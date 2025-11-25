 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija apie sniegą: „15 centimetrų!“

2025-11-25 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-25 18:00

Lietuvos link dabar artėja kritulių debesys. Naktį pasnigs arba pasnyguriuos Pietų Lietuvoje. Prisnigs mažai, bet slidu gali būti dėl lijundros. Dieną sniego debesys apims didžiąją šalies dalį, vietomis gali pasnigti ir gana gausiai. O kai kur sniegą pakeis lietus.

Lietuvos link dabar artėja kritulių debesys. Naktį pasnigs arba pasnyguriuos Pietų Lietuvoje. Prisnigs mažai, bet slidu gali būti dėl lijundros. Dieną sniego debesys apims didžiąją šalies dalį, vietomis gali pasnigti ir gana gausiai. O kai kur sniegą pakeis lietus.

0

Daugiau apie tai – transliacijoje teksto viršuje.

Iš tiesų daugiausia nerimo yra ne dėl tų numatomų 14 ar 15 centimetrų sniego, o dėl mišrių kritulių ir apledėjimo reiškinių. Būtent dėl jų eismo sąlygos gali būti apsunkintos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, ankstyvoji žiema iš karto ėmė išdykauti“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Naktį pasnyguriuos šalies pietuose, dieną daug kur, vietomis gausiai, bus apledėjimo reiškinių ir sunkaus drėgno sniego ant medžių šakų. Naktį bus nuo 0 laipsnių pietuose iki 5 šalčio šiaurėje, dieną vyraus 1–3 šalčio, pietuose iki 2 šilumos.

Ketvirtadienio naktį krituliai atkeliaus ir į tas vietas, kuriose dar nebus rytoj, drėgnas sniegas vėl vietomis gali drėbtelėti smarkiau, dieną viskas laipsniškai rims. Apledėjimo reiškinių saugotis vis dar reikės, ypač naktį. Naktį vyraus menkas šaltukas, dieną – menka šiluma.

Penktadienio naktį menkų kritulių kai kur dar pasitaikys, bet dieną jie jau nebenumatomi. Vėjas pietinių krypčių, balioninis. Naktį vyraus 1–3 laipsniai šalčio, vakaruose, šiaurės vakaruose iki 3 šilumos, dieną vyraus 0–2 šalčio, šalies vakaruose iki 4 šilumos.

„Mano draugai, skaitydamas antraštes aš suprantu, kad artimiausiu metu Lietuvai kažkas smogs ir ją kažkas užgrius. Dar pasigendu tokių žodžių kaip „užvers“ ir „palaidos“. Ir galvoju – panika dėl 15 centimetrų rodo, kad užaugo nauja karta, kuriai toks žiemiškas pirstelėjimas – dalykas itin siaubingas. Ir tai geriausia klimato kaitos iliustracija, kurią tik mačiau. 15 centimetrų!“, – sako N. Šulija.

Orai Europoje

Romoje rytoj bus debesuota, palis ir šils iki 12, Barselonoje saulėti orai ir 14 laipsnių šilumos, Paryžiuje šviesūs orai ir 8 laipsniai, Londone  saulė pro debesis ir taip pat 8; Berlyne debesuota su pragiedruliais ir 4 laipsniai, Varšuvoje debesuota, lietus ir 2 šilumos.

