Per žiemą burokėlius laikykite šioje vietoje: išliks kieti ir sultingi

Žinios apie daržovių laikymą per žiemą būtinos ne tik stambiems ūkininkams, bet ir nedidelių sklypų savininkams, auginantiems burokėliu tiktai asmeniniam vartojimui, na, ir galbūt gyvūnams, į kurių racioną įeina šviežios daržovės.
Norint išvengti klaidų ir neprarasti viso derliaus, pakanka peržvelgti pagrindines taisykles, nurodančias, kaip tinkamai laikyti burokėlius nuėmus derlių. Siūlome susipažinti su portale „Mschistota“ siūlomomis metodikomis.
Burokėlių paruošimas ilgalaikiam sandėliavimui
1. Kad burokėliai išsilaikytų kuo ilgiau, juos būtina tinkamai paruošti. Pirmiausia, šakniavaisius reikia kruopščiai surūšiuoti. Laikyti per žiemą tinka tiktai sveiki burokėliai: jie turi būti nepažeisti, nenukentėję nuo kenkėjų arba ligų ir be puvimo požymių.
Daržovės, ant kurių atidžiai apžiūrint pavyksta pastebėti kokių nors defektų, yra tinkamos tik perdirbti. Idealu, jei atrinkti kokybiški burokėliai bus 10–15 centimetrų skersmens. Žinoma, galima bandyti sandėliuoti ir stambesnius šakniavaisius, bet tokiu atveju reikia nepamiršti apie pluoštinę daržovių struktūrą, dėl kurios su laiku jie gali tapti beskoniai, prarasti sultingumą.
2. Atrinktus kokybiškus burokėlius reikia gerai nudžiovinti. Geriausia tai pavyks išbėrus šakniavaisius sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje. Joje burokėliai turėtų pagulėti bent kelias dienas.
Patalpoje turi tvyroti išsklaidyta šviesa, daržovių neturi pasiekti neigiamą poveikį joms darantys tiesioginiai saulės spinduliai. Jei burokėlių derlių teko muimti lyjant ir nurinktos daržovės šlapios, džiovinti jas reikėtų ne trumpiau nei savaitę.
3. Prieš sudedant burokėlius į šaldytuvą arba nunešant į rūsį, reikia pašalinti lapus. Jiems pjauti naudokite aštrų peilį. Pjūvio vieta turi būti kuo lygesnė. Lapkočių galima palikti tik per centimetrą. Reikia pašalinti ir pagrindinę šaknį, tik ji turi likti ilgesnė – maždaug 6 centimetrų. Iš šonų styrančias šakneles reikia visiškai nupjauti.
Svarbu! Nusukinėti lapų rankomis jokiu būdu negalima. Prieš sandėliuojant burokėlių plauti nereikia. Jeigu atrodo, kad daržovės pernelyg žemėtos, žemes galima nubraukti minkštu šepetėliu. Plonas žemės sluoksnis paprastai paliekamas, nes jis atstoja natūralią apsaugą, saugančią nuo puvimo, perdžiūvimo ir žalingo bakterijų poveikio.
Kokio pavidalo burokėlius labiausiai apsimoka sandėliuoti?
Sprendimą lemia individualūs prioritetai. Jei norite turėti šviežių burokėlių, laikykite juos rūsyje niekaip neapdorotus. Jei norite, kad vėliau su jais būtų kuo mažiau darbo, galite ruošti mišraines, konservuoti.
Kaip rodo praktika, geriausiai naudingosios savybės išsilaiko, jei burokėliai užšaldomi.
4 pagrindiniai burokėlių laikymo per žiemą būdai
Polietileniniuose maišuose Polietileninių maišų dydis gali būti kuo įvairiausias – viską lemia norimo saugoti derliaus kiekis. Kadangi maišuose ilgainiui ima kauptis kondensatas, reikia užkirsti kelią jo atsiradimui. Šiuo tikslu maišuose prabadomos nedidelės skylutės, o ant dugno papilamas sluoksnis sausų medžio pjuvenų arba garstyčių miltelių.
Į šitaip paruoštus maišus galima sudėti burokėlius. Tarp daržovių sluoksnių rekomenduojama paberti pjuvenų. Tokia metodika leidžia sumažinti puvimo riziką. Užrišti maišų nepatartina – tegul jie lieka atviri. Taip supakuotus šakniavaisius geriausia nugabenti į rūsį, pusrūsį arba sandėliuką. Juos galima sustatyti ir įstiklintame balkone, bet tik tuo atveju, jei temperatūra jame nenukrenta žemiau nulio.
Stiklainiuose
Vienas iš optimaliausių burokėlių laikymo per žiemą variantų – paruošti iš daržovių konservus. Burokėlius galima išvirti, o tada sutarkuoti ir užmarinuoti. Jeigu šakniavaisiai nedideli, telpantys į stiklainius, galima marinuoti ir sveikas arba kelis kartus perpjautas daržoves.
Tokiu atveju pirmiausia burokėlius reikia išvirti, leisti jiems ataušti, o ataušusius nulupti. Kad konservuoti burokėliai neprarastų patrauklios raudonos spalvos, juos ruošiant rekomenduojama pridėti citrinų rūgšties.
Šaldytuve
Burokėliai gali išsilaikyti netgi šaldytuve, bet turite suprasti, kad sandėliavimo terminas tokiu atvejus tikrai nebus įspūdingas, be to, didelio daržovių kiekio į šaldytuvą veikiausiai nesudėsite.
