioninis. Naktį vyraus 1–3 laipsniai šalčio, vakaruose, šiaurės vakaruose iki 3 šilumos, dieną vyraus 0–2 šalčio, šalies vakaruose iki 4 šilumos.
„Mano draugai, skaitydamas antraštes aš suprantu, kad artimiausiu metu Lietuvai kažkas smogs ir ją kažkas užgrius. Dar pasigendu tokių žodžių kaip „užvers“ ir „palaidos“. Ir galvoju – panika dėl 15 centimetrų rodo, kad užaugo nauja karta, kuriai toks žiemiškas pirstelėjimas – dalykas itin siaubingas. Ir tai geriausia klimato kaitos iliustracija, kurią tik mačiau. 15 centimetrų!“, – sako N. Šulija.
Orai Europoje
Romoje rytoj bus debesuota, palis ir šils iki 12, Barselonoje saulėti orai ir 14 laipsnių šilumos, Paryžiuje šviesūs orai ir 8 laipsniai, Londone saulė pro debesis ir taip pat 8; Berlyne debesuota su pragiedruliais ir 4 laipsniai, Varšuvoje debesuota, lietus ir 2 šilumos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!