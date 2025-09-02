Štai kada reikia nuimti burokėlius: išduoda 1 požymis

Todėl, norint gauti gerą šakniavaisių derlių, svarbu laiku iškasti ir tinkamai laikyti.
Kada išrauti burokėlius iš lysvės?
Burokėlių derliaus nuėmimo laikas priklauso nuo oro sąlygų, burokėlių veislės, jų sėjos laiko.
Ankstyvieji burokėliai subręsta per 50-80 dienų nuo daigų pasirodymo, t. y. juos reikėtų nuimti liepos pabaigoje-rugpjūčio pradžioje.
Vidutinio ankstyvumo burokėlių veislėms reikia 80-100 dienų, derlių reikėtų nuimti rugpjūčio pabaigoje.
Vėlyvųjų burokėlių derlius nuimamas nuo žemės praėjus 100-135 dienoms nuo jų išdygimo, tai yra rugsėjo, spalio mėnesiais.
Burokėliai gali subręsti ir anksčiau, ir vėliau nei minėtomis datomis, daug kas priklauso nuo oro sąlygų, kaip ir kuo juos maitinti.
Kaip nustatyti, kad burokėlius galima kasti?
Pirma, subrendęs burokėlis beveik visada kyšo iš žemės, todėl pagal jo formą ir dydį galima spręsti, kada laikas skinti.
Burokėlių brandos požymis yra tas, kad apatiniai lapai pageltę ar net nudžiūvę.
Kaip iškasti burokėlius?
Burokėlius reikia kasti sausu, saulėtu oru.
Galite naudoti kastuvą, o dar geriau – šakutę.
Šakniavaisius reikia kasti iš šono ir, rankomis prilaikant gūžę, atsargiai ištraukti burokėlį iš žemės.
Nuimtą derlių reikia padėti ant lysvių, kad išdžiūtų, tada nuvalyti purvą ir nupjauti vagutę.
Kaip laikyti burokėlius?
Šakniavaisius rūšiuokite, pirmiausia reikėtų suvalgyti pažeistus.
Nepažeistus, išdžiovintus šakniavaisius geriausia sudėti į dėžes arba tinklelius, kad laisvai cirkuliuotų oras ir drėgmė.
Nepamirškite reguliariai tikrinti burokėlių būklės ir pašalinkite visus pažeistus ar nusilpusius vaisius.
Šaltinis: tsn.ua
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!