Aišku, kai kurios burokėlių veislės išstovi ganėtinai ilgai, vis dėlto laikymo šaldytuve varianto geriau nesirinkti, kadangi daržovės neteks drėgmės bei vitaminų, todėl ir skoninės jų savybės nukentės. Jei vis dėlto nusprendėte laikyti burokėlius šaldytuve, turėsite atlikti šiuos parengiamuosius darbus:
1. Atrinkite sveikus, nepažeistus šakniavaisius ir nuvalykite nuo jų žemę. Jokiu būdu neplaukite.
2. Kiekvieną šakniavaisį reikia įsukti į pergamentinį popierių arba foliją.
3. Kruopščiai sudėkite įsuktus burokėlius į šaldytuvo daržovių skyrių. Patarimas! Burokėlius galima laikyti ir šaldymo kameroje. Tokiu atveju burokėlius galima išvirti ir sudėti į maišelius nesmulkintus arba sutarkuotus.
Sandėliuke arba rūsyje
Dažniausiai burokėliai žiemai nugabenami į rūsį arba sandėliuką. Kad derlius išsilaikytų iki pat pavasario, būtina sudaryti atitinkamas laikymo sąlygas.
Pavyzdžiui, patalpoje turi laikytis 0–2 laipsnių temperatūra. Iš pat pradžių šakniavaisiai gana jautriai reaguoja į temperatūros pokyčius. Temperatūrai pakilus vos per porą laipsnių, pradeda intensyviai augti lapai, o pačios daržovės – gesti. Drėgmė rūsyje neturi viršyti 90 proc.
Keletas burokėlių laikymo rūsyje arba pusrūsyje metodų:
1. Laikymas pabėrus ant grindų. Tai bene lengviausias variantas. Burokėlius galima paberti ne tiktai ant grindų, bet ir ant bulvių. Tokiu atveju pavyks sukurti optimalias laikymo sąlygas iš karto dviem kultūroms: burokėliai sugers iš bulvių jiems būtiną drėgmę, o bulvės bus apsaugotos nuo drėgmės pertekliaus.
2. Laikymas dėžėse. Šiuo atveju teks pasigaminti specialių medinių dėžių. Jų dugnas turi būti su plyšiais (primenantis groteles), kad galėtų cirkuliuoti oras. Atstumas tarp dėžių dugno ir grindų turi būti 15–20 centimetrų, o tarp dėžių dugną formuojančių lentelių reikia palikti 5 centimetrų tarpus.
3. Laikymas dėžėje su smėliu. Jei burokėlius nutarsite laikyti smėlyje, tiks ir medinės, ir plastikinės dėžės. Pirmiausia į jas reikia sudėti burokėlius, o tada užberti juos sausu smėliu. Visą žiemą būtina stebėti smėlio būklę – jis neturi sudrėkti. Jei būtina, smėlį galima pakeisti druska, pelenais.
4. Laikymas lapuose. Sumanūs sodininkai atrado dar vieną burokėlių laikymo per žiemą būdą. Jam realizuoti reikia paparčių lapų. Lapais išklojamas sandėliavimui numatyto konteinerio dugnas, tada sudedamos daržovės ir užklojamos dar vienu lapų sluoksniu.
5. Laikymas apdorojus druskos tirpalu. Prieš perkeliant burokėlius į saugojimo vietą, rekomenduojama juos apdoroti stipriu druskos pagrindo tirpalu, o tai atlikus nudžiovinti. Po šios procedūros liekantis sluoksnis veiksmingai saugo daržoves nuo puvimo ir kenksmingų mikrobų, be to, prailgina jų laikymo trukmę. Dėmesio! Efektyvi ventiliacija – pamatinė ilgalaikio daržovių sandėliavimo sąlyga.
Burokėlių laikymo terminai
Sandėliavimo terminus lemia ne tik saugyklos temperatūra, bet ir tai, kokio pavidalo daržovės sandėliuojamos.
1. Nenulupti sveiki burokėliai. Termiškai neapdorotus ir nenuluptus burokėlius net visą žiemą galima laikyti rūsyje arba balkone.
2. Kambario temperatūroje. Burokėliai nemėgsta šilumos, todėl kambario temperatūroje ilgai neišstovės. Pavyzdžiui, tvyrant 12 laipsnių šilumai, daržovės išsilaiko ne ilgiau kaip 3–4 mėnesius.
3. Šaldymo kameroje. Užšaldymas, kaip jau minėta, – tai toks saugojimo būdas, kurį pasirinkus mažiausiai nukenčia ilgai laikomų daržovių skonis. Tinkamai paruoštos burokėlių atsargos šaldymo kameroje gali išgulėti net metus.
4. Šaldytuve. Mėnesį šaldytuve laikomų burokėlių skonis išlieka nepakitęs, tačiau po mėnesio daržovės pradeda vysti.
5. Nulupti burokėliai. Nulupti ir į vakuumines pakuotes sudėti burokėliai gali išsilaikyti 30 dienų, o jei pakuotė ne vakuuminė – vos 3 dienas.
6. Šviežios burokėlių sultys. Ne ilgiau kaip 3 dienas.
7. Virti burokėliai. Virti, nelupti burokėliai išlieka kokybiški 3 dienas.
8. Tarkuoti burokėliai. Iki 8 mėnesių vakuuminėje pakuotėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!